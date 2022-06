Mehrheit erstmalig für weitere Stationierung von US-Atomwaffen auf deutschem Boden. (Fefe Blog)

https://blog.fefe.de/?ts=9c66545e



Gute Laune? Da kann ich abhelfen! ARD-Umfrage: Mehrheit erstmalig für weitere Stationierung amerikanischer Atomwaffen auf deutschem Boden.

War jemand von euch bei den Protesten gegen die Pershing II dabei? Inzwischen geht es ja nicht mehr um Raketen sondern um die sogenannte „nukleare Teilhabe“, d.h. amerikanische Bomben an deutschen Flugzeugen. Deutschland nuked die Russen mit amerikanischen Nukes.

Ich weiß ja nicht, ob ihr euch mal Gedanken gemacht habt, wie so ein Krieg im Zweifelsfall ablaufen würde. Was ist das erste Ziel in einem Krieg mit Massenvernichtungswaffen? Die gegnerischen Massenvernichtungswaffen! Das ist mal eine ganz tolle Idee, die bei uns stationiert zu haben!1!!

Update: Damit das niemand versehentlich überliest:

Besonders groß ist in der aktuellen Umfrage im Auftrag von Panorama die Zustimmung zu US-Atomwaffen bei den Anhängerinnen und Anhängern von Bündnis 90/Die Grünen: 64 Prozent sprechen sich für den Erhalt oder sogar die Aufstockung der US-Atombomben in Deutschland aus.

