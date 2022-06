Phase Drei in der Ukraine – Von Scott Ritter (consortiumnews.com)

Keine noch so große westliche Militärhilfe konnte Russland daran hindern, sein militärisches Ziel zu erreichen, die gesamten Gebiete von Lugansk und Donezk zu befreien, wenn jetzt die Phase Drei beginnt.

Russlands „ Militärische Spezialoperation“, die am 24. Februar begann, geht in den vierten Monat. Trotz des stärker als erwarteten ukrainischen Widerstands (unterstützt durch Milliarden Dollar an westlicher Militärhilfe und genaue Echtzeit-Gefechtsfeldinformationen der USA und anderer NATO-Mitglieder) gewinnt Russland den Krieg am Boden, und zwar im großen Stil.

Nach mehr als neunzig Tagen unaufhörlicher ukrainischer Propaganda, gedankenlos wiederholt von den mitschuldigen westlichen Mainstream-Medien, die die Schlachtfelderfolge der ukrainischen Streitkräfte und die angebliche Inkompetenz des russischen Militärs preisen, stehen die Russen an der Schwelle , das erklärte Ziel ihrer zu erreichen Operation, nämlich die Befreiung der neuerdings unabhängigen Donbass-Republiken Lugansk und Donezk, die Russland zwei Tage vor seiner Invasion anerkannte.

Der russische Sieg im Donbass kommt nach wochenlangen intensiven Kämpfen, in denen das russische Militär von der sogenannten Phase Eins abrückte. Das war die einmonatige Eröffnungshandlung, die laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in seiner Rede vom 24. Februar damit angekündigt wurde, „Aktionen auf dem gesamten Territorium der Ukraine mit der Umsetzung von Maßnahmen zu ihrer Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ zu ergreifen.

Putin sagte, der Zweck sei es, „die DVR [Volksrepublik Donezk] und die LPR [Volksrepublik Lugansk] innerhalb der Verwaltungsgrenzen der Regionen Donezk und Lugansk wiederherzustellen, was in den Verfassungen der Republiken verankert ist“.

Am 25. März erklärte der Leiter der Hauptoperationsdirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation, Generaloberst Sergej Rudskoi, dass „die Hauptziele der ersten Phase der Operation erreicht wurden. Die Kampffähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte wurden erheblich reduziert, was es uns wieder einmal ermöglicht, unsere Hauptanstrengungen auf das Erreichen des Hauptziels zu konzentrieren – die Befreiung des Donbass.“

Laut Rudskoy sollten die Ziele von Phase One Folgendes bewirken:

„Solche Schäden an militärischer Infrastruktur, Ausrüstung und Personal der Streitkräfte der Ukraine, deren Ergebnisse es ihnen nicht nur ermöglichen, ihre Streitkräfte zu binden und ihnen nicht die Möglichkeit geben, ihre Gruppierung im Donbass zu stärken, sondern es ihnen auch nicht erlauben werden, Dies muss getan werden, bis die russische Armee die Gebiete der DVR und LVR vollständig befreit hat. Alle 24 Formationen der Landstreitkräfte, die vor Beginn der Operation existierten, erlitten erhebliche Verluste. Die Ukraine hat keine organisierten Reserven mehr.“

Russland hat Phase Eins trotz der Bemühungen der USA, der NATO und der EU abgeschlossen, der Ukraine erhebliche Mengen an tödlicher Militärhilfe zu liefern, hauptsächlich in Form von leichten Panzerabwehr- und Flugabwehrwaffen. „Wir halten es für einen großen Fehler“, schloss Rudskoi, „dass westliche Länder Waffen nach Kiew liefern. Das verzögert den Konflikt, erhöht die Zahl der Opfer und wird den Ausgang der Operation nicht beeinflussen können.“

‚Extrem schlecht‘

Die bisherige Geschichte des Konflikts hat Rudskoi Recht gegeben – keine noch so große westliche Militärhilfe konnte Russland daran hindern, sein militärisches Ziel zu erreichen, die gesamten Gebiete von Lugansk und Donezk zu befreien.

