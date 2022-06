Lawrow kritisiert die Entscheidung einiger NATO-Mitglieder, seinem Flugzeug den Überflug nach Serbien zu verweigern. Dies sei beispiellos. (TASS)

https://tass.com

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kritisierte die Entscheidung einiger NATO-Staaten, seinem Flugzeug den Besuch Serbiens nicht zu gestatten, als beispiellos.

„Es gab gestern Abend und heute Morgen viele Fragen von den Medien zu unserer Reaktion auf die beispiellosen Entscheidungen einiger NATO-Mitgliedstaaten und die Entscheidungen, die den russischen Außenminister daran hinderten, die Republik Serbien zu besuchen. Das Undenkbare ist passiert, natürlich; ich verstehe das Interesse, das Sie an unserer Einschätzung dieser unerhörten Aktionen zeigen“, sagte Lawrow am Montag bei einer Online-Pressekonferenz zu aktuellen Themen der internationalen Agenda.

Lawrow wies darauf hin, dass die Entscheidung mehrerer Länder, sein Flugzeug nicht passieren zu lassen, Serbiens internationale Aktivitäten in Richtung Russland blockiert. „Was passiert ist, ist im Grunde ein Entzug des Rechts eines souveränen Staates, Außenpolitik zu betreiben. Serbiens internationale Aktivitäten sind zumindest derzeit in Richtung Russland blockiert“, betonte der Außenminister.

„Wir werden hier nicht um den heißen Brei herumreden. Dies ist ein weiterer sehr klarer und lehrreicher Beweis dafür, wie weit die NATO und die EU gehen können, um die einfachsten Wege zu gehen, um diejenigen zu beeinflussen, die sich von nationalen Interessen leiten lassen und dazu nicht bereit sind ihre Prinzipien, ihre Würde zugunsten der Regeln opfern, die der Westen anstelle des Völkerrechts auferlegt“, fügte Lawrow hinzu.

Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, wurde Lawrows Flugzeug der Flug in den Luftraum der Länder um Serbien verweigert. Zuvor hatte die serbische Zeitung Vecernje Novosti berichtet, Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro hätten sich geweigert, einen Flugkorridor für das Flugzeug des russischen Außenministers bereitzustellen, das nach Serbien fliegen sollte.

