Die unangenehme Wahrheit in der Ukraine (The Hill)

An einer Stelle im Roman „Zeichen der Vier“ erklärt und demonstriert Sir Arthur Conan Doyles unnachahmlicher Detektiv Sherlock Holmes Dr. Watson seine Beobachtungs- und Schlussfolgerungsmethode. Mit einem scheinbar unerklärlichen Umstand konfrontiert, ist Dr. Watson völlig perplex. Er kann angesichts der Tatsachen, wie er sie versteht, und der Naturgesetze einfach nicht verstehen, wie das fragliche Ereignis zustande gekommen ist. Etwas irritiert über die Verblüffung seines schwerfälligen Begleiters teilt Holmes ihm noch einmal den methodischen Schlüssel zur Lösung all dieser Rätsel mit: „Wenn Sie das Unmögliche beseitigt haben, muss das, was übrig bleibt, wie unwahrscheinlich es auch sein mag, die Wahrheit sein.“

Und die Wahrheit ist, sobald wir alle unmöglichen Szenarien eliminiert haben, ist der am wenigsten unwahrscheinliche Ausgang des Krieges in der Ukraine ein russischer Sieg.

Beachten Sie, dass ich nicht gesagt habe, dass ein solches Ergebnis wünschenswert wäre. Russlands unvermeidlicher Sieg ist alles andere als. Ich habe auch nicht gesagt, dass es total sein würde. Der Ausgang dieses Krieges wird weit hinter den anfänglichen Hoffnungen und Erwartungen des Kremls zurückbleiben. Schließlich habe ich auch nicht gesagt, dass es ohne erhebliche Kosten sein würde. Jeder denkbare russische Sieg wird jetzt einen solchen Verlust an Blut und Schätzen mit sich bringen, dass er bestenfalls als pyrrhusisch beurteilt werden muss.

Aber es wird trotzdem ein Sieg sein – und wir im Westen sollten uns besser mit dieser harten Wahrheit auseinandersetzen.

Beginnen wir damit, das Unmögliche zu beseitigen.

Das erste unrealistische Endspiel ist die Reduzierung der Ukraine auf einen Vasallenstaat des russischen Imperiums. Dies würde die Art von Operation nach sich ziehen, die ursprünglich vom Kreml ins Auge gefasst wurde: ein schneller enthauptender Militärschlag, die Installation eines pro-Moskau-Regimes in Kiew und entweder die formelle Eingliederung der Ukraine in die Russische Föderation oder ihre informelle Eingliederung in eine russische Einflusssphäre (wie Weißrussland).

Während es vielleicht das ursprüngliche Ziel von Russlands „militärischer Spezialoperation“ war, ist dieses Ergebnis jetzt offensichtlich eine Unmöglichkeit. Russland war im Februar nicht in der Lage, diese Vision durchzusetzen, und es ist entschieden weniger in der Lage, sie 100 Tage später durchzusetzen. Tatsächlich haben sogar die Russen selbst dies eingeräumt. Ihre Rhetorik und Militäroperationen deuten darauf hin, dass selbst sie glauben, dass ein solches Ergebnis jenseits des Bereichs des Möglichen liegt.

Das zweite unmögliche Szenario ist die totale Niederlage des russischen Militärs und die Wiederherstellung der Ukraine an ihren Grenzen von vor 2014. In diesem Szenario startet das ukrainische Militär, nachdem es die anfängliche russische Offensive abgestumpft hat, eine erfolgreiche Gegenoffensive, die die Russen letztendlich nicht nur aus den 2022 eroberten Gebieten, sondern auch aus dem Donbass und der Krim vertreibt. Die resultierende politische Dispens wäre eine unabhängige Ukraine, die an ihren international anerkannten Grenzen wiederhergestellt und frei wäre, der NATO beizutreten und/oder sich der Europäischen Union (EU) anzuschließen, wie sie es für richtig hält.

Obwohl es von vielen innerhalb und außerhalb der Ukraine befürwortet wird, ist dieses Ergebnis einfach unmöglich. Unabhängig von den Mängeln, die die russischen Streitkräfte in der Anfangsphase des Krieges zeigten – als sie zuerst vor den Toren Kiews gestoppt und dann ganz aus dem Norden des Landes vertrieben wurden –, deuten die jüngsten Entwicklungen auf den Schlachtfeldern darauf hin, dass sie Fuß gefasst haben und nicht gehen aus den 2014 eingenommenen Gebieten vertrieben werden.

