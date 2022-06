Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass Russland innerhalb der nächsten zwei Wochen die Kontrolle über das gesamte Gebiet der Region Luhansk übernehmen wird. Nach Angaben der Agentur kontrolliert die russische Armee inzwischen 90 % der Region.

