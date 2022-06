Die New York Times erkennt die große Lüge der CIA für Gina Haspel an – Von Melvin A. Goodman (counterpunch.org)

Die New York Times hat endlich Gina Haspels direkte Beteiligung an der Folter- und Missbrauchspolitik der Central Intelligence Agency anerkannt. Am 4. Juni 2022 lieferte ein Artikel Einzelheiten zu Haspels Rolle als Chef der CIA-Basis vor zwanzig Jahren, die dafür bekannt war, die sadistischsten Folter- und Missbrauchshandlungen durchzuführen. Bei ihren Anhörungen zur Bestätigung als CIA-Direktorin im Jahr 2018 weigerte sich Haspel, direkte Fragen zu ihrer Rolle in der Folter- und Missbrauchspolitik zu beantworten, zu der auch das Waterboarding eines saudischen Gefangenen, Abd al-Rahim al-Nashiri, gehörte. Die CIA hat mich davon abgehalten, in meinen Memoiren von 2018 „ Whistleblower bei der CIA “ über Haspels Rolle zu schreiben.

Infolge der Zensur der CIA schloss ich mich einer Klage mit vier ehemaligen Bundesangestellten an, um die Unterdrückung unserer Schriften zu Fragen der nationalen Sicherheit durch die Regierung zu beenden. Letzten Monat ließ der Oberste Gerichtshof ein Gerichtsurteil bestehen, das unseren Fall ablehnte, der von Anwälten der American Civil Liberties Union vorgebracht worden war. Die Regierung hat ein legitimes Interesse daran, echte Geheimnisse zu schützen, aber das Überprüfungssystem der CIA ist undurchsichtig, überschreitet legitime Sicherheitsgrenzen und gefährdet die Meinungsfreiheit. Der Fall Haspel enthüllt die Gefahren staatlicher Zensur; das Scheitern des Bestätigungsverfahrens des Senats; und die Fähigkeit der CIA, die Verantwortlichkeit für ihre Übertretungen zu vermeiden.

Am Ende von Haspels Anhörung sagte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Richard Burr (R/NC), ihr, dass „Sie in einer bemerkenswerten 30-jährigen Karriere moralisch, ethisch und rechtlich gehandelt haben“. Sicherlich wussten die Mitglieder des Komitees von Haspels Rolle bei Folter und Missbrauch. Dies gilt insbesondere für die hochrangige Demokratin im Ausschuss, Diane Feinstein, die die Untersuchung des Ausschusses zum CIA-Programm leitete.

Zum zweiten Mal bestätigte der Senat einen ehemaligen CIA-Beamten, der jeden Anspruch auf das Amt des Direktors der CIA verwirkt hatte. 1991 bestätigte der Senat Robert M. Gates, der den größten Teil der 1980er Jahre damit verbracht hatte, den Geheimdienst zu politisieren, als stellvertretender Geheimdienstdirektor und stellvertretender CIA-Direktor. Darüber hinaus hatte Gates das Komitee in den 1980er Jahren bezüglich seines Wissens über Iran-Contra belogen. 2018 bestätigte der Senat Haspel, der sich maßgeblich an der gewissenlosen Folter- und Missbrauchspolitik beteiligt hatte. Wie Gates hat sie den Geheimdienstausschuss bezüglich ihrer Rolle belogen.

Der Geheimdienstausschuss des Senats wurde Mitte der 1970er Jahre aufgrund von CIA-Übertretungen gegründet, zu denen illegale Überwachung und politische Attentate gehörten. Aber das Komitee versteht nicht, dass es Zynismus bei der CIA erzeugt, indem es Personen bestätigt, die Übertretungen begangen haben. Die CIA baut weiterhin Klassifikationsbarrieren und beansprucht nationalen Sicherheitsschutz, um Verlegenheiten zu vermeiden. Der Bestätigungsprozess des Senats hätte einen Gates oder einen Haspel davon abhalten sollen, an die Spitze der Agency aufzusteigen. Die Aufsicht des Kongresses sollte nicht in erster Linie bei der Verletzung beobachtet werden.

