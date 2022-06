Israels Luftwaffe simulierte Ende Mai einen grossangelegten Angriff auf iranische Nuklearanlage

Am späten 31. Mai führten Dutzende von Kampfflugzeugen der israelischen Luftwaffe eine Übung über dem Mittelmeer durch und simulierten einen Angriff auf iranische Nuklearanlagen.

In einer am 1. Juni veröffentlichten Erklärung sagten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF), dass die groß angelegte Übung „Langstreckenflüge, Luftbetankung und das Angreifen entfernter Ziele“ beinhaltete. Die Übung konzentrierte sich auch auf die Vorbereitung auf und die Reaktion auf eine Vergeltung des Iran bei einem solchen Angriff.

Israels TV-Kanal 13 berichtete, dass die US-Luftwaffe während der Übung als ergänzende Streitmacht zum Betanken von Flugzeugen dienen sollte. Das US Central Command wies diesen Bericht zurück und sagte: „Es gibt keine direkte US-Militärbeteiligung an dieser Übung.“

Die Übung war Teil der Übung „Chariots of Fire“ der IDF, die einen multifrontalen und multidimensionalen Krieg gegen Israels Feinde, einschließlich der Hisbollah, in der Luft, auf See, an Land und an der Cyberfront simuliert. Nahezu alle Zweige der IDF nehmen an der Übung teil, die am 3. Juni enden soll.

Der Angriff auf die Nuklearanlagen des Iran wird eine ernsthafte Herausforderung für die IDF darstellen. Diese Einrichtungen befinden sich nicht nur weit entfernt von der israelischen Grenze, sondern sind auch gut befestigt und durch ein komplexes Luftverteidigungsnetz geschützt.

Diese Schwierigkeiten und die Fähigkeit des Iran, zurückzuschlagen, haben Israel dazu gezwungen, bisher von offenen Militäraktionen gegen iranische Nuklearanlagen Abstand zu nehmen.

Tel Aviv scheint seine offenen und verdeckten militärischen Optionen auszuloten oder sie zumindest zu nutzen, um mehr Druck auszuüben Teheran.

Im Mai wurde Israel für die Ermordung des Obersten der Quds Force, Hassan Sayad Khodayari , in Teheran sowie für die tödliche Explosion im Parchin-Militärkomplex südwestlich der iranischen Hauptstadt verantwortlich gemacht.

Israels Eskalation wird wahrscheinlich auf eine ernsthafte Reaktion des Iran stoßen, dessen Streitkräfte sich ebenfalls auf eine multifrontale und multidimensionale militärische Konfrontation sowohl mit der IDF als auch mit dem US-Militär vorbereitet haben.

