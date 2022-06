Wahlen in Brasilien und mögliche Auswirkungen für BRICS (InfoBRICS)

Valdir Da Silva Bezerra – speziell für InfoBRICS

Brasiliens nächste Präsidentschaftswahlen finden im Oktober dieses Jahres statt und zwei ihrer beliebtesten Teilnehmer: Jair Bolsonaro (aktueller brasilianischer Präsident) und Luiz Inacio (Lula) da Silva werden voraussichtlich die stärksten Anwärter auf den Sieg sein. Was könnten in einem solchen Szenario die Auswirkungen für BRICS sein, falls entweder Bolsonaro oder Lula das Präsidentschaftsrennen gewinnen? Um eine Antwort auf diese Frage zu versuchen, ist es wichtig, den Unterschied zwischen den beiden Anwärtern in Bezug auf ihre politischen Einstellungen während ihrer Präsidentschaft zu verstehen.

Zuallererst muss man die offensichtlichsten Positionen der BRICS im Laufe der Jahre betrachten, um die Sicht der Gruppe auf das Weltgeschehen zu verstehen. In diesem Zusammenhang können in Bezug auf Analysen von BRICS-Dokumenten die folgenden Punkte in Bezug auf das Verständnis der Gruppe von internationalen Beziehungen hervorgehoben werden:

• Die Welt sollte multipolar sein, ohne jegliche Form der Dominanz von Supermächten, und die globale Politik sollte von verschiedenen Zentren wirtschaftlichen, politischen und zivilisatorischen Einflusses bestimmt werden.

• Die Weltordnung sollte auf der Herrschaft des Völkerrechts beruhen, und traditionelle Mechanismen der globalen Governance sollten angesichts der zunehmenden Rolle der Schwellenländer repräsentativer für die heutigen Realitäten werden.

• Die Architektur der Finanzverwaltung sollte reformiert werden, um die Entwicklungsländer zu stärken, wobei Verantwortlichkeiten und Stimmrechte bei Institutionen wie der Weltbank und insbesondere dem IWF neu geordnet werden sollten, um ihre Legitimität zu erhöhen.

Seit seiner Gründung „hat sich BRICS zu einem Vektor für die Veränderung der globalen Governance präsentiert und sich selbst zu einem Vektor gemacht, der durch sanftes Ausbalancieren der globalen Hegemonialmächte agiert“. Brasilien hingegen gilt in Lateinamerika traditionell als „verantwortungsbewusste Regionalmacht“, die die Bedeutung der Wahrung multilateraler Werte teilt, um akute Probleme des internationalen Lebens zu lösen. BRICS wurde daher zu einer wichtigen politischen Plattform für Brasilien, weil es Folgendes ermöglicht:

• das Eintreten des Landes für Multilateralismus und Pluralität im Weltgeschehen;

• die Möglichkeit, internationale Währungs- und Finanzinstitutionen zu reformieren;

• der Diskurs des Landes gegen den westlichen Hegemonismus durch Konzertierung mit anderen wichtigen Schwellenländern.

Angesichts des Vorstehenden kommen wir zu einer kurzen Analyse der politischen Haltungen von Bolsonaro und Lula während ihrer Präsidentschaft. In den ersten Jahren von Bolsonaros Regierung war sein erster ernannter Außenminister, Ernesto Araujo, der Meinung, dass Brasilien die Bedeutung der BRICS in Frage stellen und sich stattdessen auf die Schaffung einer „nationalistischen Koalition von Ländern“ konzentrieren sollte, darunter die Vereinigten Staaten, Brasilien , Italien, Russland und andere, die eine Art „antiglobalistische BRICS ohne China“ bilden, wobei Bolsonaro und seine Verbündeten eine relative Verachtung gegenüber Globalisierung und Multilateralismus demonstrieren, einer der Hauptsäulen der BRICS-Zusammenarbeit.

