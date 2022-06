Könnte Russland einen PR-Krieg gegen den Westen gewinnen? (The Hill)

Kriege im Ausland sind in der Regel zu Beginn am beliebtesten, insbesondere wenn sie der US-Öffentlichkeit effektiv und in moralisch eindeutigen Begriffen „vermarktet“ werden. Wenn sie jedoch nicht ziemlich schnell mit einem entscheidenden Sieg enden, der zu angemessenen Kosten erzielt wird, beginnt dies mit öffentlicher Unterstützung und politischem Konsens erodieren, manchmal schnell. Dies scheint mit dem Krieg in der Ukraine zu geschehen.

Seit Pearl Harbor – das mit schockierender Plötzlichkeit in das US-Bewusstsein einbrach und sofort als klarer Fall von Gut gegen Böse wahrgenommen wurde, in dem das nationale Interesse der USA einer eindeutigen existenziellen Bedrohung ausgesetzt war – hat ein Krieg so unmittelbar eine nahezu nahtlose öffentliche Unterstützung hervorgerufen, wie es im Folgenden geschah Der brutale Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine im Februar.

Die öffentliche Unterstützung für eine wichtige US-Rolle in der Ukraine wurde Mitte der 60er Jahre im März befragt, aber in der jüngsten AP-NORC-Umfrage vom 16. Mai erreicht dies nur eine Mehrheit von 45 Prozent. Auch Präsident Bidens „Umgang mit den US-Beziehungen zu Russland“ hatte im März eine starke Mehrheit, ist aber jetzt „unter Wasser“, mit 45 Prozent Zustimmung und 51 Prozent Ablehnung.

Gleichzeitig scheint die New York Times, zuvor ein starker Verfechter eines „Sieges“ für die Ukraine und einer strengen „Bestrafung“ für Russland, nun eine wachsende Skepsis gegenüber den US-Kriegszielen an den Tag zu legen. Die Redaktion der Times erklärte am 19. Mai, dass die Rückeroberung aller seit 2014 von Russland eroberten Gebiete durch die Ukraine „kein realistisches Ziel ist. … Russland bleibt zu stark.“ Biden sollte klarstellen, dass es „Grenzen für Waffen, Geld und politische Unterstützung gibt, die die Ukraine erwarten kann“, sagte die Times. Diesen Standpunkt bekräftigte die Rede von Henry Kissingervirtuell vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, vorgetragen und zu einem Waffenstillstand mit Rückkehr zum „Status quo ante“ aufgerufen. Die Ausweitung dieses gefährlichen Konflikts, sagte Kissinger, laufe Gefahr, „keinen Krieg um die ukrainische Freiheit, sondern einen Krieg gegen Russland selbst “ zu werden.

Gleichzeitig hat sich die bisher spärliche und allgemein negative Berichterstattung über Putins Absichten in eine dämmernde Wahrnehmung verwandelt, dass die Strategie des russischen Führers, eine Landbrücke zur Krim zu erobern und die gesamte ukrainische Wirtschaft durch die totale Kontrolle der Schwarzmeerküste unter Kontrolle zu bringen , ist nicht ganz so unfähig wie zuvor berichtet.

Ein weiteres Element der konventionellen Weisheit, die jetzt bröckelt, ist die Vorstellung, dass die lähmenden Sanktionen , die von den Nationen der USA und der Europäischen Union verhängt werden, die russische Wirtschaft bald in die Knie zwingen würden. Stattdessen gibt es Hinweise darauf, dass das Gegenteil eintreten könnte, wobei Sanktionen den westlichen Volkswirtschaften mehr Schaden zufügen als der russischen. Weit davon entfernt, die von Präsident Biden vorhergesagten „Trümmer“ zu sein, erreichte der Rubel im Mai ein Zweijahreshoch , und die russischen Energie- und Agrarexporte erzielten Rekordeinnahmen, zum großen Teil, weil Europa und ein Großteil der übrigen Welt dies nicht können ohne sie auskommen.

Im Zusammenhang mit diesen Phänomenen steht die völlige Unwirklichkeit des Gründungsmythos des Krieges – nämlich, dass die Vereinigten Staaten fast die ganze Welt gegen ein fast vollständig isoliertes Russland gesammelt haben. In Wahrheit haben von den 195 Ländern der Welt nur 65 zugestimmt, sich dem amerikanischen Sanktionsregime anzuschließen – was bedeutet, dass 130 sich geweigert haben, darunter China, Indien, Brasilien, Mexiko, Indonesien, die meisten Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, die zusammen die USA bilden große Mehrheit der Weltbevölkerung.

Bedenken Sie auch, dass die Nationen, gegen die die USA derzeit Sanktionen verhängen , einen mächtigen Block darstellen, der sich entschieden gegen das stellt, was sie als Amerikas wirtschaftliches Mobbing betrachten. Ein markantes Beispiel für die Zurückweisung der US-Dominanzannahmen war ein kürzlich stattgefundenes Treffen der führenden Finanznationen der Welt – der G-20-Gipfel – als die US-Delegation die Rede eines russischen Delegierten verließ und nur drei der anderen 19 Delegationen folgten passen. All dies sagt jedem objektiven Beobachter, dass nicht Russland die isolierteste Supermacht der Welt ist, sondern vielleicht die Vereinigten Staaten selbst.

Vor nicht allzu langer Zeit war die Rede von Sieg („ In it to win “) oder einem möglichen Regimewechsel (Putin „ kann nicht an der Macht bleiben “) und „ Ukrainer sollen entscheiden “ über die endgültigen Kriegsziele im gesamten Westen verbreitet. Jetzt scheinen sich die USA und ihre Verbündeten in einer anderen Haltung zu befinden und darum zu kämpfen, einen akzeptablen Weg zu einem Kompromiss zur Beendigung des Krieges zu finden.

Da sich fast alle westlichen Nationen in unterschiedlichem Ausmaß in einer Wirtschaftskrise befinden und die US-Regierung am Rande einer massiven politischen Ablehnung durch Amerikaner steht, die den Meinungsforschern ständig sagen, dass ihre höchste Priorität darin besteht, ihre eigene Wirtschaft zu reparieren und den schnell zerschreddernden amerikanischen Traum wiederzugewinnen, ist die Welt sich auf unerwartete und tiefgreifende Weise verändern.

William Moloney ist Fellow in Conservative Thought am Centennial Institute der Colorado Christian University, studierte in Oxford und der University of London und promovierte an der Harvard University. Er ist ein ehemaliger Bildungskommissar von Colorado.