Das Geheimdienstkomitee muss das CIA-Publikationsprüfungsgremium reformieren, das die Schriften ehemaliger Mitarbeiter zensiert, die die Agency kritisieren, aber nachsichtig Schriften bevorzugt, die die Agency unterstützen. Ich wurde daran gehindert, in meinen Memoiren „Whistleblower bei der CIA“ von 2017 über die Übertretungen von Haspel zu schreiben, während Jose Rodriguez, dem Operationschef der CIA während der Zeit von Folter und Missbrauch, erlaubt wurde, ein Buch und einen Kommentar in der zu veröffentlichen Die Washington Post bestreitet, dass illegale Aktivitäten stattgefunden haben. Haspel war Stabschef von Rodriguez; Haspel und Rodriguez arbeiteten zusammen, um die Vernichtung der Bänder anzuordnen, die die Folter und den Missbrauch in den geheimen Gefängnissen der CIA in Thailand und anderswo dokumentierten. CIA-Zensoren befahlen mir sogar, einen Verweis auf einen Artikel in der zu entfernen New York Times , die sich auf Folter und Missbrauch bezog und behauptete, der „Titel“ des Artikels der Times sei geheim.

Das Prüfungsgremium der CIA erlaubte auch seinem obersten Rechtsberater John Rizzo, ein Buch zu veröffentlichen, das die Folter von Abu Zubaydah, einem hochrangigen Al-Qaida-Agenten, rechtfertigte, der keine sensiblen Informationen über die Anschläge vom 11 Haft für Jahre ohne Anklagen der US-Regierung. Rizzo argumentierte, dass die Folterbänder zerstört werden müssten, um die Identität der CIA-Beamten zu schützen, die die sogenannten „erweiterten Verhörtechniken“ durchführten. Tatsächlich gingen die „Techniken“ weit über die empfohlenen Richtlinien des Justizministeriums hinaus, und die Folterer trugen Kapuzen und hätten auf den Videobändern niemals identifiziert werden können. Die einzigen nützlichen Informationen von Zubaydah wurden von FBI-Beamten entlockt, die traditionelle Verhörmethoden anwendeten, die nichts mit Folter und Misshandlung zu tun hatten.

Ironischerweise untersuchte der umstrittene Sonderstaatsanwalt John Durham, der vom damaligen Justizminister William Barr ernannt wurde, um Fehlverhalten des FBI und der Kampagne von Hillary Clinton in der Trump-Russland-Untersuchung zu finden, zuvor die Vernichtung der Folterbänder und deren Verwendung durch die CIA von Folter und Missbrauch mit Terrorismusthemen. Barr erklärte, dass Durham „ein wirklich schreckliches Verhalten der Vorgesetzten des FBI“ aufdecken würde. Durham enthüllte nichts, und die einzige Verurteilung, die stattfand, war ein Plädoyer, bei dem es um Fehlverhalten ging, das vom Generalinspekteur des Justizministeriums entdeckt wurde. Jahre zuvor hatte Durham trotz zahlreicher Beweise für Fehlverhalten in Bezug auf die Zerstörung der Bänder und sadistische Folter und Misshandlung gesagt, dass er „keine strafrechtlichen Anklagen erheben“ werde.

Sogar der ehemalige CIA-Direktor Michael Hayden hat das Problem anerkannt und erklärt: „Obwohl die Öffentlichkeit nicht über alles informiert werden kann, muss es genug da draußen geben, damit die Mehrheit der Bevölkerung glaubt, dass das, was sie [dh die Geheimdienste] tun, akzeptabel ist .“ Geheime Geheimdienste werden niemals vollständig mit dem demokratischen Prozess kompatibel sein, daher wird es immer Spannungen zwischen einer offenen Gesellschaft und Geheimdiensten geben. Kongressuntersuchungen und investigativer Journalismus, die für eine Demokratie unerlässlich sind, erfordern die Teilnahme ehemaliger Bundesbeamter mit umfassender Erfahrung. Diese Beamten sollten nicht durch einen voreingenommenen Überprüfungsprozess behindert werden, der politisierte Urteile fällt und das Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt.

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Regierungswissenschaften an der Johns Hopkins University. Als ehemaliger CIA-Analyst ist Goodman Autor von Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA und National Insecurity: The Cost of American Militarism . und Ein Whistleblower bei der CIA .

