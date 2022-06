Russland findet 152 Leichen in verwesten Zustand, die in Azovstal gelagert sind (telesur)

„Sie wurden in einem Container mit nicht mehr funktionierender Kühlung gelagert“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Am Dienstag gab der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konashenkov, bekannt, dass seine Truppen im Stahlwerk Azovstal in Mariupol 152 Leichen ukrainischer Soldaten gefunden haben.

„Sie wurden in einem Container mit nicht mehr funktionierender Kühlung gelagert“, sagte er und fügte hinzu, russische Pioniere hätten unter den Leichen Minen mit „Sprengstoff gefunden, der in der Lage sei, alle Leichen zu zerstören“.

Durch die Sprengung dieser Minen versuchten die ukrainischen Streitkräfte wahrscheinlich, die Russen für die „vorsätzliche“ Entsorgung der Leichen verantwortlich zu machen und die Übergabe der Toten an ihre Angehörigen zu verhindern. Die russischen Streitkräfte werden diese Leichen jedoch bald an ukrainische Vertreter übergeben.

Am 20. Mai kündigte Russland die vollständige Kapitulation von 531 ukrainischen Kämpfern an, die sich noch immer im Asowstal verschanzt hatten. Bis zu diesem Datum hatten sich 2.439 ukrainische Kämpfer, hauptsächlich Mitglieder des neonazistischen Asow-Bataillons, den russischen Truppen ergeben.

