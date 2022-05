Was ist „Sozialismus chinesischer Prägung“? Einblicke in Chinas Wirtschaftsmodell (multipolarista.com)

https://multipolarista.com/2022/05/20/socialism-china-economy-john-ross/

Multipolarista-Redakteur Benjamin Norton diskutierte Chinas sozialistisches Modell mit dem Wirtschaftswissenschaftler John Ross , Senior Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies an der Renmin University of China.

Ross kritisierte westliche linke Akademiker wie David Harvey, die argumentierten, dass Chinas Wirtschaft kapitalistisch oder sogar neoliberal sei.

„Das chinesische Modell hat mit Neoliberalismus überhaupt nichts zu tun. Und deshalb hat es völlig andere Ergebnisse produziert“, sagte Ross.

„China hat nach Kriterien der Weltbank seit 1978 850 Millionen Menschen aus der Armut befreit“, betonte er. „Das ist der größte Beitrag zu den Menschenrechten auf der ganzen Welt.“

„Eine solche Linderung der Armut hat es in der gesamten Weltgeschichte noch nie gegeben“, bemerkte er. „Das sind mehr als 70 % aller Menschen, die weltweit aus der Armut herausgeholt wurden.“

Ross fuhr fort: „Man kann es am deutlichsten sehen, wenn man sich den Staatssektor innerhalb der chinesischen Wirtschaft ansieht. Der staatliche Sektor innerhalb der chinesischen Wirtschaft macht rund 40 % der Investitionen in China aus. Und das konzentriert sich auf alle großen Unternehmen. Die größten Unternehmen in China sind bei weitem Staatsunternehmen.“

„Das bedeutet, dass die Wirtschaft gesteuert werden kann, indem das Investitionsniveau des Staates nach oben und unten angehoben wird. Und so läuft die Wirtschaft.“

„Woher kommt das Wort Sozialismus? Es kommt von ‚sozialisiert’“, erklärte er. „Natürlich entwickelt sich die Wirtschaft sehr ungleichmäßig. Sie haben sehr, sehr große, das heißt hochgradig sozialisierte Unternehmen, die die mächtigsten, die am weitesten entwickelten, und wir können sagen, die beherrschenden Höhen der Wirtschaft sind. Und dann geht man runter auf Einfamilienhöfe, Einfamilienläden etc., die nicht hoch sozialisiert sind.“

„China unterscheidet sich von der Sowjetunion“, betonte Ross. „Die Sowjetunion hatte das, was ich eine verwaltete Wirtschaft nennen würde. Jedes einzelne Detail bis hin zu den Preisen wurde kontrolliert.“

„China macht das nicht. Die Art und Weise, wie China seine Wirtschaft betreibt, besteht darin, dass es das Niveau der staatlichen Investitionen nach oben und unten bewegt.“

In der Sowjetunion gehörten alle Industrien dem Staat und wurden von ihm betrieben, „während China das übernahm, was Sie die Kommandohöhen nennen würden, oder wenn Sie Marx’ Begriff verwenden wollen, die am stärksten sozialisierten Teile der Wirtschaft in den Staat übernommen wurden.“

„Das bedeutet insbesondere, dass China, der chinesische Staat, die größten Unternehmen besitzt. Es dominiert vor allem die Banken. Alle großen Banken in China sind in Staatsbesitz. Das Land ist in Staatsbesitz. Das Energiesystem ist in staatlicher Hand. Die größten produzierenden Unternehmen sind in Staatsbesitz.“

„Aber es will und soll nicht nebenbei jeden kleinen Tante-Emma-Laden, jedes einzelne Restaurant usw. übernehmen. Tatsächlich wird es sich effizienter entwickeln.“

Ross, der zuvor als Direktor für Wirtschaftspolitik des Londoner Bürgermeisters Ken Livingstone tätig war, sprach auch über die Sabotage des linken Labour-Führers Jeremy Corbyn und den Rechtsruck der Partei.

„Wenn Sie sich die Situation ansehen, was die Labour Party Corbyn angetan hat, war es eine glatte Verunglimpfung und Verfälschung von ihm, lächerliche Anschuldigungen wie, er sei ein Antisemit. Jeremy Corbyn ist der entschlossenste Antirassist“, sagte Ross.

„Die Vorstellung, die Labour Party sei institutionell antisemitisch oder Corbyn sei antisemitisch, war absoluter Unsinn, ein absolutes Komplott.“

„Und jetzt ist es passiert, dass wir jetzt eine sehr rechte, fürchte ich, Führung der Labour Party haben, weil dieser Angriff auf Corbyn nicht erfolgreich abgewehrt wurde, was sehr schreckliche Folgen hat.“

