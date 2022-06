Poltawa – Eine Gedenktafel zum Gedenken an Demid Burko (1894–1988), Geistlicher und Schriftsteller, der Texte über den „Kampf zivilisierter Nationen gegen den globalen Judenbolschewismus“ veröffentlichte und behauptete, Stalin habe die Ukraine ausgehungert, „um ein jüdisches Königreich aufzubauen“. Die abscheuliche Lüge, dass Juden für die Hungersnot in der Ukraine von 1932–1933 verantwortlich seien, wurde – und wird noch immer – als „Rechtfertigung“ für das Abschlachten von Juden durch die Ukrainer während des Holocaust verwendet.

Burko ermutigte die Ukrainer, sich Hitlers Kreuzzug gegen den „jüdischen Bolschewismus“ anzuschließen. Seine Ermahnungen wurden in Poltavas Golos Poltavshyny – Zeitung veröffentlicht, während sich der Holocaust entfaltete ; 5.000 Juden der Stadt wurden ermordet . Nachdem er erfolgreich dabei geholfen hatte, den Holocaust in Poltawa auszulösen, floh Burko nach Deutschland, wo er Jahrzehnte lang eine führende Rolle in der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche spielte, während er seine Werke veröffentlichte.

https://forward.com/news/462916/nazi-collaborator-monuments-in-ukraine/

