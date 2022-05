Fahrraddemo in Berlin am 30. Mai – Gegen Erhöhung des „Verteidigungshaushalts“ – Gegen „Sondervermögen“

Fahrraddemo 30.5. – Gegen Erhöhung des „Verteidigungshaushalts“ – Gegen „Sondervermögen“

Lühr Henken – Fahrraddemo 30.5. Gegen Erhöhung des „Verteidigungshaushalts“ gegen „Sondervermögen“

Fahrraddemo 30.5. Berliner Friko – Redebeiträge gegen Rüstung und mehr Krieg – Wir wollen Frieden

Berlin gegen Krieg – Am Rand der Fahrraddemo am 30.5.

Berlin – Fahrraddemo am 30.5. – Ende der Kundgebung am Pariser Platz

frikoberlin.de

Laura v. Wimmersperg, Tel. 030-782 33 82, Jutta Kausch-Henken: 0162 – 196 69 45

