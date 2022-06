Die gelb umrandeten Gebiete sind Gasfelder. Sie wurden 2010 entdeckt. Nach dem Putsch im Frühjahr 2014 sicherten sich die westlichen Ölkonzerne Exxon, Shell und Chevron die Rechte an der Ausbeutung dieser Felder. Seit dem 24. Februar, also nach dem Beginn dem militärischen Eingreifen Russlands haben diese Konzerne das Land verlassen.

