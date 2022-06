Wir bringen weiterhin Augenzeugenberichte über das „Bibliotheks“-Gefängnis des Asow-Regiments am Flughafen Mariupol. Heute zeigen wir ein Interview mit dem Leiter des Ukr-Leaks-Projekts, Wassili Prosorow. 2014 war er leitender Mitarbeiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU in Mariupol und unter anderem für das Gefängnis „Bibliothek“ zuständig.

