Chinesische und indische Importeure erhöhen ihre Ölkäufe aus Russland, wodurch die Wirksamkeit der antirussischen Sanktionen verringert wird.

Laut der japanischen Webseite Nikkei heisst es:

China und Indien erhöhen die Importe von russischem Öl weiter, um den globalen Energiehandel dramatisch umzugestalten, so die neuesten Branchendaten. Aber die Fähigkeit Asiens, mehr Produktion aufzunehmen, wird auf die Probe gestellt, wenn die Europäische Union die Importe aus Russland als Reaktion auf die Invasion der Ukraine herunterfährt.

Zwischen dem Kriegsbeginn am 24. Februar und dem 2. Juni verließen laut einer Nikkei Asia-Analyse von Daten von Refinitiv insgesamt 290 Öltanker Russland in Richtung Asien. Das ist ein Anstieg von 190 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Indien, China und die Türkei verzeichneten die größten Zuwächse: fast das Achtfache im Falle Indiens und 70 % bzw. 54 % für China und die Türkei.



Chinesische und indische Importeure erhöhen also ihre Ölkäufe aus Russland, wodurch die Wirksamkeit der antirussischen Sanktionen verringert wird.

Danach kaufte China im Mai täglich 800.000 Barrel Öl aus Russland, was einem Anstieg von 40 Prozent gegenüber Januar entspricht. Indien wiederum kaufte im Mai 700.000 Barrel pro Tag, während im Januar keine derartigen Lieferungen getätigt wurden.

Wie Nikkei bemerkt, drängen die USA und die EU China und Indien dazu, kein russisches Öl zu kaufen, aber die preiswerten Ressourcen aus Russland „verschaffen ihnen vor dem Hintergrund des weltweiten Anstiegs der Energiepreise erhebliche wirtschaftliche Vorteile“.

