Elon Musks Satelliten für den Krieg in der Ukraine (space4peace)

Von Manlio Dinucci (CNGNN – Associazione per un Mondo senza Guerre, Italien)

Elon Musk, der reichste Mann der Welt, dessen Vermögen sich in den beiden Pandemiejahren fast verdoppelt hat, bot 44 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Twitter, das seiner Meinung nach „die Plattform für freie Meinungsäußerung in der ganzen Landwelt“. Elon Musk besitzt SpaceX, ein Luft- und Raumfahrtunternehmen mit Sitz in Kalifornien.

SpaceX stellt Raketen und Satelliten her, um Starlink zu bauen, ein Breitband-Internetsystem, das nach seiner Fertigstellung die ganze Welt abdecken wird. SpaceX hat bisher 2.500 Satelliten mit Raketen mit jeweils 50 Satelliten in die Umlaufbahn gebracht und plant, 42.000 Starlink-Satelliten im niedrigen Orbit zu platzieren, die 80 % dieses Raums einnehmen.

Starlink wurde als kommerzielles Satellitensystem präsentiert, hat aber grundlegende militärische Anwendungen. Tatsächlich übertragen Satelliten in niedriger Umlaufbahn Signale mit einer viel höheren Geschwindigkeit als Satelliten in einer geostationären Umlaufbahn um den Äquator. Die US-Armee und die Luftwaffe finanzieren und testen Starlink, um seine militärischen Fähigkeiten zu nutzen. Beispielsweise berichtete die US Air Force im vergangenen März, dass konventionelle und nukleare F-35A-Jäger mit doppelter Kapazität Datenübertragungen mit Starlink-Satelliten mit einer Geschwindigkeit durchgeführt hätten, die 30-mal schneller sei als bei herkömmlichen Verbindungen.



Die Starlink-Satelliten von SpaceX werden bereits vom ukrainischen Militär eingesetzt, um Drohnen, Artilleriegeschosse und Raketen in russische Stellungen zu lenken. Dies wird von General James Dickinson, dem Leiter des US Space Command, bestätigt, der dem Senat erklärte, dass „Elon Musks Starlink in der Ukraine demonstriert, was die Megakonstellationen von Satelliten leisten können“.

Elon Musks SpaceX ist Teil der Gruppe der zehn größten kommerziellen Satellitenbetreiber, die mit dem US Space Command auf der Vandenberg-Militärbasis der Space Force in Kalifornien zusammenarbeiten.

https://space4peace.blogspot.com/2022/05/elon-musks-satellites-for-war-in-ukraine.html

