Beamte der Afrikanischen Union treffen sich mit Putin, um Afrikas drohende Lebensmittelkrise zu erörtern (eurasiareview.com)

Der senegalesische Präsident und Vorsitzende der Afrikanischen Union, Macky Sall, traf in der südwestrussischen Stadt Sotschi mit dem klaren Ziel ein, Afrikas drohende Nahrungsmittelkrise zu erörtern, die größtenteils auf die Russland-Ukraine-Krise zurückzuführen war, die Ende Februar begann, nachdem sie als „Militärische Spezialoperation“ genehmigt worden war sowohl durch die Staatsduma als auch den Föderationsrat. Die Staatsduma und der Föderationsrat, das Unterhaus und das Oberhaus sind die Fundamente der Struktur der Russischen Föderation.

Die militärische Sonderoperation, die auf die „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ der Ukraine abzielt und nun in ihren vierten Monat geht, hat die Weltwirtschaft erschüttert, die Preise in die Höhe schnellen lassen und aufgrund einer Reihe von beispiellosen Sanktionen, die von den Vereinigten Staaten verhängt wurden, weltweit tief sitzende soziale Unzufriedenheit in der Bevölkerung hervorgerufen. Die gilt für die Europäische Union, Australien, Neuseeland, Japan und viele andere Länder.

Fast alle afrikanischen Länder kämpfen darum, die Auswirkungen der Krise einzudämmen, zwei Jahre nachdem die Coronavirus-Pandemie sie eingeschränkt hatte und der beispiellose Klimawandel die Schwierigkeiten des Kontinents verschärfte. Die afrikanischen Staats- und Regierungschefs räumten jedoch offen ein, dass es an der Zeit sei, die Lücken bei der Erlangung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit anzugehen, und beklagten sich bitter, dass sie direkte Opfer der Russland-Ukraine-Krise werden. Russland hat diesen Vorwurf konsequent beiseite geschoben und eher westliche und europäische Sanktionen für die prekäre Situation verantwortlich gemacht, die Afrika gleichermaßen erfasst hat.

Am historischen 3. Juni einigte sich der Vorsitzende der Afrikanischen Union und senegalesische Präsident Macky Sall höchstwahrscheinlich nach mehreren Wochen der Vorbereitung mit der Kremlverwaltung auf ein Verhandlungstreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seine ausdrückliche Botschaft im Portfolio, die im Namen der afrikanischen Führer und vom Hauptsitz der Afrikanischen Union übermittelt wurde, lautete, dass die Krise zwischen Russland und der Ukraine friedlich durch diplomatischen Dialog gelöst werden soll, indem die Vorräte an Treibstoff, Getreide und Düngemitteln eingefroren werden, deren Blockierung besonders betroffen ist afrikanischen Ländern, und nutzen Sie gleichzeitig die einmalige Gelegenheit, die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und dem Senegal sowie die Beziehungen zwischen Russland und Afrika zu überprüfen.

Experten lobten ihn herzlich für den gewaltigen Einsatz, Sall vergaß, die kontinentale Schale hinter sich zu lassen. Afrika als Kontinent ist nach wie vor ein fruchtbarer Boden für die Förderung von Investitionen in Landwirtschaft und Industrie, hängt jedoch stark von seinen Lebensmittelimporten ab. Infolgedessen und ohne geeignete alternative Wege zu Afrikas Ernährungssicherung muss Sall beklagen: „Anti-Russland-Sanktionen haben diese Situation verschlimmert, und jetzt haben wir keinen Zugang mehr zu Getreide aus Russland, vor allem zu Weizen. Und vor allem haben wir keinen Zugang zu Düngemitteln. Die Situation war schlecht und jetzt hat sie sich verschlechtert und eine Bedrohung für die Ernährungssicherheit in Afrika geschaffen.“

Abgesehen davon, dass es scheint, haben die Afrikaner trotz des riesigen Bestands an Ackerland keine andere Möglichkeit, ihre Sucht nach Lebensmittelimporten (im Sinne von Basic Economics for Beginners, Turnaround Settlement für Importsubstitutionsprodukte) umzukehren. Die unumkehrbare Tatsache ist, dass sowohl die Ukraine als auch Russland Hauptlieferanten von Weizen und anderem Getreide nach Afrika sind, während Russland ein Schlüsselproduzent von Düngemitteln ist, und es notwendig geworden ist, so schnell wie möglich geeignete Lösungen zu finden. Berichten zufolge hat Russlands Blockade von Odessa den ukrainischen Lebensmittelexporten geschadet.

