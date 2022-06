Ja, es ist Apartheid! / Interview mit dem palästinensischen Regisseur Mohammed Alatar (Radio Lora München)￼

https://www.freie-radios.net/116038

Der palästinensische Filmregisseur Mohammed Alatar weilte dieser Tage in München, um zwei seiner Filme zu zeigen. Er ist hier kein Unbekannter, hatte doch der damalige SPD-Kulturreferent Küppers die Vorführung seines Films über die von Israel errichtete Mauer im EineWeltHaus zu untersagen versucht, was erst durch eine gerichtliche Verfügung verhindert werden konnte. Das war vor vier Jahren – jetzt wurde sein Film „Broken“ erneut im EineWeltHaus gezeigt.



Amnesty International erhob vor einigen Wochen in einem weltweit beachteten Bericht über die

menschenrechtliche Lage dem Staat Israel den schweren Vorwurf, Apartheid zu betreiben. Der palästinensische Regisseur unterstützt diese Einschätzung. Unser Kollege Henning Hintze fragte ihn nach konkreten Anhaltspunkten für staatlich organisierten Rassismus – denn darum geht es ja hier im Kern.



So weit unser Gespräch mit dem palästinensischen Regisseur Mohammed Alatar, der den strukturellen Rassismus des israelischen Staates in seinen viel beachteten Dokumentar-Filmen offenlegt.

Interview mit Mohammed Alatar (Radio Lora München)

Amnesty International hat vor einiger Zeit einen weltweit beachteten Bericht vorgelegt, in dem

die Situation im Westjordanland als Apartheid beschrieben wurde. Ich würde Sie bitten, zwei

oder drei Beispiele zu nennen von Apartheid im täglichen Leben.

Ich hänge nicht so sehr an Begriffen – Apartheid oder nicht Apartheid: Israels Besatzung ist die

längste in der Welt, und es ist eine der schlimmsten, die es je gegeben hat. Man muß es nicht un-

bedingt Apartheid nennen, es reicht, es die israelische Besatzung zu nennen. Aber wenn Sie auf

eine Antwort zur Apartheid bestehen – es ist Apartheid,

Überall kann man sehen, wie sich Apartheid zeigt. Zum Beispiel kann in der Altstadt Jerusalems ein

Jude in jedem Stadtteil leben, aber ein Moslem oder Christ kann nicht in einem jüdischen Stadtteil

leben. Stellen Sie sich vor, Münchens Bürgermeister würde morgen sagen, niemand dürfe in der In-

nenstadt wohnen, wenn er nicht Katholik ist, das würde sich verrückt anhören, aber das geschieht

jetzt. Für die Siedler, die im Westjordanland leben und unser Land nehmen und unser Wasser – sie

kontrollieren 42 Prozent der Westbank – für sie gilt israelisches Zivilrecht, während wir unter Mili-

tärrecht leben. Diskriminierung finden Sie an allen Ecken und Enden. Die Überlegenheit der Israelis

uns gegenüber zeigt sich in allen Bereichen, und sie haben keine Scheu, das zu sagen. Also es ist

Apartheid.

Sie selber haben in den USA Kommunikationswissenschaft studiert und sind jetzt seit über zehn

Jahren Professor, Sie lehren Kommunikationswissenschaft an der Universität Bir Zeit. Wie sind im

Moment die Bedingungen dort, sowohl für Studenten wie auch für Professoren?

Ich unterrichte nicht mehr an der Universität, nur gelegentlich übernehme ich Aufgaben dort, aber

ich bin nicht fest angestellt. Bir Zeit ist, denke ich, die einzige Universität der Welt, an deren Ein-

gang ein Monument steht, wie viele Studenten in der Universität getötet wurden, das gibt es sonst

nirgendwo auf der Welt. Im Augenblick sind, glaube ich, 60 Studenten im Gefängnis, im vergange-

nen Monat wurden zwei Studenten der Universität getötet. Auch die Dozenten haben eine harte

Zeit, manchmal ist es schwer für sie, in die Universität zu kommen. Und wenn die Universität ver-

sucht, talentierte Palästinenser aus dem Ausland zu bekommen, ist es schwer, Visa für sie zu erhal-

ten. In der Universität hat man ständig das Gefühlt, umzingelt zu sein, dass die Armee jeder Zeit

hereinkommen könnte, und Studenten, die aus anderen Städten kommen, sollten sich zweimal

überlegen, ob sie sich hier einschreiben, den jeden Morgen, wenn amn sich auf den Weg macht,

muß man sich sagen, es könnte dein letzter Besuch sein.

Es gibt häufig Polizeieinsätze?

Ja, in Bir Zeit passiert fast jede Woche etwas. Im vergangenen Monat kamen sie nachts, brachen

in die Universität ein und nahmen einige Computer mit. Ich denke, sie suchten nach Namen von

Studenten, die in der Studenten-Union aktiv sind – es gibt keine Gesetz, keine Grenzen, sie können

tun, was sie wollen.

In Deutschland waren viele Menschen erleichtert, als im vergangenen Jahr die Regierung Netan-

yahu abgelöst wurde und eine neue Regierung unter Bennett die Macht übernommen hat.

