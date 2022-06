Die Schlacht um Mariupol – Russische Soldaten und Überlebende erzählen (VIDEO)

RT begleitete die russischen Streitkräfte durch Mariupol. Dabei wurden einzigartige Einblicke in die Denkweise des russischen Militärs ermöglicht.

Bis die Hafenstadt in der Donezker Volksrepublik durch Russland befreit wurde, so erzählen die Überlebenden, fanden schwere und gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung durch ukrainische Kämpfer statt. Doch die Menschen dort leben nicht erst seit Februar im Krieg – bereits acht lange Jahre wachsen ihre Kinder in Kellern auf.

Die zahlreichen Eindrücke, die unsere Kollegen auf ihrem Weg durch die zerstörte Hafenstadt gesammelt haben, sind in diesem Dokumentarfilm über die Schlacht um Mariupol zusammengeflossen.

