Vereinte Botschaft Lateinamerikas: „Kein US-Hinterhof mehr“ – China fordert die USA auf, lateinamerikanische und karibische Länder zu respektieren, „Mobbing, Hegemonie zu stoppen“ (Global Times China)

Der Amerika-Gipfel, der vom 6. bis 10. Juni in Los Angeles stattfinden soll, wird mit einer unangenehmen Situation konfrontiert sein, da viele Länder der Region den von den USA abgehaltenen Gipfel ausfallen lassen, weil Washington sich weigert, unter dem Vorwand der „Demokratie“ Staats- und Regierungschefs aus Kuba, Venezuela und Nicaragua einzuladen, während viele führende Länder in der Region wie Mexiko ihren Widerstand dagegen zum Ausdruck brachten.

Chinesische Analysten sagten, dies beweise, dass Lateinamerika kein „Hinterhof“ der USA sei, und im Vergleich zum letzten Mal, als die USA einen solchen Gipfel im Jahr 1994 abhielten, bedeutet die schwindende US-Hegemonie heute, dass Washington den Kontinent nicht daran hindern kann, nach Autonomie und Entwicklung zu streben über die eigenen Interessen der lateinamerikanischen Länder hinweg.

Die Biden-Regierung hat eine endgültige Entscheidung getroffen, die Regierungen Kubas, Venezuelas und Nicaraguas vom Amerika-Gipfel auszuschließen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, trotz der Drohungen des mexikanischen Präsidenten, an der Versammlung nicht teilzunehmen, wenn nicht alle Länder der westlichen Hemisphäre eingeladen würden, berichtete Reuters am Montag.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte am Montag auf einer routinemäßigen Pressekonferenz, die aktuelle Situation beweise, dass die von der „Monroe-Doktrin“ getriebene Denkweise der USA und ihr Trick, „Demokratie“ als Instrument zur Einmischung und Spaltung von Ländern einzusetzen, auf dem Kontinent nicht willkommen seien.

„Lateinamerika ist weder ein ‚Vorgarten‘ noch ein ‚Hinterhof‘ der USA, und der Summit of Americas ist nicht ‚der Gipfel von Amerika‘. Als Gastgeber des Gipfels müssen die USA mit all ihren hegemonialen Ansätzen aufhören, den lateinamerikanischen und karibischen Ländern konkreten Respekt zollen, demütig auf die Stimme der Gerechtigkeit aus der Mehrheit dieses Kontinents hören, den Gipfel auf das Gemeinsame konzentrieren, auf das Anliegen des Kontinents, die Zusammenarbeit und Einheit zu fördern und das Glück unter den Menschen zu verbessern“, bemerkte Zhao.

Guo Cunhai, Experte für Lateinamerikastudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking, sagte der Global Times am Montag, die Situation stehe vor dem Hintergrund der jüngsten Linkswende in Lateinamerika und der Karibik, die beispiellos sei und mehr Länder beeinflusse in der Region als noch in der Vergangenheit, und fügte hinzu, dass die Länder in der Region vereinter und bestrebt seien, den Kontinent von der US-Kontrolle zu befreien und unabhängigere Entscheidungen auf der Grundlage ihrer eigenen Interessen zu treffen.

„Derzeit werden nicht nur Mexiko und Argentinien, sondern auch Brasilien bei den Wahlen in diesem Jahr sehr wahrscheinlich eine Linkswende erleben, und sogar Kolumbien, ein Land, das früher enge Beziehungen zu den USA hatte, wird wahrscheinlich linke Führer sehen. Dies beweist, dass die Lateinamerika-Politik der USA es versäumt hat, sich um die Interessen der regionalen Länder zu kümmern, und sie sich nur schikaniert und unter Druck gesetzt fühlten“, sagte Guo.

Chinesische Experten sagten, die Menschen in fast allen lateinamerikanischen Ländern hätten schlechte Erinnerungen an die US-Hegemonie, da Washington in vielen Ländern der Region direkt oder indirekt den Drogenhandel, den Waffenhandel und die Korruption unterstützt habe, und als die USA früher mächtig genug waren, es würde sich nicht um die Souveränität dieser Länder kümmern und würde Invasionen, Farbrevolutionen und sogar Attentate starten, um die Regime zu stürzen, die es nicht mag.

Wenn die US-Hegemonie abnimmt und keine Ressourcen mehr haben, um das Spiel „Zuckerbrot und Peitsche“ zu spielen, werden sich diese Länder zusammenschließen und mehr Autonomie anstreben, und die Biden-Regierung hat im ersten Schritt der Bemühungen um einen Reset den falschen Ansatz gewählt Beziehungen zu Lateinamerika – unterschiedliche Behandlung lateinamerikanischer Länder basierend auf US-Präferenzen, sagten Experten.

Nachlassende US-Hegemonie

Als die Vereinigten Staaten letztes Jahr ankündigten, sie würden den Amerika-Gipfel 2022 ausrichten, hatten laut VOA „Beamte große Hoffnungen, dass die Veranstaltung dazu beitragen würde, die Schäden der Trump-Ära an den Beziehungen zu beheben und die Vorherrschaft der USA wieder zu behaupten“ über Chinas wachsenden Einfluss in Lateinamerika.