Wie der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, zugab: „Ich möchte nicht, dass irgendjemand das Gefühl bekommt, der Krieg sei mehr oder weniger in Ordnung. Die Situation im Donbass ist extrem schlecht.“

Vorbei sind die kühnen Erklärungen, die am Vorabend der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai gemacht wurden, als Russlands zahlreichen Kritiker verkündeten, dass Rudskoys Phase-Zwei-Offensive im Donbass ins Stocken geraten sei und dass Russland in kurzer Zeit gezwungen sein würde, von dem Angriff auf eine defensive Haltung überzugehen, dies signalisierte den Beginn eines Rückzugs, von dem die Ukrainer behaupteten, dass er nicht nur in der Rückeroberung aller bisher verlorenen Gebiete, sondern auch der Krim gipfeln würde.

Solch phantasievolles Denken ist einer harten Realität gewichen, die Propaganda ignoriert und die schmutzige Aufgabe bevorzugt, den Feind durch Feuerkraft und Manöver zu zerstören. Diese Aufgabe wurde jedoch dadurch erschwert, dass das ukrainische Militär während der acht Jahre des unaufhörlichen Konflikts im Donbass, der die russische Invasion beschleunigte, einen Verteidigungsgürtel vorbereitet hatte, der, wie General Rudskoi in seinem Briefing vom 25. erklärte ingenieurmäßig befestigt sei, bestehend aus einem System monolithischer, dauerhafter Betonkonstruktionen.“

Laut Rudskoi gingen Offensivoperationen gegen diesen Verteidigungsgürtel zwangsläufig „ein schwerer Feuerangriff auf die feindlichen Festungen und ihre Reserven voraus“.

Der russische Vorteil in der Artillerie war ein Schlüsselfaktor für den siegreichen Ausgang seiner Operationen der zweiten Phase, bei der die ukrainische Verteidigung pulverisiert und der Infanterie und der Panzerung der Weg geebnet wurde, um die Überlebenden zu neutralisieren.

Laut den täglichen Berichten des russischen Verteidigungsministeriums verlieren die Ukrainer alle zwei Tage das Äquivalent eines Bataillons an Kampftruppen, ganz zu schweigen von Dutzenden von Panzern, gepanzerten Kampffahrzeugen, Artilleriegeschützen und Lastwagen.

In der Tat prognostizierten mehrere Beobachter dieses Konflikts, darunter auch ich , dass Russland auf der Grundlage von Vorhersageanalysen aus der grundlegenden Militärmathematik in Bezug auf tatsächliche und prognostizierte Opferzahlen eine echte Erwartung hatte, dass Russland nach Abschluss der zweiten Phase einen Anspruch auf Sieg hätte erheben können, mit der Begründung, dass sie die meisten, wenn nicht alle politischen und militärischen Ziele erreicht hatte, die zu Beginn der Operation festgelegt wurden.

Die Logik diktierte, dass die ukrainische Regierung ohne einsatzfähiges Militär keine andere Wahl haben würde als eine moderne Version der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 nach entscheidenden Schlachtfeldsiegen der deutschen Armee.

Während Russland sich weiterhin für einen entscheidenden militärischen Sieg in der Ostukraine positioniert, wird es sich wahrscheinlich auf die Befreiung des Donbass, die Beschlagnahme der Landbrücke, die die Krim mit dem Festland der Russischen Föderation (über den Donbass) verbindet, und die Erweiterung des Cherson beschränken Brückenkopf zur Sicherung der Frischwasserressourcen auf der Krim, die seit 2014 von der ukrainischen Regierung abgeschnitten war.

Ziele des Staates Russland

In seiner klassischen Abhandlung „ Über den Krieg “ hat der preußische Militärtheoretiker Carl von Clausewitz niedergeschrieben , was zu einer der ultimativen Binsenweisheiten von Konflikten geworden ist, an denen Nationen beteiligt sind, nämlich dass „Krieg eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist“. Dies gilt heute genauso wie bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1832.

