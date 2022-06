Der weißrussische Präsident Lukaschenko meldet Konflikt zwischen Selenskij und ukrainischem Militär

Zwischen Wladimir Selenskij und dem ukrainischen Militär bahne sich ein ernsthafter Konflikt an, so der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko. Laut Lukaschenko habe zudem Polen uneindeutige Pläne auf das ukrainische Territorium:

„Sie sind nun so weit, dass sie bereit sind, die Westukraine an sich zu reißen. Das schaffen sie aber nicht. Nach meinen Informationen bahnt sich in der Ukraine bereits eine ernsthafte Konfrontation und ein Konflikt zwischen Selenskij und dem ukrainischen Militär an.“

Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Führung der ukrainischen Streitkräfte erkannt habe, dass die Armee den Widerstand nicht fortsetzen könne. Überdies hätten Selenskijs Vereinbarungen mit den polnischen Behörden auch bei den nationalistischen Kräften in der Ukraine für Unmut gesorgt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related