Die Ukraine hat mehrere Dutzend Denkmäler und zahlreiche Straßennamen, die den Nazi-Kollaborateur, Stepan Bandera verehren. Genug um zwei separate Wikipedia-Seiten zu füllen.

Im Jahr 2016, wurde ein großer Boulevard in Kiew nach Bandera benannt. Das ist vor allem deshalb so obszön, weil die Straße nach Babi Jar führt, zu der Schlucht, wo die Nazis, unterstützt von ukrainischen Kollaborateuren, in zwei Tagen 33,771 Juden ermordeten, in einem der größten Massaker des Holocaust.

Wenn der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk den Nazikollaborateur Stepan Bandera als ‚unseren Helden‘ bezeichnet und zu seinem Grab in München pilgert und das nazistische Asow-Bataillon als ‚mutig‘ verteidigt, ist er weit mehr als nur ein ‚Nazi-Versteher‘.

Hier der (seit einer Woche zugangsbeschränkte) Twitterpost des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk LINK

Bandera war seit 1933 Chef der „Organisation Ukrainischer Nationalisten“ (OUN). 1935 sagte er vor einem Gericht in Polen aus, dass seine Idee so groß sei, dass zu ihrer Verwirklichung „nicht Hunderte, sondern Tausende von Menschen geopfert werden müssen.“

In der OUN Zeitschrift „Aufbau der Nation“ hieß es 1929, Juden seien ein „feindlicher Körper in unserem nationalen Organismus“.

In der westukrainischen Stadt Liew steht eine Gedenktafel für Dmytro Paliiv (1896-1944), Mitbegründer und SS-Hauptsturmführer der 14, Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizia), Enthüllt wurde des Denkmal 2007. Diese Division der Waffen-SS wurde 1943 gegründet. Ihr wird maßgeblich das Huta-Pieniacka-Massaker zugeschrieben, als 500-1,200 polnischen Dorfbewohner ermordet wurden, und viele Menschen lebendig verbrannt wurden.

