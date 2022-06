der ehemalige russische Präsident Medwedew will Immigration nach Russland für deutsche Kritiker von „Scholz und Co.“ erleichtern

Russland soll Zufluchtsort für Kritiker der Bundesregierung werden. Das fordert der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dimitri Medwedew auf Telegram. Der Vorschlag sei eine Antwort auf die Bestrebungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), besonders gefährdeten Kreml-Kritikern das Einreiseverfahren nach Deutschland zu erleichtern.

„Deutschland hat beschlossen, russischen Kritikern der Sonderoperation in der Ukraine die Einreise in ihr Land zu erleichtern. Mit anderen Worten, denjenigen, die gegen ihr Land sind und wollen, dass es besiegt wird. Nun … Lassen Sie sie so schnell wie möglich zu den Deutschen gehen“, schrieb er auf seinem seinem Telegram-Kanal.