„Wie Sie wissen, haben eine Reihe von Ländern bei den Vereinten Nationen für Resolutionen gestimmt. Die Position Afrikas ist sehr heterogen, aber trotz des starken Drucks haben viele Länder die Position Russlands immer noch nicht angeprangert“, erklärte Sall und fügte hinzu: „Es ist auch möglich, nach Asien, in den Nahen Osten und nach Lateinamerika zu schauen – wir sehen das in der Welt die Entwicklungen aufmerksam verfolgt und dass die Länder, die so weit vom Brennpunkt des Konflikts entfernt sind, immer noch seine Folgen zu spüren bekommen.“

Berichten zufolge haben sich 17 afrikanische Länder bei der Abstimmung über die Resolution bei den Vereinten Nationen der Stimme enthalten. Einige Experten sagen, dass dieses Abstimmungsszenario der Afrikaner bei den Vereinten Nationen ein Thema für eine vollständige geopolitische Studie und Analyse eröffnet. Es gibt jedoch so viele Interpretationen und geopolitische Implikationen. Dennoch sind die Afrikanische Union, regionale Wirtschaftsorganisationen und die afrikanischen Regierungen immer noch und deutlich über die Russland-Ukraine-Krise aufgrund unterschiedlicher Ansichten gespalten und haben, schlimmer noch, Angst vor Widersprüchen und Konfrontationen, die durch die Krise und ihre Auswirkungen auf die zukünftigen Beziehungen entstehen.

Während des Treffens in Sotschi hat Macky Sall zumindest all dies und die wirtschaftlichen Auswirkungen erläutert, gleichzeitig die wichtige Rolle Russlands in der Geschichte des afrikanischen Kontinents betont und die Hoffnung auf eine Ausweitung der tiefgreifenden Zusammenarbeit mit Präsident Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht. „Sanktionen gegen Russland haben die Situation bei Getreide- und Düngemittellieferungen an afrikanische Länder verschlechtert. Wir haben keinen Zugriff darauf. Dies zieht Konsequenzen aus Sicht der Ernährungssicherheit des Kontinents nach sich“, sagte Sall. Senegal „unterstützt die Freigabe von Getreide und Düngemitteln aus antirussischen Sanktionen“, fügte der Präsident hinzu.

Präsident Putin betonte seinerseits vorbehaltlos die wachsende Rolle Afrikas und dass Russland verschiedene Aspekte der Beziehungen zu afrikanischen Ländern weiterentwickeln werde. „Afrikas politische Rolle in der internationalen Arena wächst im Allgemeinen. Wir glauben, dass Afrika als Ganzes und seine einzelnen Staaten, zu denen wir traditionell sehr gute, ohne Übertreibung freundschaftliche Beziehungen unterhalten, große Perspektiven haben, und beabsichtigen, auf dieser Grundlage unsere Beziehungen zu Afrika als Ganzes und zu Afrika weiterzuentwickeln einzelnen Staaten“, sagte der russische Führer.

„Wir befinden uns in einer neuen Entwicklungsphase und messen unseren Beziehungen zu afrikanischen Ländern große Bedeutung bei“, sagte Putin. Ihm zufolge hat die Entwicklung der Beziehungen zwischen Russland und Afrika deutlich positive Ergebnisse gezeigt. Insbesondere der Handelsumsatz steigt stetig. „In den ersten Monaten dieses Jahres ist er um 34 % gewachsen. Wir streben danach, humanitäre Beziehungen zu afrikanischen Ländern zu entwickeln, und wir werden alles tun, was von uns abhängt, damit dieser Prozess an Fahrt gewinnt“, präzisierte er und fügte hinzu, dass Russland auch immer großes Interesse an der afrikanischen Kultur gezeigt habe.

