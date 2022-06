US-Armeegeneral Steven Twitty: Die Ukraine muss Gesprächen zustimmen, die Zeit ist nicht auf ihrer Seite.

Die Lage in der Ukraine sei nicht zu Gunsten Kiews, daher sollten die Ukrainer so schnell wie möglich Verhandlungen aufnehmen, sagte der ehemalige stellvertretende Kommandeur des US-Europakommandos, Generalleutnant Steven Twitty, vor dem Council on Foreign Relations. Seine Worte sind auf der Website der Organisation veröffentlicht. «Je länger der Konflikt andauert, desto schwächer wird die Position der Ukraine bei künftigen Verhandlungen sein. Wenn Kiew nichts zu bieten hat, könnte es am Ende viel mehr verlieren, als es geplant hatte», sagte Twitty.

Er fügte hinzu, dass die russischen Streitkräfte über «verdammt viel Kampfkraft» verfügten, über die Kiew nicht verfüge.