Putin formulierte zwei politische Hauptziele für die Militäroperation: die Ukraine aus der NATO herauszuhalten und die Bedingungen dafür zu schaffen, dass die NATO den Forderungen Russlands zustimmt, die in zwei Vertragsentwürfen dargelegt sind, die den USA und der NATO am 17. Dezember 2021 vorgelegt wurden. Diese Vertragsvorschläge legten einen neuen europäischen Sicherheitsrahmen fest, indem sie den Rückzug der NATO-Militärmacht zurück zu den Grenzen forderten, die 1997 bestanden. Sowohl die NATO als auch die USA lehnten die Forderungen Russlands ab.

In Bezug auf militärische Ziele, zusätzlich zur Befreiung des Donbass, erklärte Putin in seiner Rede vom 24. Februar, in der er die Invasion ankündigte, dass Russland „versuchen wird, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren sowie diejenigen vor Gericht zu stellen, die zahlreiche blutige Verbrechen begangen haben Verbrechen gegen Zivilisten, einschließlich gegen Bürger der Russischen Föderation.“

Während die Niederlage des Asowschen Regiments und anderer Neonazi-Formationen während der Schlacht von Mariupol einen entscheidenden Schritt zur Erreichung dieses Ziels darstellte, kämpfen mehrere tausend Neonazi-Kämpfer, die in einer Vielzahl von militärischen und paramilitärischen Formationen organisiert sind, weiter an der Front in der Ostukraine und führen Sicherheitsoperationen in den rückwärtigen Gebieten der Ukraine durch.

Die Entnazifizierung hat jedoch eine wichtige politische Komponente, die im Moment nicht von Russlands Militäroperation angegangen wird, nämlich das Fortbestehen der rechtsextremen und neonazistischen politischen Parteien in der Ukraine zu einer Zeit, in der alle anderen politischen Aktivitäten eingestellt wurden und zwar unter Kriegsrecht.

Wenn überhaupt, hat sich die „Nazifizierung“ des ukrainischen politischen Lebens seit der russischen Invasion exponentiell ausgeweitet, wobei die Ukraine stärker unter dem Einfluss der Ideologie von Stepan Bandera steht, dem ukrainischen Nationalisten, dessen Anhänger währenddessen Hunderttausende Juden, Zigeuner, Polen und Russen töteten im Zweiten Weltkrieg an der Seite Nazideutschlands kämpfte.

Während Russland früher in der Lage gewesen sein mag, eine politische Regelung zu konzipieren, die die ukrainische Regierung rechtsgerichtete politische Parteien und ihre militarisierten Nachkommen sah, ist Tatsache, dass sich die ukrainische Regierung heute zunehmend mit der Neonazi -Bewegung verbündet hat, um ihre Herrschaft in der Ukraine zu stärken, Und dies angesichts wachsender innenpolitischer Opposition gegen einen Krieg mit Russland.

Meiner Ansicht nach würde eine echte Entnazifizierung erfordern, dass Russland die Selenskyj-Regierung von der Macht entfernt und durch eine neue politische Führung ersetzt, die das russische Ziel einer Ausrottung der Neonazi-Ideologie in der Ukraine aggressiv unterstützt. Bisher gibt es keinen Hinweis darauf, dass dies ein russisches Ziel ist.

Remilitarisierung

Ebenso ist die Entmilitarisierung seit der Invasion vom 24. Februar viel schwieriger geworden. Während die Militärhilfe, die der Ukraine von den USA und der NATO vor diesem Datum geleistet wurde, in Hunderten von Millionen Dollar gemessen werden konnte, hat diese Hilfe seit Beginn der Operationen der zweiten Phase stattgefunden und ist jetzt bis zu einem Punkt angewachsen, an dem die gesamte Militärhilfe, die allein die USA der Ukraine zur Verfügung stellen, ungefähr 53 Milliarden Dollar beträgt .

