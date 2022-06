China drängt auf Erklärung des von US-Beamten enthüllten Plans, „Xinjiang zu beschmutzen, um China einzudämmen“ (Global Times China)

https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267412.shtml

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte am Montag, er sei nicht überrascht von der Enthüllung, dass US-Politiker Angelegenheiten im Zusammenhang mit Xinjiang nutzen, um Chinas Interessen zu untergraben, da „es nicht das erste Mal ist, dass sie ihre Meinung sagen“. Zhao fügte hinzu, dass unter all den Lügen die sogenannten Völkermordansprüche gegen Xinjiang „ein klassisches Werk der Lügendiplomatie der USA“ seien.

Medien haben berichtet, dass Sheila Carey, Konsulin im US-Generalkonsulat in Guangzhou, und ihr Kollege Andrew Chira im Jahr 2021 Gästen bei einem Empfang sagten, die US-Regierung hoffe, dass ihre Geschäftsleute „verstehen“, dass sie die Xinjiang-Frage nutzen sollten, um so Zwangsarbeit, Völkermord und Menschenrechtsverletzungen im „Tauziehen“ mit China als ein „effektives Werkzeug“, einzusetzen, um das ultimative Ziel zu erreichen, China „vollständig unter Kontrolle“ zu bringen.

Als Kommentar zu den Äußerungen forderte Zhao die USA bei der Pressekonferenz am Montag auf, eine fundierte Erklärung abzugeben, und stellte fest, dass, wenn die Informationen wahr sind, „ich nicht überrascht wäre. Denn dies ist nicht das erste Mal, dass US-Beamte ihre Gedanken preisgeben ,'“ er sagte.

Zhao zählte ähnliche Äußerungen von US-Beamten auf und erwähnte einen Videoclip von Lawrence Wilkerson, einem pensionierten Oberst der US-Armee und ehemaligen Stabschef von US-Außenminister Colin Powell, zur Sprache, der im August 2018 eine Rede hielt.

Wenn die CIA China destabilisieren wollte, das wäre der beste Weg, es zu tun – indem man versucht Unruhe zu stiften und gemeinsam mit den Uiguren Druck auf China auszuüben, anstatt von außen Druck auszuüben, sagte Wilkerson in dem Video.

Wilkersons Äußerungen spiegelten Kommentare des ehemaligen US-Außenministers Mike Pompeo in einem Vortrag im April 2019 wider. Die CIA habe „gelogen, betrogen, gestohlen“, sagte er, und „hat ganze Schulungen“ für solche Taktiken durchgeführt.

In ähnlicher Weise gab Sibel Edmonds, eine ehemalige FBI-Übersetzerin, 2015 zu, dass sie sich nie um Menschen oder ethnische Minderheiten in Xinjiang kümmert. Sie wollen sie nur benutzen, um Unruhe zu schüren.

Unter diesen Sprüchen sei die von US-Politikern erfundene „Lüge des Jahrhunderts“ und ein klassisches Werk ihrer „Lügendiplomatie“ – der sogenannte Völkermord in Xinjiang, sagte Zhao.

„Die derzeitige ethnische Einheit, die soziale Stabilität und der wirtschaftliche Wohlstand in Xinjiang sind die beste und stärkste Rüge der von den USA verbreiteten Lügen. Ihr Versuch, die Harmonie und Stabilität von Xinjiang zu untergraben und Chinas Entwicklung einzudämmen, wird niemals erfolgreich sein“, sagte Zhao.