Doch diese hohen Erwartungen wurden enttäuscht. Sogar die VOA räumte ein, dass „ideologische Uneinigkeit darüber, wer eingeladen werden soll, Skepsis gegenüber dem Engagement der USA in Lateinamerika und geringe Erwartungen an wichtige Abkommen zu Themen wie Migration und wirtschaftliche Zusammenarbeit die Veranstaltung bereits getrübt haben, sagen Beamte und Analysten“.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador sagte, er werde nicht teilnehmen, wenn nicht alle Regierungen Amerikas unabhängig von ihrer politischen Couleur eingeladen würden. Die Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Argentinien, Bolivien, Honduras, Guatemala und mehreren karibischen Staaten haben ebenfalls erklärt, dass sie aus dem gleichen Grund nicht gehen und stattdessen weniger bekannte Delegationen entsenden werden.

Heinz Dieterich, ein weltbekannter deutscher Soziologe und politischer Analyst, der in Mexiko arbeitet, sagte der Global Times, dass „die herrschenden US-Machteliten völlig außer Kontakt mit der heutigen Realität sind“, da sie sich dieser unangenehmen Situation im Umgang mit den Ländern der westlichen Hemisphäre gegenübersehen .

Die US-Entscheidung basiert formal auf Artikel 19 der Interamerikanischen Demokratiecharta, die der Organisation Amerikanischer Staaten 2001 in Lima vom ehemaligen US-Außenminister Colin Powell auferlegt wurde. Der Artikel besagt, dass „jede verfassungswidrige Änderung oder Unterbrechung der demokratischen Ordnung in einem Staat der Hemisphäre ein unüberwindbares Hindernis für die Teilnahme der Regierung dieses Staates am Prozess der Gipfeltreffen der Amerikas darstellt“.

„Die historische Wahrheit ist, dass es keinen anderen Staat in der Hemisphäre gibt, der mehr demokratische Regierungen und Institutionen in der Hemisphäre und weltweit zerstört hat als der angloamerikanische Imperialismus: die USA und Großbritannien, durch direkte Interventionen, farbige Revolutionen, Wirtschaftssanktionen, Blockaden , und so weiter“, sagte Dieterich.

Der kubanische Botschafter in China, Carlos Miguel Pereira, sagte der Global Times, wenn die USA Lateinamerika immer noch als ihren eigenen Hinterhof nehmen wollten, würde eine solche Idee jetzt nicht funktionieren, weil Lateinamerika nicht mehr das ist, was sich die USA und die Region vorgestellt haben hat neue Veränderungen eingeleitet.

Er wies darauf hin, dass der Versuch der USA, Länder einschließlich Kuba von diesem Gipfel auszuschließen, zum Scheitern verurteilt sei und dass das, was die USA durch diesen Gipfel zu erreichen versuchten, keine wirklichen Auswirkungen auf die lateinamerikanische Region haben werde.

Guo sagte, die USA hätten von den meisten lateinamerikanischen Ländern keine Unterstützung für ihre Sanktionen und Anschuldigungen gegen Russland nach Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts erhalten, was beweise, dass die Länder in der Region einen Weg der Autonomie suchen, anstatt den USA blindlings zu folgen jede Ausgabe.

Washington hat Chinas wachsenden Einfluss immer als Vorwand benutzt, um Länder in der Region zu verängstigen und unter Druck zu setzen und seine internen Ressourcen zu mobilisieren, um dort mit China zu konkurrieren, aber in Wirklichkeit beleidigt dies die lateinamerikanischen Länder, weil sie im Vergleich zum hegemonialen Ansatz der USA in der Region, die nur den Interessen der USA dient, haben die meisten Länder festgestellt, dass die von China vorgeschlagene „Gürtel und Straße“-Initiative und andere Kooperationen mit China wirklich für beide Seiten vorteilhaft sind und die Länder der Region nicht missachten, sagten Analysten.

China wird in der Region sicherlich mehr willkommen sein, und die Bemühungen der USA, die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Lateinamerika zu stören, stellen die Autonomie der jeweiligen Länder in Frage und stellen ihre Hegemonie über die Interessen anderer Länder, stellten Experten fest.

Entsprechend argumentierte Ricardo Guerrero , Analyst und Rechtsexperte aus Mexiko, „Was auch immer das Ergebnis (des Amerika-Gipfels) sein wird, es wird erwartet, dass ein kontroverses und konfliktreiches Gipfeltreffen von der Spaltung zwischen Lateinamerika und den USA geprägt sein wird … Die lateinamerikanischen Länder sind ebenfalls mit dem konfrontiert, und zwar mit den USA, um zu demonstrieren, dass sie „nicht länger der Hinterhof von irgendjemandem sein wollen“. Die Botschaft wurde gesendet: Wenn Lateinamerika als Ganzes versammelt ist, ist es eine Figur auf dem weltpolitischen Schachbrett, mit der man rechnen muss.“

