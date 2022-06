Adolf Heusinger: Von Hitlers Generalstabschef zum NATO-Vorsitzenden und wie die Geschichte sich zu wiederholen droht.

Adolf Heusinger diente von 1915 bis 1920 im Heer des Deutschen Kaiserreichs, von 1920 bis 1935 in der Reichswehr, von 1935 bis 1945 in der Wehrmacht, in der er von 1937 bis 1944 die Operationsabteilung des Generalstabes im Oberkommando des Heeres führte. (siehe Photo links)

Von 1955 bis 1964 war Heusinger Soldat der neugegründeten Bundeswehr, an deren Aufbau er maßgeblichen Anteil hatte. Zuletzt war er Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. (siehe Photo rechts)

Adolf Heusinger war unmittelbar in die Vorbereitung und Durchführung des deutschen Überfalls auf Polen am 1. September 1939 einbezogen. Ab dem 15. Oktober 1940 war er Chef der Operationsabteilung des Generalstabes im Oberkommando des Heeres (OKH).

In dieser Position war er maßgeblich in die Vorbereitung des Überfalls auf die Sowjetunion im Juni 1941, das Unternehmen Barbarossa einbezogen.

Bereits im März 1941 war das OKH in der Person Halders, Heusingers und Eduard Wagners von Hitler darüber informiert worden, dass der Krieg in Russland als „Vernichtungskampf“ geführt werden sollte.

Seit August 1942 koordinierte Heusinger die „Partisanenbekämpfung“ in den besetzten Gebieten und ließ „Richtlinien für die Bandenbekämpfung“ ausarbeiten.

Als Zeuge in den Nürnberger Prozessen sagte Heusinger aus, dass die Behandlung der Zivilbevölkerung und die Methoden der Bandenbekämpfung im Operationsgebiet der obersten politischen und militärischen Führung eine willkommene Gelegenheit zur Durchführung ihrer Ziele, nämlich der „systematischen Reduzierung des Slawen- und Judentums“, geboten habe.

An dieser Stelle sei verwiesen auf den folgenden Brief:

Botschaft der Veteranen und Kriegskinder

des Großen Vaterländischen Krieges

an das deutsche Volk und die deutsche Regierung

LINK:

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/kein-krieg-gegen-russland/brief-der-russischen-veteranen.html