Diese Hilfe hatte nicht nur messbare Auswirkungen auf das Schlachtfeld in Bezug auf getötete russische Militärangehörige und zerstörte Ausrüstung, sondern ermöglichte der Ukraine auch, ihre Kampfkraft wiederherzustellen, die zuvor von russischen Streitkräften zerstört worden war.

Auch wenn diese massive Unterstützung nicht in der Lage sein wird, die Flut der Unvermeidlichkeit bezüglich des Umfangs und des Ausmaßes des russischen Militärsiegs im Donbass umzukehren, bedeutet dies doch, dass, sobald Russland sein erklärtes Ziel der Befreiung der abtrünnigen Republiken erfüllt hat, die Entmilitarisierung immer noch nicht erfolgt sein wird. Angesichts der Tatsache, dass die Entmilitarisierung davon ausgeht, dass die Ukraine jeglichen NATO-Einflusses, einschließlich Ausrüstung, Organisation und Ausbildung, entzogen wird, kann man darüber hinaus argumentieren, dass die russische Invasion erfolgreich dazu beigetragen hat, die Ukraine zu einem engeren Partner der NATO zu machen als vor Beginn am 24. Februar.

Die Rechtsfragen

Wenn Russland die Vereinigten Staaten wären, die unter dem Begriff einer „regelbasierten internationalen Ordnung“ operieren würden, würde die Frage der Überwindung der rechtlichen Rechtfertigung eines Konflikts kein Problem darstellen – man muss sich nur ansehen, wie eine Reihe von US-Präsidentschaftsverwaltungen dies missbraucht haben Die Genehmigung des Kongresses zur Anwendung militärischer Gewalt (AUMF) wurde nach den Anschlägen vom 11. September 2001 erlassen, indem sie sie fälschlicherweise dazu benutzte, Operationen zu rechtfertigen, die außerhalb seiner rechtlichen Befugnisse lagen.

Eine Partei kann mit solchen Ungereimtheiten davonkommen, wenn sie wie die Vereinigten Staaten für die Aufstellung und Umsetzung der Spielregeln (dh der sogenannten „regelbasierten internationalen Ordnung“) verantwortlich ist. Wladimir Putin, der sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping während der Eröffnung der Olympischen Winterspiele getroffen hat, hat sich auf einen politischen Kurs festgelegt , der vorsieht, dass Russland zusammen mit China die auf Regeln basierende internationale Ordnung, die die Vision einer unipolaren, von den USA dominierten Welt definiert, ablehnt und stattdessen ersetzt mit einer multipolaren „rechtsbasierten internationalen Ordnung“, die in der Charta der Vereinten Nationen verankert ist.

Putin war sehr vorsichtig bei dem Versuch, Russlands Militäroperation mit den juristischen Autoritäten zu verknüpfen, die gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen zur Selbstverteidigung existierten. Das spezifische Konstrukt, um das es geht – das eine Behauptung präventiver, kollektiver Selbstverteidigung zitiert – hängt von russischen Behauptungen ab, dass „die Streitkräfte der Ukraine die Vorbereitung einer Militäroperation abschließen, um die Kontrolle über das Territorium der Volksrepubliken zu übernehmen. ”

Es ist die unmittelbare Bedrohung, die von dieser angeblichen ukrainischen Militäroperation ausgeht, die Russlands Behauptung legitimiert. Tatsächlich waren sowohl die erste als auch die zweite Phase der russischen Operation speziell auf die militärischen Anforderungen zugeschnitten, die notwendig sind, um die Bedrohung zu beseitigen, die Lugansk und Donezk durch den Aufbau ukrainischer Militärmacht in der Ostukraine darstellt.

Ein Problem taucht jedoch auf, wenn Russland seine Aufgabe erfüllt, das ukrainische Militär in der Donbass-Region zu zerstören, zu demontieren oder zu zerstreuen. Während man früher hätte argumentieren können, dass eine unmittelbare Bedrohung bestehen würde, solange die ukrainischen Streitkräfte über ausreichende Kampfkraft verfügten, um die Donbass-Region zurückzuerobern, kann ein solches Argument heute nicht mehr vorgebracht werden.