Sie haben vor einigen Tagen bei einer Diskussion in München gesagt, Sie hielten Bennett für noch

gefährlicher als Netanyahu. Können Sie das begründen?

Sie müssen zuerst verstehen, dass es für uns als Palästinenser nicht wirklich wichtig ist, wer der Mi-

nisterpräsident ist, ob er aus der ganz rechten Ecke kommt oder aus der linken – für die Besatzung

sie sind alle und sie wollen alle keinen palästinensischen Staat. Es macht keinen Unterschied, ob sie

von der Labour-Partei, der Meretz-Partei oder der Siedlerpartei kommen. Für uns ist es deshalb

nicht wichtig, wer der Ministerpräsident ist, sie sind alle gleich. Aber wenn Sie mich nach den Un-

terschieden von Bennett und Netanyahu fragen, so ist meine Meinung, – und die meisten denken

so – das Bennett gefährlicher ist. Netanyahu ist ein Politiker, der alles tut, um an der Macht zu blei-

ben, während Bennett ein Siedler und ein richtiger Fundamentalist ist . Das ist Netanyahu nicht, er

ist mehr ein Opportunist, der an seinem eigenen Fortkommen interessiert ist, aber Bennett ist an-

ders. Wenn man einige seiner Äußerungen hört, schaudert man, im Fernsehen sagte er: Ich tötete

viele Araber, ich weiß nicht mehr wie viele – und dieser Mensch ist jetzt der Ministerpräsident. Also

für wenn ich zwischen den beiden wählen müßte, würde ich Netanyahu vorziehen.

Sind Sie enttäuscht, dass die deutsche Regierung so stark Partei für Israels Regierung ergreift und

die palästinensischen Interessen so wenig berücksichtigt?

Ich denke, die meisten Deutschen wissen nicht, wie viel ihr Land mit diesem Konflikt zu tun hat,

Deutschland ist sehr in diesen Konflikt involviert. Die meisten palästinensischen Intellektuellen

meinen wie ich, wenn nicht Deutschland und die USA ernsthaft etwas für eine Lösung tun, wird

sich nichts ändern – sie sind die einflussreichsten Länder bei dem Nahost-Konflikt. Bei Meinungs-

umfragen in Deutschland wird deutlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung meint, die Regierung

sei zu sehr auf der israelischen Seite. Nötig wäre, die Meinung der deutschen Öffentlichkeit stärker

umzusetzen.

Die letzten Wahlen im Westjordanland liegen schon lange zurück, 2006 gab es die letzten. Sehen

Sie Aussichten für eine Verständigung zwischen Fatah und Hamas, das wäre ja wohl die Voraus-

setzung, dass Präsident Abbas Wahlen zustimmt.

Ja, ich denke, es ist möglich, und wir drängen darauf. Es gibt eine große Bewegung, die das will.

Aber wenn sich Fatah und Hamas heute treffen, umarmen sie sich und alles soll gut sein, aber was

geschieht am nächsten Tag – nichts! Denn die Unterschiede sind nicht wirklich politische, es ist die

geographische Teilung zwischen dem Westjordanland und Gaza. Wir können nicht nach Gaza, und

die Gazaer können nicht ins Westjordanland. Für mich ist es viel einfacher von Ramallah nach Mün-

chen zu kommen, ich kann nach München, aber ich kann nicht nach Gaza. Wir haben wirklich eine

geographische Teilung, erzwungen von der Besatzung.

Sie haben gesagt, dass die USA und Deutschland eine Schlüsselrolle bei einer Veränderung der

Verhältnisse spielen. Welche Maßnahmen der EU können Sie sich vorstellen – und da spielt

Deutschland ja eine große Rolle – , die eine politische Veränderung im Sinne der Überwindung

der Besatzung zur Folge haben.

Ich denke, Sie müssen Israel wissen lassen, dass sie das nicht unbegrenzt weiter machen können.

Die ökonomische Kooperation zwischen der EU und Israel ist riesig. Ich meine, wenn sie – und ich

spreche nicht von Boykott und BDS , das lasse ich beiseite – ich spreche von einer vernünftigen Dis-

kussion zwischen europäischen und israelischen Diplomaten, dass wir diese Situation nicht weiter

unterstützen können. Es ist verrückt, Israel verändert sich zu einem Apartheid-Staat. Ich weiß

nicht, ob deutsche Fernsehzuschauer kürzlich gesehen haben, was sich bei der Beerdigung der ge-

töteten palästinensischen Journalistin zugetragen hat. Ich dachte bisher, ich habe alles im Leben

gesehen, aber als ich sah, wie sie den Sarg angriffen – ich konnte es einfach nicht glauben! Ich bin

sicher, dass deutsche Politiker das gesehen haben, sie könnten etwas dazu sagen. Ich will gar

nicht, dass deutsche Politiker Partei für Palästina ergreifen, sie sollen für Frieden und Gerechtigkeit

sein. Setzen Sie sich für Gerechtigkeit ein, sorgen Sie für die Verwirklichung von UN-Resolutionen

und für die Verwirklichung dessen, was der Internationale Gerichtshof, das höchste Gericht der

Welt, gefordert hat.

( Gesendet am 10.6.2022, auch nachhörbar unter www.lora924.de )