Tatsächlich gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass sie sogar aus einem Großteil des von ihnen eroberten Territoriums entlang der Küste des Asowschen Meeres vertrieben werden. Während es auf dem Schlachtfeld zweifellos zu Verschiebungen durch Offensiven hier und Gegenoffensiven dort kommen wird, verspricht das Kräfteverhältnis einfach keinen totalen Sieg für die Ukraine. Trotz der vorsätzlichen Täuschungen einiger und der idealistischen Hoffnungen anderer ist dieses Ergebnis einfach unmöglich.

Das dritte und letzte unmögliche Szenario ist ein begrenzter ukrainischer Sieg, der alle oder die meisten russischen Errungenschaften seit dem 24. Februar 2022 zunichte machen würde. Während der Donbas und die Krim in diesem Szenario in russischer Hand bleiben, wird das gesamte Territorium seitdem von Russland erobert Die jüngste Wiederinvasion würde von ukrainischen Streitkräften befreit und wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht.

Während dies einst als realistisches Ergebnis angesehen wurde, sollte es inzwischen offensichtlich sein, dass dies unmöglich ist. So wie die Ukraine nicht in der Lage ist, ihr gesamtes Territorium vor 2014 zu befreien, fehlt ihr auch die Fähigkeit, die kürzlich eroberten Gebiete im Donbass oder entlang der Asowschen Küste zu befreien. Anders als im Norden der Ukraine sind diese Gebiete von zentraler Bedeutung für die russischen Interessen in der Ukraine, und als solche wird sich Russland einfach nicht aus ihnen zurückziehen, wie es sich zu Beginn des Krieges aus Kiew zurückgezogen hat. Auch werden die ukrainischen Streitkräfte – die selbst, das sollte angemerkt werden, an der gesamten Front schreckliche Zermürbung erleiden und mit jedem Tag schwächer werden – nicht stark genug sein, um sie dazu zu zwingen. Nein, wie die beiden vorherigen Szenarien ist auch dieses einfach eine Unmöglichkeit.

Und das lässt nur ein anderes denkbares Ergebnis übrig: eine fragmentierte und teilweise zerstückelte Ukraine, die weder vollständig Teil des Westens noch vollständig im russischen Einflussbereich liegt. Eine Ukraine, die dahingehend zersplittert ist, dass der gesamte Donbass und vielleicht andere Gebiete außerhalb der Kontrolle Kiews bleiben werden; teilweise zerstückelt, da die Krim Teil Russlands bleiben wird (zumindest in russischen Augen); und nicht vollständig Teil des Westens, da es ihm nicht frei steht, der NATO beizutreten oder auch nur eine sinnvolle Partnerschaft mit der EU einzugehen. Einfach gesagt, dieses Ergebnis ist nicht nur nicht unmöglich, es ist nicht einmal unwahrscheinlich.

Und wenn dieses letzte Szenario eintritt, wer wird den Krieg in der Ukraine gewonnen haben?

Nun, es wird nicht die Ukraine sein. Während ein solches Ergebnis die grundlegenden existenziellen Ziele Kiews erfüllen wird, wird es weit entfernt von den maximalistischeren Ambitionen sein, die sowohl vor als auch nach dem 24. Februar geäußert wurden. Nein, wenn dieses Szenario unvermeidlich eintritt, wird es eindeutig eine Niederlage sein Kiew.

Ebenso wird ein solches Ergebnis die maximalistischen Ambitionen derjenigen in Moskau nicht befriedigen, die dachten, dass ihr anfänglicher Donnerschlag die Ukraine-Frage ein für alle Mal lösen würde. Aber es wird das grundlegendste und grundlegendste geopolitische Desiderat des Kreml erfüllen: eine neutralisierte Ukraine, die sowohl den geopolitischen Einflussbereich der NATO als auch den geoökonomischen Einflussbereich der EU überschreitet. Es wird auch die Krim an ihrem rechtmäßigen Platz in Russland „wiederherstellen“. Und schließlich wird es zeigen, dass es unklug ist, in den natürlichen Einflussbereich Russlands einzugreifen. Auf diese Weise wird das Ergebnis, wenn das Unmögliche beseitigt ist, eindeutig ein Sieg für Moskau sein.

All dies deutet darauf hin, dass es am Ende des Tages notwendig sein könnte, Holmes ‚Aphorismus nur ein wenig zu optimieren. Zumindest wenn es darum geht, über die möglichen Ausgänge des Krieges in der Ukraine nachzudenken, sollte es vielleicht eher so lauten: „Wenn Sie das Unmögliche beseitigt haben, muss das, was noch so unwahrscheinlich und unangenehm bleibt, die Wahrheit sein.“

Andrew Latham ist Professor für internationale Beziehungen am Macalester College in Saint Paul, Minnesota, und ein Non-Resident Fellow bei Defense Priorities in Washington, DC. Folgen Sie ihm auf Twitter @aalatham.

