Treffen von Russlands Präsident Vladimir Putin mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Präsident von Senegal Macky Sall

http://en.kremlin.ru/events/president/news/68564

Wladimir Putin führte in der Residenz von Bocharov Ruchei Gespräche mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, dem Präsidenten von Senegal, Macky Sall, unter Teilnahme des Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat.

Die Gesprächsteilnehmer diskutierten über die Interaktion Russlands mit der Afrikanischen Union, einschließlich der Ausweitung des politischen Dialogs, sowie der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern.

* * *

Präsident von Russland Wladimir Putin: Herr Präsident, Herr Vorsitzender der Kommission der Afrikanischen Union,

Ich freue mich, Sie hier in Russland zu sehen. Ich weiß, dass Sie ein ereignisreiches Programm Ihres Aufenthalts in unserem Land haben.

Zu Beginn des Treffens möchte ich anmerken, dass wir uns an die wegweisenden Ereignisse erinnern und ihnen Aufmerksamkeit schenken: Vor gerade einmal einer Woche feierten wir den Afrika-Tag. Wir haben auch den 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen mit Senegal begangen. Bald, innerhalb weniger Tage, werden Sie auch die Gründung der Afrikanischen Union markieren.

In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass unser Land immer auf der Seite Afrikas war und Afrika im Kampf gegen den Kolonialismus immer unterstützt hat.

Ich freue mich, dass der Russland-Afrika-Gipfel 2019 hier in Sotschi stattfand. Wir sind in eine neue Entwicklungsphase eingetreten und legen großen Wert auf unsere Beziehungen zu afrikanischen Ländern. Dies hatte ein gewisses positives Ergebnis.

Unser Handel wächst. In den ersten Monaten dieses Jahres wuchs sie um 34 Prozent. Wir bemühen uns, kulturelle Beziehungen zu afrikanischen Ländern aufzubauen und werden alles tun, um diesen Prozess zu fördern. Hier in Russland haben sich die Menschen schon immer für die afrikanische Kultur interessiert, und sie ist ein großer Teil unserer Interaktion.

Afrikas Rolle auf der internationalen Bühne und im politischen Bereich im Allgemeinen wächst. Wir glauben, dass Afrika insgesamt und seine Länder, mit denen wir traditionell freundschaftliche Beziehungen pflegen, ein enormes Potenzial haben, und wir werden unsere Beziehungen zu Afrika im Allgemeinen und zu seinen Staaten weiter ausbauen.

Ich bin froh, Sie zu sehen. Herzlich willkommen.

Vorsitzender der Afrikanischen Union und Präsident von Senegal Macky Sall (neu übersetzt) : Vielen Dank, Herr Präsident.

Es ist mir eine Freude, Sie hier zu sehen, Sie in Sotschi, dieser wunderbaren Stadt am Schwarzen Meer, zu treffen. Ich freue mich besonders, Sie vor diesem internationalen Hintergrund zu sehen.

Ich war Ihnen dankbar für Ihren Anruf, der uns gleich zu Beginn der Krise Gelegenheit zu einem Gespräch gab, und ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie uns heute hier empfangen haben – das sage ich nicht nur als Präsident Senegals, sondern auch als Vorsitzender der Afrikanischen Union. Der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union begleitet mich heute.

Tatsächlich spielte Russland eine enorme Rolle bei der Unabhängigkeit des afrikanischen Kontinents, und dies wird der afrikanische Kontinent niemals vergessen. Ich bin unter anderem im Namen dieser Freundschaft hier.

Wir setzen große Hoffnungen in unsere Zusammenarbeit, einschließlich der bilateralen russisch-afrikanischen Zusammenarbeit, aber wir sind heute auch hier, um über die Krise und ihre Folgen zu sprechen.

Wie Sie wissen, haben eine Reihe von Ländern bei den Vereinten Nationen für Resolutionen gestimmt. Die Position Afrikas ist sehr heterogen, aber trotz starken Drucks haben viele Länder die Position Russlands immer noch nicht angeprangert.

Es ist auch möglich, nach Asien, in den Nahen Osten und nach Lateinamerika zu schauen – wir sehen, dass die Welt die Entwicklungen genau verfolgt. Ich habe große Hoffnungen und bin heute gekommen, um zu sagen, dass die Länder, die so weit von der Brutstätte des Konflikts entfernt sind, immer noch seine Folgen zu spüren bekommen.

Anti-Russland-Sanktionen haben diese Situation verschlimmert, und jetzt haben wir keinen Zugang mehr zu Getreide aus Russland, vor allem zu Weizen. Und vor allem haben wir keinen Zugang zu Düngemitteln. Die Situation war schlecht und jetzt hat sie sich verschlechtert und eine Bedrohung für die Ernährungssicherheit in Afrika geschaffen.

Heute Morgen habe ich mit meinem Kollegen von der Kommission der Afrikanischen Union gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass es zwei große Probleme gibt – die Krise und die Sanktionen. Wir müssen zusammenarbeiten, um diese Probleme zu lösen, damit die Sanktionen für Nahrungsmittel, insbesondere Getreide und Düngemittel, aufgehoben werden.