In der Zwischenzeit konzentrierte sich Bolsonaro stattdessen auf die politischen Beziehungen Brasiliens zu den Vereinigten Staaten (insbesondere während der Trump-Administration) und zu Israel, wodurch er eine Reihe von Staaten im Nahen Osten und in Afrika verärgerte und einige Zweifel an Brasiliens künftigem Engagement mit BRICS hervorrief. Ungeachtet dessen war Bolsonaros Regierung während der COVID-19-Pandemie auch Zeuge diplomatischer Missverständnisse mit China (dem prominentesten BRICS-Mitglied und Brasiliens wichtigstem Handelspartner), da enge Mitarbeiter des Präsidenten (sowie sein Sohn, der stellvertretende Eduardo Bolsonaro) zu behaupten begannen: „ dass die Chinesen das Virus aus wirtschaftlichen und geopolitischen Gründen über die ganze Welt verbreitet hätten“, ähnlich wie Trumps Diskurs in den Vereinigten Staaten. Wie dem auch sei, der von Bolsonaro ausgerichtete BRICS-Gipfel 2019 wurde erfolgreich in Brasilia abgehalten,

Nachdem Trump (mit dem Bolsonaro eine ähnliche politische Agenda teilte) die US-Präsidentschaft im Jahr 2021 verließ und durch den Demokraten Joe Biden ersetzt wurde, wurden der brasilianischen Führung jedoch neue Herausforderungen in Bezug auf die Neuausrichtung der Außenpolitik des Landes gestellt. Angesichts dieser neuen internationalen Vermutungen bewegte sich Bolsonaro auf eine relative Annäherung an die BRICS-Partner, einschließlich China und Russland, zu. Im Fall Chinas hat die Regierung des Präsidenten (unter der Leitung von Vizepräsident Hamilton Mourão) in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ihren Ton gegenüber Peking abgemildert und versucht, die starken Handelsbeziehungen Brasiliens mit dem asiatischen Land aufrechtzuerhalten. Was Russland betrifft, versuchte Bolsonaro nicht nur, engere Beziehungen zwischen brasilianischen und russischen Unternehmen aufzubauen, sondern bekundete während seines offiziellen Besuchs in Moskau im Februar auch offen „Solidarität“ mit Russland (wobei er sich wohl auf die Forderungen des Kremls gegenüber der NATO zum Thema Sicherheitsgarantien bezog). Gleichwohl verhängte Bolsonaro nach Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts keine harten Sanktionen gegen Russland, verzichtete aber gleichzeitig darauf, Moskaus Vorgehen in der Ukraine und insbesondere Wladimir Putin zu kritisieren.

Obwohl Bolsonaros Reaktion auf die Krise pragmatische Gründe haben könnte, wie die Lieferung brasilianischer Agrarprodukte an die Russische Föderation bei gleichzeitiger Ausweitung des bilateralen Handels (insbesondere in Bezug auf aus Russland importierte Düngemittel und Chemikalien), beeinflusste ein weiterer wichtiger Aspekt Bolsonaros Entscheidung, die russische Führung nicht zu kritisieren war seine ideologische Verwandtschaft mit Wladimir Putin in Bezug auf traditionelle und konservative Werte. Wie dem auch sei, die [relative] Entspannung mit China und die jüngste Annäherung an Russland könnten in der Tat vielversprechendere Perspektiven für Brasiliens Engagement mit den BRICS in der Zukunft darstellen, falls Bolsonaro wiedergewählt wird, oder zumindest „bessere“ Perspektiven im Vergleich als er 2018 zum ersten Mal an die Macht kam.

Im Fall von Lula (Kandidat der Arbeiterpartei) und ehemaligen brasilianischen Präsidenten (von 2003 bis 2010) könnte seine mögliche Wahl im Oktober eine Wiederbelebung der politischen Beziehungen Brasiliens zu lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern (einschließlich Südafrika) bedeuten gut mit BRICS selbst, da diese beiden außenpolitischen Vektoren während seiner letzten Präsidentschaft von größter Bedeutung waren. Es genügt zu sagen: Während Lulas Zeit gründeten Brasilien, Indien und Südafrika (3 der derzeitigen 5 BRICS-Mitglieder) die IBSA-Gruppe, die als „einzigartige Initiative zur Verbesserung der Süd-Süd-Kooperation“ und als internationales Land des Landes gilt Befürwortung von „Multilateralismus“ und Pluralität im Weltgeschehen bei gleichzeitiger Bereitstellung eines alternativen Rahmens für Diskussionen über Global Governance. Lula war auch während der Gründung von BRIC im Jahr 2009 führend vor Brasilien.