Er erwähnte den kürzlich stattgefundenen Afrika-Tag (25. Mai) und den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Senegal. In diesem Zusammenhang war Russland immer auf der Seite Afrikas, hat Afrika immer im Kampf gegen den Kolonialismus unterstützt. Sie versucht, schnell wachsende neokoloniale Tendenzen zu bekämpfen, aber vorerst nur mit Rhetorik. Putin erinnerte auch daran, dass der Russland-Afrika-Gipfel 2019 genau in Sotschi stattfand.

Putin empfing Dutzende afrikanischer Führer in Sotschi, um Russlands Einfluss auf dem Kontinent wieder zu stärken. Obwohl Moskau nie eine Kolonialmacht in Afrika war, war es in der Sowjetzeit ein entscheidender Akteur auf dem Kontinent, unterstützte Unabhängigkeitsbewegungen und bildete eine Generation afrikanischer Führer aus. Russlands Beziehungen zu Afrika gingen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 unerwartet zurück, und China hat sich zu einer wichtigen ausländischen Macht entwickelt, die in vielen Sektoren auf dem Kontinent investiert. Während die wirtschaftlichen Fußabdrücke Russlands noch unsichtbar sind, bleibt die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und eine Reihe von Golfstaaten ebenfalls erheblich in Afrika investieren.

Die lokalen russischen Medien Nezavisimaya Gazeta berichteten, dass Gespräche über die drohende Hungersnot in Afrika schon eine Weile andauern. Landwirtschaftliche Lieferungen über die Schwarzmeerrouten sind ins Stocken geraten, insbesondere weil Kiew die Gewässer um Odessa vermint hat, aus Angst, Russland könnte versuchen, den Hafen zu erobern. Tatsächlich versucht Afrika, die Schocks aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu überwinden, die wirtschaftliche Lage auf dem Kontinent ließ bereits vor dem Beginn der russischen Militärsonderoperation in der Ukraine viel zu wünschen übrig. Obwohl Russland und die Ukraine nur ein Drittel der weltweiten Weizen- und Gerstenexporte produzieren, konzentrieren sich viele davon eher auf Afrika als auf wohlhabendere Länder. Aus diesem Grund lösen Logistik- und Sanktionsprobleme eine echte Hungersnot aus.

„Der Besuch der Delegation der Afrikanischen Union ist eigentlich nichts Außergewöhnliches, da die Parteien mehrmals im Jahr Delegationen austauschen. Während der Pandemie begannen Probleme mit den Lebensmittelpreisen aufzutauchen. Außerdem sorgen Komplikationen mit Devisenzahlungen und die Verhinderung Russlands, den Seeverkehr voll auszuschöpfen, für zusätzliche Schwierigkeiten. Selbst wenn einige Unternehmen zustimmen, russische Schiffe zu versichern, wirken sich ihre hohen Raten unweigerlich auf die Preise für Endkunden aus“, betonte Leonid Fituni, stellvertretender Direktor des Instituts für Afrikastudien der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Treffen von Präsident Putin mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, dem Präsidenten von Senegal, Macky Sall, unter Teilnahme des Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, im Kontext der russisch-afrikanischen Beziehungen von großer Bedeutung war. Dieses hochrangige Treffen zeigt, dass Russlands Interaktion mit der Afrikanischen Union in eine neue Entwicklungsstufe eingetreten ist, einschließlich der Ausweitung des politischen Dialogs und der möglichen Stärkung einer praktischeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie der Neuidentifizierung des kulturellen Austauschs mit afrikanischen Ländern.

Kester Kenn Klomegah ist ein unabhängiger Wissenschaftler und politischer Berater für afrikanische Angelegenheiten in der Russischen Föderation und der Eurasischen Union. Er hat Medienpreise für die Hervorhebung der Wirtschaftsdiplomatie in der Region mit Afrika gewonnen. Derzeit ist Klomegah Sonderbeauftragter für Afrika im Vorstand des Russian Trade and Economic Development Council.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related