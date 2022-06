Die USA wollen China mit Raketen umgeben – können aber kein asiatisches Land finden, das sie aufnehmen könnte (multipolarista)

https://multipolarista.com/2022/06/03/us-china-missiles-country-host/

Die Vereinigten Staaten planen, Milliarden von Dollar auszugeben, um China mit Raketen zu umgeben. Eine vom US-Militär gesponserte Studie kam jedoch zu dem Schluss, dass die pazifischen Verbündeten Südkorea, Japan, die Philippinen, Thailand und Australien die Offensivwaffen wahrscheinlich nicht beherbergen werden.

Die Vereinigten Staaten planen, zig Milliarden Dollar auszugeben, um China mit Raketen zu umgeben. Aber es hat Probleme, ein asiatisches Land zu finden, das bereit ist, die Offensivwaffen zu hosten.

Das US-Militär hat bei der RAND Corporation , einer vom Pentagon unterstützten Forschungsgruppe, eine Studie in Auftrag gegeben, um die Machbarkeit des Einsatzes von Mittelstreckenraketen im Pazifik zu bewerten.

Die Studie analysierte die Beziehungen der US-Regierung zu ihren fünf Vertragspartnern in der Region genau: Australien, Japan, die Philippinen, Südkorea und Thailand.

Unter Berufung auf „die Unfähigkeit, einen willigen Partner zu finden“, kam der RAND-Bericht zu dem Schluss, dass die Chance, dass diese Nationen bodengestützte US-Mittelstreckenraketen stationieren, „sehr gering ist, solange die aktuellen innenpolitischen Bedingungen und regionalen Sicherheitstrends anhalten“.

Die Regierung Donald Trump hat sich 2019 aus dem Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-Vertrag zurückgezogen. Das bedeutet, dass Washington nun bodengestützte Raketen mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 Kilometern stationieren kann, stellte RAND fest.

In der Studie werden diese Waffen als bodengestützte Mittelstreckenraketen bezeichnet, wobei das Akronym GBIRMs verwendet wird.

„Einen Verbündeten zu finden, der bereit ist, GBIRMs zu beherbergen, ist schwieriger als Verbündete zu finden, die bereit sind, andere Arten von US-Streitkräften wie Luftwaffenstützpunkte zu beherbergen“, schrieb RAND.

RAND räumte ein, dass dieser Widerstand logisch ist: „Es gibt mehrere Gründe, warum US-Verbündete den Zugang zu und die Nutzung ihrer Territorien verweigern könnten, einschließlich der Befürchtung, dass das Hosten solcher Systeme ein regionales Wettrüsten mit China intensivieren könnte; das Risiko, dass der Einsatz als provokativ angesehen wird und scharfe Reaktionen aus Peking hervorruft; und Befürchtungen, in einen Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China hineingezogen zu werden, an dem der Verbündete nicht direkt beteiligt ist.“

Angesichts dieser Realität schlug der RAND-Bericht andere Möglichkeiten für die USA vor, China militärisch einzukreisen und zu bedrohen, einschließlich der Stationierung bodengestützter Mittelstreckenraketen statt auf Guam, einer US-Kolonie im Pazifik.

RAND kam zu dem Schluss, dass der realistischste Ansatz darin bestünde, dass Washington das japanische Militär verstärkt, um China entgegenzutreten.

US-Militär will 27,4 Milliarden Dollar ausgeben, um China mit Raketen zu umgeben

Das große japanische Medienunternehmen Nikkei veröffentlichte einen Artikel über diese RAND-Studie. Darin heißt es: „In einem sechsjährigen Investitionsplan, der dem Kongress im Februar letzten Jahres vorgelegt wurde, machte das Indo-Pazifik-Kommando des US-Militärs deutlich, dass bodengestützte Waffen entscheidend sein werden, um Chinas Verteidigungssysteme zu durchbrechen.“

Im Jahr 2021 erhielt Nikkei exklusiv eine Kopie der „Pacific Deterrence Initiative“, die das US Indo-Pacific Command dem Kongress vorgelegt hatte.

Die Strategie enthüllte, dass das US-Militär plant, über einen Zeitraum von sechs Jahren 27,4 Milliarden Dollar auszugeben, um Präzisionsraketen auf der ersten Inselkette zu installieren – der ersten Inselkette vor der Küste Ostasiens, zu der Japan, Taiwan und die Philippinen gehören.

