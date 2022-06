Syriens Luftverteidigung vereitelt israelische Aggression in Vororten von Damaskus (Press TV)

https://www.presstv.ir/Detail/2022/06/06/683457/Syria-air-defenses-intercept-Israeli-missiles-

Syrische Medien sagen, dass die Luftverteidigung des Landes israelische Raketen am Himmel über dem südlichen Teil der Hauptstadt Damaskus abgefangen hat, ohne dass Opfer als Folge der Aggression gemeldet wurden.

Die offizielle Nachrichtenagentur SANA sagte unter Berufung auf eine ungenannte militärische Quelle , dass die Luftverteidigung am späten Montag mit einer israelischen Raketenaggression konfrontiert war, die auf die südliche Landschaft von Damaskus abzielte und die meisten Raketen abschoss.

„Heute Abend um genau 23:18 Uhr führte der israelische Feind eine Luftaggression aus der Richtung des besetzten syrischen Golan durch, die auf einige Punkte südlich der Stadt Damaskus zielte, und unsere Luftverteidigungsmedien stellten sich den Raketen der Aggression und schossen die meisten ab von ihnen“, sagte die militärische Quelle.

„Die Verluste beschränkten sich auf materielle Schäden“, fügte die Quelle hinzu.

Medienberichten zufolge waren in der Gegend laute Explosionen zu hören gewesen, wobei die sogenannte Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte behauptete, der Luftangriff habe Orte in der südlichen Landschaft von Damaskus getroffen, wo die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah und syrische Luftverteidigungseinheiten aktiv sind.

Die jüngste israelische Aggression erfolgte weniger als drei Wochen, nachdem mindestens drei Menschen bei den Luftangriffen des Regimes in den Außenbezirken von Damaskus getötet worden waren.

Syrien wird seit März 2011 von vom Ausland unterstützten militanten Gruppen angegriffen. Die syrische Regierung sagt, dass das israelische Regime und seine westlichen und regionalen Verbündeten Takfiri-Terrorgruppen helfen, die im Land Chaos anrichten.

Israel greift häufig militärische Stellungen in Syrien an, insbesondere die der Widerstandsbewegung Hisbollah, die eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der syrischen Armee im Kampf gegen vom Ausland unterstützte Terroristen gespielt hat.

Tel Aviv verschweigt größtenteils seine Angriffe auf syrische Gebiete, die viele als reflexartige Reaktion auf den zunehmenden Erfolg des Landes bei der Bekämpfung des Terrorismus ansehen.

Israel ist seit dem Ausbruch der vom Ausland unterstützten Aggressionen gegen Syrien ein wichtiger Unterstützer terroristischer Gruppen, die sich gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad stellen.

Syrien hat sich bei zahlreichen Gelegenheiten bei den Vereinten Nationen über die unaufhörliche israelische Aggression beschwert.