Darüber hinaus setzte Lulas Nachfolgerin, Präsidentin Dilma Rousseff (2011-2016) [ebenfalls von der Labour’s Party], Lulas Tradition fort, auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen, „die Diskrepanz zwischen der wachsenden Bedeutung der Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft und ihrer unzureichenden Vertretung zu beseitigen und Teilnahme an Entscheidungsprozessen internationaler Finanzinstitutionen», eine Position, die mit der anderer BRICS-Mitglieder übereinstimmte. Tatsächlich besteht eine der Leitlinien der brasilianischen Außenpolitik, die in der Verfassung von 1988 enthalten ist, darin, die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu verringern, während die Position, die Lulas Labour Party traditionell vertritt, wie von der ehemaligen Präsidentin Dilma Rousseff erklärt, dies ist Brasilien sieht «Multilateralismus als den effizientesten Weg, um einen stabilen internationalen Konsens herzustellen».

Während Lulas Zeit wurde Brasilien außerdem zu einem der Hauptlieferanten von Rohstoffen für China, die für Pekings beständiges Wirtschaftswachstum in den 2000er Jahren von grundlegender Bedeutung waren. Zu dieser Zeit wurde die Diversifizierung der politischen und kommerziellen Partnerschaften Brasiliens zu einer Priorität für die Diplomatie des Landes, was dazu beitrug, den politischen Entscheidungsträgern Brasiliens die Bedeutung zu erklären, die China erlangte. In dieser Hinsicht kann ein möglicher Sieg Lulas im Oktober die Fortsetzung der soliden bilateralen Beziehungen Brasiliens zu China darstellen, und wahrscheinlich weniger problematisch im Vergleich zu den ersten Jahren der Regierung Bolsonaro. Zum aktuellen russisch-ukrainischen Konflikt sagte Lula kürzlich in einem Interview mit der Zeitschrift „Time“, dass der ukrainische Präsident Selenskyj „ebenso verantwortlich“ sei wie Putin für die Krise.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass BRICS auch in Zukunft ein wichtiger politischer Vektor für die brasilianische Außenpolitik sein wird, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, je nach gewähltem Kandidaten. Im Fall von Bolsonaro können BRICS eine Plattform für eine weitere Annäherung an den russischen Staatschef Wladimir Putin sowie an Narendra Modi (mit dem Bolsonaro einen etwas ähnlichen nationalistischen politischen Unterton und ein ähnliches Repertoire teilt) darstellen und gleichzeitig als willkommener Fokus für die Neuorientierung dienen seine Außenpolitik, seit Donald Trump die US-Präsidentschaft verlassen hat.

Für Lula hingegen sind BRICS die emblematischsten Errungenschaften seiner vergangenen Präsidentschaft, und daher ist zu erwarten, dass die Gruppe in Zukunft eine entscheidende Rolle für seine Außenpolitik spielen wird, nicht nur im Hinblick auf die Stärkung der traditionellen Multilateralität Brasiliens Diplomatie, sondern auch zur Festigung der Süd-Süd-Kooperation zwischen Brasilien, Indien und Südafrika sowie der politischen und wirtschaftlichen Nähe des Landes zu China.

Valdir Da Silva Bezerra – Master in Internationalen Beziehungen der Staatlichen Universität St. Petersburg (Russland), Mitglied des USP-Forschungskerns für Internationale Beziehungen zu Themen mit Bezug zu Asien (NUPRI-GEASIA) und Forscher des Zentrums für BRICS-Studien der Universität Sao Paulo (GEBRICS).

InfoBrics

