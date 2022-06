Der brasilianische Präsidentschaftskandidat Luiz Inacio Lula da Silva rief US-Präsident Joe Biden diese Woche in zwei Wahlkampfreden auf und verwies auf die Militärhilfe in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar, die Washington der Ukraine zugesagt hat.

„Biden, der noch nie eine Rede gehalten hat, um den Hungernden in Afrika einen Dollar zu geben, kündigt 40 Milliarden Dollar an, um der Ukraine beim Kauf von Waffen zu helfen“, sagte Lula am Mittwoch in Porto Alegre. „Das kann nicht sein!“ er fügte hinzu.

Lula, der 76-Jährige, Kandidat der linken Partei der Arbeiter (PT) und derzeit Favorit auf den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober, liegt bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen weit vor Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Die jüngsten Umfragen von Datafolha zeigen, dass Lula 21 Punkte Vorsprung auf Bolsonaro hat.

Den Globus nach Babynahrung durchsuchen

Lula sprach am Dienstag in Sao Paulo in einem anderen Zusammenhang über die 40 Milliarden Dollar. Wie ist es möglich, fragte er, dass die angeblich stärkste Wirtschaft der Welt darauf reduziert wird, den Globus nach Babynahrung zu durchsuchen – inmitten von Engpässen in den USA –, obwohl Biden Milliarden an Waffenverkäufen an Kiew zusagt?

Etwa die Hälfte des 40-Milliarden-Dollar-Pakets ist direkt für US-Waffen in die Ukraine bestimmt, während der Rest die Regierung in Kiew finanzieren, die erschöpften Pentagon-Lagerbestände auffüllen und US-Militäreinsätze in Europa finanzieren würde.

Biden unterzeichnete am 21. Mai, nachdem beide Kammern des Kongresses es mit symbolischer Opposition der Republikaner verabschiedet hatten. Die physische Rechnung wurde nach Asien geflogen, wo Biden zu dieser Zeit zu Besuch war, damit er offiziell seine Unterschrift anbringen konnte.

Lula hat Biden zuvor wegen des Konflikts in der Ukraine kritisiert und gesagt, der US-Führer hätte ihn verhindern können, entschied sich aber stattdessen dafür, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen Blankoscheck auszustellen.

„Die Vereinigten Staaten haben viel politischen Einfluss. Und Biden hätte [den Konflikt] vermeiden, nicht anstacheln können“, sagte Lula Anfang Mai in einem Interview mit dem Time Magazine.

„Und jetzt müssen wir wegen des Krieges in der Ukraine die Rechnung bezahlen. Auch Argentinien und Bolivien müssen zahlen. Sie bestrafen Putin nicht. Sie bestrafen viele verschiedene Länder, Sie bestrafen die Menschheit“, fügte er hinzu.

Lula war von 2003 bis 2010 Präsident von Brasilien und bleibt einer der beliebtesten brasilianischen Politiker aller Zeiten. Er wurde wegen Korruptionsvorwürfen verurteilt und 2018 inhaftiert – während der Interimspräsidentschaft, die seine Nachfolgerin Dilma Rousseff angeklagt hatte –, aber die Verurteilung wurde 2021 aufgehoben. Der brasilianische Oberste Gerichtshof entschied, dass Lula kein faires Verfahren erhalten hatte, und gab ihm die Erlaubnis dazu erneut für das Amt kandidieren.

Der Guardian gibt zu, dass Russland den Wirtschaftskrieg gewinnt

Eine Analyse der berühmten britischen Zeitung The Guardian räumt ein, dass der vom Westen gegen Russland begonnene Wirtschaftskrieg nicht wie geplant verläuft.

Die britische Tageszeitung fordert die Europäer auf, sich an den Dialogtisch mit Moskau zu setzen.

Obwohl mehr als drei Monate vergangen sind, seit der Westen Russland als Vergeltung für seine Militäroperation in der Ukraine einen Wirtschaftskrieg erklärt hat, laufen die Dinge nicht nach Plan, berichtete die britische Zeitung The Guardian am Donnerstag.

„Die perversen Auswirkungen der Sanktionen haben zu einem Anstieg der Kosten für russische Öl- und Gasexporte geführt, seine Handelsbilanz enorm gesteigert und seine Kriegsanstrengungen finanziert“, heißt es in der Analyse.

Der Artikel bestätigt, dass der russische Präsident Wladimir Putin in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 einen Leistungsbilanzüberschuss von 96 Milliarden US-Dollar vorweisen konnte, mehr als dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die britische Tageszeitung wies darauf hin, dass das teilweise Verbot russischer Ölexporte den Rohölpreis auf den Weltmärkten steigen ließ und dem Kreml einen weiteren finanziellen Glücksfall bescherte.

