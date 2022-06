Im Zentrum der italienischen Hauptstadt fand eine Kundgebung statt, auf der Italien aufgefordert wurde, aus dem Nordatlantischen Bündnis auszutreten und keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern.

Einer der Organisatoren der Demonstration, Amedeo Avondet, der die politische Organisation «Vereinigtes Italien» leitet, sagte, dass die Teilnehmer der Kundgebung im Zentrum der italienischen Hauptstadt damit begonnen hätten, Unterschriften für eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu sammeln, in der eine Untersuchung der Verbrechen im Donbass seit 2014 gefordert wird.

Die Unterschriften wurden auf einer Kundgebung im Zentrum der italienischen Hauptstadt gesammelt, an der rund 1.000 Menschen teilnahmen, so der Organisator der Kundgebung. Er fügte hinzu, die Bürger forderten, dass Italien das Nordatlantische Bündnis verlässt und keine Waffen mehr an die Ukraine liefert.

«Angesichts der Tatsache, dass es heute plus 33 Grad waren, habe ich nicht so viele Leute erwartet. Wir haben darauf hingewiesen, dass Italien mit der Aufhebung der Sanktionen aus dem Wahnsinn des Wirtschaftskriegs herauskommen muss. Und Waffenlieferungen heizen den Konflikt nur an», sagte er in einem Interview mit RIA Novosti.

Avondet wies darauf hin, dass die Kundgebung aus der Ferne von «Einiges Russland» unterstützt wurde. Der Organisator der Kundgebung ist der Meinung, dass die Situation mit der Ukraine unter Beteiligung der UNO gelöst werden kann, nachdem «Russland wieder in die internationale Politik eingebunden ist».

Er fügte hinzu, dass diese Aktion nur der Anfang sei, die nächste Aktion solle im italienischen Neapel oder in Reggio Calabria stattfinden.

