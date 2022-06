https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267539.shtml

Nachdem japanische Medien berichteten, dass die japanische Regierung erwägt, ab diesem Sommer zum ersten Mal einen amtierenden Beamten des japanischen Verteidigungsministeriums auf der Insel Taiwan zu stationieren, hat die japanische Regierung nicht reagiert, ebenso wie die Demokratische Fortschrittspartei (DPP). ungewöhnlich zurückhaltend gewesen ist. Beide scheinen eine versteckte Agenda zu haben. Japan muss China seine jüngsten Schritte in Bezug auf Taiwan erklären, einschließlich dieser Neuigkeiten.

Am Dienstag telefonierte Yang Jiechi, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Direktor des Büros der Zentralkommission für auswärtige Angelegenheiten, mit dem Generalsekretär des japanischen Nationalen Sicherheitssekretariats Akiba Takeo. Yang und sagte: „Gegenwärtig sind alte und neue Themen in den Beziehungen zwischen China und Japan miteinander verflochten, und Schwierigkeiten und Herausforderungen können nicht ignoriert werden.“ Diese Linien wurden eindeutig gezielt überschritten. Japans eskalierende Aggression und Provokation in der Taiwan-Frage ist zu einem unvermeidlichen großen Risiko für die Beziehungen zwischen China und Japan geworden.

Wenn Japan einen Verteidigungsbeamten im aktiven Dienst nach Taiwan entsendet, wird dies tatsächlich den Nachkriegsrahmen der Beziehungen Japans zu Taiwan sprengen, und China wird heftig reagieren. Laut der chinesischen Version von Kyodo News vom Montag hat das japanische Verteidigungsministerium beschlossen, einen neuen einheitlichen Kommandantenposten und eine einheitliche Kommandantenabteilung für die Land-, See- und Luftselbstverteidigungskräfte zu schaffen, was auch als ein Schritt in Richtung gilt “ mit China fertig werden.“ Betrachtet man die öffentlichen Äußerungen des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe, dass „ein Taiwan-Notstand ein japanischer Notstand ist“ und dass „Japan, die USA und andere Verbündete eine Situation schaffen müssen, die China dazu zwingt, die gewaltsame Eroberung Taiwans aufzugeben“, so kann man sehen dass dies die neue Rhetorik Japans ist.

Durch die öffentliche Meinungsmobilisierung japanischer rechtsgerichteter Politiker formt und wächst in der japanischen Gesellschaft ein äußerst gefährlicher „Konsens“, und seine rechten Kräfte nutzen auch die Gelegenheit, um die Checks and Balances abzuschaffen.

Vielleicht ist jetzt für japanische rechtsgerichtete Kräfte ein seltenes „Fenster“ oder sogar „die letzte Chance“ für Japan, seine militärischen Restriktionen zu lockern und Japans Status in Asien neu zu gestalten. Daher ist die Manipulation der Taiwan-Frage dringender denn je geworden, indem man von zaghaften Aktionen zu fast halboffenen Aktivitäten übergegangen ist und manchmal sogar das taktische „Verstecken“ oder die „Zweideutigkeit“ aufgegeben hat. Die rechten Kräfte versuchen, jede „Gelegenheit“ zu ergreifen, und der Russland-Ukraine-Konflikt ist da keine Ausnahme. Laut japanischen Medien befanden sich Japan und China im Russland-Ukraine-Konflikt in „gegnerischen Lagern“, und Japan beschloss, in der Taiwan-Frage einen Schritt nach vorne zu machen, ohne zu viel über Chinas Gefühle nachzudenken. Das ist schon recht aufschlussreich.

Japan tut buchstäblich etwas, das Chinas zentrale nationale Interessen bedroht, und China wird nicht gleichgültig zusehen. Wir müssen Japan daran erinnern, was dieser Schritt bedeutet. Die Taiwan-Frage ist Chinas innere Angelegenheit. Wenn ein Außenstehender eingreifen will, stellen wir ihm ein Bein.

Japan agiert sogar aggressiver als die USA in seiner Beteiligung an der Taiwan-Frage, die möglicherweise ausschließlich auf Washingtons Ermutigung zurückzuführen ist oder nicht. Tatsächlich erhebt sich Japans Militarismus, der seit einem halben Jahrhundert versiegelt ist. Es ist notwendig, dass die asiatisch-pazifischen Mächte Japan einen Schlag auf den Kopf versetzen, damit es zur Besinnung kommt. Am Ende ist das gut für Japan.

Es sei darauf hingewiesen, dass Japan für seine historischen Verbrechen in Asien verantwortlich ist. Die bloße Existenz der Taiwan-Frage steht im Zusammenhang mit der „verheerenden Saat“, die der japanische Militarismus gesät hat, aber was japanische rechtsgerichtete Politiker heute fördern, ist ein Akt, der die Arroganz der sezessionistischen Kräfte der „Unabhängigkeit Taiwans“ ernsthaft anheizt. Egal wie klug sie sprechen, richtig und falsch können nicht umgekehrt werden. Wenn Japan seine Strategie an die Wiederbelebung des Militarismus bindet, ist das gleichbedeutend damit, in ein undichtes Boot zu springen und zu hoffen, an Land zu klettern, bevor das Boot sinkt.