Der Vorschlag des US-Militärs beklagte, dass Peking Washingtons Hegemonie in der Region herausfordert, und schrieb: „Ohne eine gültige und überzeugende konventionelle Abschreckung ist China ermutigt, in der Region und weltweit Maßnahmen zu ergreifen, um die Interessen der USA zu verdrängen.“

Donald Trumps Verteidigungsminister Mark Esper, ein ehemaliger Vizepräsident und Lobbyist des Waffenkonzerns Raytheon, sagte 2019, dass die Vereinigten Staaten versuchten, „eher früher als später“ Mittelstreckenraketen in der Pazifikregion zu stationieren.

Der RAND-Bericht erkennt an, dass die Joe Biden-Regierung Trumps aggressive Politik gegenüber China fortgesetzt hat, und betont: „Die strategische Logik, die diesem Denken zugrunde liegt, hat sich mit dem Wechsel der Regierungen in Washington nicht geändert.“

Außenminister Antony Blinken hielt am 26. Mai eine historische Rede , in der er deutlich machte, dass die US-Regierung eine Politik der Eindämmung und Belagerung gegen China führt, ähnlich der, die Washington im ersten Kalten Krieg gegen die Sowjetunion verfolgte.

Land für Land

Der RAND-Bericht mit dem Titel „ Ground-Based Intermediate-Range Missiles in the Indo-Pacific Assessing the Positions of US Allies “ wurde von den pazifischen Luftstreitkräften des US-Militärs in Auftrag gegeben und vom Politikwissenschaftler Jeffrey W. Hornung verfasst.

Es analysiert die Beziehungen Washingtons zu seinen fünf Vertragspartnern im pazifischen Raum und erklärt, warum sie wahrscheinlich keine bodengestützten US-Mittelstreckenraketen stationieren werden.

RAND schrieb: „Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Thailand, die Philippinen oder die Republik Korea (ROK) zustimmen würden, US-GBIRMs aufzunehmen, und es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass Australien oder Japan dies tun würden, obwohl die Möglichkeit besteht, dass eine Vereinbarung getroffen wird mit Tokyo zu schlagen ist nur geringfügig größer.“

Thailand

„Thailand würde es höchstwahrscheinlich nicht akzeptieren“, räumte die RAND-Studie ein. Es stellte fest, dass die thailändische Regierung „eine Neigung zeigt, engere Beziehungen zu China anzustreben“.

Philippinen

„Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Philippinen den Einsatz von US-GBIRMs akzeptieren“, schrieb RAND und fügte hinzu, dass „das US-Bündnis mit den Philippinen im Wandel ist, obwohl es sich verbessert“.

RAND fuhr fort: „Während die philippinische Öffentlichkeit und die Eliten im Allgemeinen die Vereinigten Staaten und das Bündnis unterstützen, hat Präsident Rodrigo Duterte eine Politik verfolgt, die sich negativ auf die Beziehungen auswirkt. Insbesondere hat Duterte engere Beziehungen zu Peking befürwortet und gleichzeitig eine Politik verfolgt, die die Grundpfeiler der US-philippinischen Allianz schwächt.“

Südkorea

Südkorea, offiziell als Republik Korea (ROK) bekannt, „unterhält enge Beziehungen zu China“, warnte RAND.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass „eine allgemeine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und ROK darauf hindeutet, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass die ROK der Aufnahme von US-GBIRMs zustimmen würde“.

Australien

„Die Allianz der USA mit Australien ist stark. Australien bleibt China auch wirtschaftlich nahe, aber ihre bilateralen Beziehungen sind ausgefranst“, schrieb RAND.

Doch „Australiens historischer Widerwille, dauerhafte ausländische Stützpunkte zu beherbergen, in Kombination mit der geografischen Entfernung Australiens von Kontinentalasien, macht diese Möglichkeit unwahrscheinlich.“

Japan

Der RAND-Bericht bewertete, dass „Japan der regionale Verbündete ist, der am ehesten US-GBIRMs aufnehmen wird“.

Es räumte jedoch ein, dass diese Möglichkeit „gering bleibt, stark eingeschränkt durch die Herausforderung, eine Zunahme der US-Präsenz zu akzeptieren und Waffen einzusetzen, die explizit offensiver Natur sind“.

