Russische Spezialoperation hat NATO «gespalten»

Edward Lucas vom Centre for European Policy Analysis hat erklärt, dass die NATO wegen Russlands spezieller Militäroperation in der Ukraine gespalten ist und dass das Nordatlantische Bündnis jetzt eine «Überholung» benötigt. Dies berichtet die Zeitschrift Foreign Policy.

Der Experte erklärt: «Ein Bündnis mit 30 Mitgliedern ist zu unhandlich. Aus militärischer Sicht spielen nur wenige Länder eine Rolle, vor allem die USA, aber aus politischer Sicht haben selbst das kleine Luxemburg und Island ein Mitspracherecht».

Der Analyst ist der Ansicht, dass die NATO trotz der «scheinbaren Einigkeit der Ziele» «müde und veraltet» aussieht.

«Die Verbündeten streiten heftig über den Wortlaut ihres neuen strategischen Konzepts, das den Auftrag des Bündnisses für die kommenden Jahre definieren und in Madrid vorgestellt werden soll. Was werden sie über Russland sagen? China? Zu welchen Opfern und Risiken sind die Mitgliedstaaten wirklich bereit? Sind sie bereit, ihre Souveränität zu opfern, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern?», fragt Lucas.