Irgendwann in Kürze wird Russland bekannt geben, dass es die im Osten aufgestellten ukrainischen Streitkräfte besiegt hat, und damit die Vorstellung einer unmittelbar bevorstehenden Bedrohung beenden, die Russland die rechtliche Rechtfertigung für seine Operation gab.

Das geschah aufgrund der großen Schlachtfelderfolge des russischen Militärs. Aber es wird Russland eine Reihe unerfüllter politischer Ziele hinterlassen, darunter Entnazifizierung, Entmilitarisierung, dauerhafte ukrainische Neutralität und die Zustimmung der NATO zu einem neuen europäischen Sicherheitsrahmen gemäß den von Russland in seinen Vertragsvorschlägen vom Dezember 2021 aufgestellten Linien. Wenn Russland seine Militäroperation zu diesem Zeitpunkt einstellen würde, würde es den politischen Sieg an die Ukraine abtreten, die „gewinnt“, indem sie nicht verliert.

Phase drei

Die Herausforderung, vor der Russland in Zukunft steht, besteht daher darin, den Umfang und den Umfang der Phase Drei so zu definieren, dass es die Art von rechtlicher Autorität behält, die es für die ersten beiden Phasen geltend gemacht hat, während es gleichzeitig genügend Kampfkraft sammelt, um seine Aufgaben zu erfüllen. Dazu gehört meines Erachtens der Sturz der Selenskyj-Regierung und ihre Ersetzung durch eine Regierung, die willens und in der Lage ist, die Ideologie von Stepan Bandera zu verbieten. Es könnte auch bedeuten, eine Militäroperation in der Zentral- und Westukraine zu starten, um die wiederhergestellten Elemente des ukrainischen Militärs zusammen mit den überlebenden Neonazi-Kräften vollständig zu zerstören.

So wie die Dinge derzeit stehen, werden Russlands Aktionen auf der Grundlage der begrenzten rechtlichen Befugnisse durchgeführt, die Putin von der russischen Duma oder dem russischen Parlament gewährt wurden. Einer der einschränkendsten Aspekte dieser Autoritäten ist, dass sie die Truppenstruktur Russlands auf das beschränken, was unter Friedensbedingungen zusammengestellt werden kann. Die meisten Beobachter glauben, dass Russland die Grenze dessen erreicht, was von diesen Kräften verlangt werden kann.

Jede großangelegte Ausweitung russischer Militäroperationen in der Ukraine, die über das von Russland in Phase Eins und Phase Zwei eroberte Territorium hinausgehen soll, wird zusätzliche Ressourcen erfordern, die Russland unter den durch eine Friedenshaltung auferlegten Beschränkungen nur schwer aufbringen kann. Diese Aufgabe würde praktisch unmöglich, wenn der Ukraine-Konflikt auf Polen, Transnistrien, Finnland und Schweden übergreifen würde.

Nur Russlands politische Führung kann entscheiden, was das Beste für Russland ist oder was als militärisch tragfähig erachtet wird. Aber die Kombination aus einem abgelaufenen gesetzlichen Mandat, unerfüllten politischen Zielen und der Möglichkeit einer massiven Ausweitung des Umfangs und Umfangs von Kampfhandlungen, die möglicherweise ein oder mehrere NATO-Mitglieder umfassen könnte, weist auf die absolute Notwendigkeit für Russland hin, dies zu artikulieren, Die Mission von Phase Drei und warum es weitere braucht.

Geschieht dies nicht, öffnet sich die Tür für die Möglichkeit, dass Russland sich in eine Lage bringt, in der es nicht in der Lage ist, einen Konflikt erfolgreich zu beenden, den es Ende Februar einleiten wollte.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion Rüstungskontrollverträge umsetzte, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak die Entwaffnung von Massenvernichtungswaffen beaufsichtigte.