Der Artikel fügte hinzu, dass Russland keine Schwierigkeiten haben wird, neue Märkte für seine Energie zu finden, da seine Öl- und Gasexporte nach China im vergangenen April im Vergleich zu 2021 um 50 % gestiegen sind.

Als Folge der Energiesanktionen gegen Russland, so The Guardian, verzeichneten die meisten westlichen Länder ein langsames Wirtschaftswachstum und eine hohe Inflation sowie einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, da die Wirtschaft dieser Länder von Gasimporten aus Russland abhängt.

Laut der Zeitung haben moderne US-Militärtechnologie, Energiebeschränkungen und die Beschlagnahme russischer Vermögenswerte Präsident Putin nicht dazu gebracht, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen.

EU-Sanktionen gegen Russland schüren hohe Inflation und fügen interne Risse hinzu

Die Entscheidung der EU Anfang dieser Woche, 90 Prozent der Ölimporte aus Russland bis Ende des Jahres zu verbieten, zielt darauf ab, die russische Wirtschaft inmitten der hochkarätigen Krise in der Ukraine zu schwächen.

Aber der Schritt, der Teil einer breiteren Palette von Sanktionen ist, wird wahrscheinlich auch zu noch höheren Energiepreisen führen und gleichzeitig politische Risse innerhalb des 27-Nationen-Blocks aufdecken, sagten Experten.

Der Schritt der europäischen Staats- und Regierungschefs betrifft nur den Seeimport von russischem Öl und erlaubt eine vorübergehende Ausnahme für Pipelineöl. Diese Ausgliederung aus dem Verbot kommt Ungarn zugute, einem Binnenmitgliedstaat der EU, der fast sein gesamtes Rohöl über Pipelines aus Russland bezieht.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, sagte, dass das Verbot trotz der Ausnahmeregelung für Ungarn immer noch den Großteil der russischen Ölimporte in die EU abdecken würde.

Doch der Umzug ist mit Kosten verbunden. Offiziellen Daten der Kommission zufolge sind die Verbraucherpreise in der Eurozone im Mai um einen Rekordwert von 8,1 Prozent gestiegen, nachdem sie im Vormonat um 7,4 Prozent gestiegen waren.

Ökonomen zufolge standen die wichtigsten Faktoren, die zu dem dramatischen Preisanstieg beigetragen haben, direkt oder indirekt mit den Energiekosten in Verbindung: Transport, Industrie, Landwirtschaft und Fragen der Lieferkette.

Das Abschneiden der meisten russischen Ölimporte dürfte nach Ansicht vieler Analysten die Preise weiter nach oben drücken.

Die Entscheidung der europäischen Staats- und Regierungschefs hat die Öl-Futures bereits in die Höhe getrieben, wobei die Kontrakte für Lieferungen im Juli am Montag, dem Tag, an dem die Kommission ihre Ankündigung machte, um 3,5 Prozent stiegen.

Doch die Ausnahmeregelung für das energiearme Ungarn zeugt Medienberichten zufolge auch von wachsenden Gräben zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Die Entscheidung könnte andere Länder dazu anregen, besondere Ausnahmen für künftige Entscheidungen anzustreben.

Auch Italien und die Tschechische Republik schlossen sich Ungarn, Italien und der Tschechischen Republik an, indem sie eine Verhandlungslösung für den Ukraine-Konflikt forderten und nicht eine Politik, die sich hauptsächlich darauf konzentriert, weiterhin Gelder und Waffen für die Ukraine bereitzustellen.

Diese Haltung hinderte die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht daran, diese Woche zuzustimmen, der Ukraine zusätzliche 9 Milliarden Euro (9,6 Milliarden US-Dollar) zur Finanzierung bereitzustellen.

Die jüngste Sanktionsrunde wird auch ein Einfrieren russischer Vermögenswerte außerhalb des Landes beinhalten und Russlands größte Bank, die Sberbank, aus dem internationalen SWIFT-Überweisungssystem ausschließen.

Einige russische Sender wurden auch daran gehindert, ihre Inhalte kommerziell in der EU zu verbreiten.

Die Schritte wurden am Mittwoch von allen 27 EU-Mitgliedstaaten rechtlich gebilligt.

Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, bezeichnete die Einigung in dieser Woche als „bemerkenswerte Leistung“.

Analysten sagten jedoch, dass es angesichts der wachsenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten schwieriger sein könnte, eine vollständige Einigung für zukünftige Sanktionsrunden gegen Russland zu erzielen.

