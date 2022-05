Wir wollen aufzeigen welches Ausmaß an Scheinheiligkeit von den deutschen Medien und von deutschen Politikern betrieben wird, wenn jetzt immer wieder eine noch stärkere Bewaffnung der Ukraine propagiert wird,

Seit dem Frühjahr 2014 hat das in Kiew durch einen Putsch installierte Neonazi-Regime ständig daran gearbeitet, eine faschistische Ideologie in der gesamten Ukraine zu verankern und zu verbreiten. Der Hass gegen alles russische wurde systematisch genährt und nahm immer mehr zu.

In den letzten Jahren hat die Ukraine die Verehrung nazistischer Gruppen stark vorangetrieben, derjenigen Gruppen und ihrer Vertreter, die im 2. Weltkrieg an der Seite der deutschen Wehrmacht gekämpft und gemordet haben. Dazu zählen u.a. die paramilitärische Organisation Ukrainischer Nationalisten, und die Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), die zig-Tausende von Juden und Polen ermordet hat.

Insgesamt kamen 1,5 Millionen Juden, ein Viertel aller im Holocaust ermordeten Juden, aus der Ukraine. Sie wurden von deutschen Faschisten und ihren ukrainischen Helfern verfolgt, gejagt und ermordet.

Seit 2014, als der Maidan-Aufstand eine neue rechtsradikale Regierung in die Ukraine brachte, errichtete das Land in erstaunlichem Tempo Denkmäler für Nazi-Kollaborateure und Holocaust-Täter – fast jede Woche gab es neue Gedenktafeln oder Straßenumbenennungen. Es gibt inzwischen mehrere hundert Denkmäler, Statuen, Plätze und Straßen in der Ukraine, die zahlreichen Nazi-Kollaborateuren benannt sind.

Eine wichtige Persönlichkeit, die in der heutigen Ukraine verehrt wird, ist Stepan Bandera (1909–1959), der Nazi-Kollaborateur, der eine Fraktion der OUN (genannt OUN-B) anführte.

Im Jahr 2016 wurde ein wichtiger Kiewer Boulevard nach Bandera umbenannt. Die Umbenennung ist besonders obszön, da die Straße nach Babi Jar führt, der Schlucht, in der Nazis mit Unterstützung ukrainischer Kollaborateure in zwei Tagen allein weit über 30.000 Juden in einem der größten Einzelmassaker des Holocaust vernichteten.

Im Jahr 2021 gab es einen Fackelmarsch zum Anlass des Geburtstags von Stepan Banderas – Während der Gedenkfeiern 2017 riefen die Demonstranten „ Juden raus! ”

In zahlreichen anderen ukrainischen Städte gibt es Denkmäler für Roman Shukhevych (1907–1950), eine weitere OUN-Figur und Nazi-Kollaborateur, der ein Anführer des Nachtigall-Hilfsbataillons von Nazi-Deutschland war, das später zur Hilfspolizeieinheit der 201. Schutzmannschaft wurde. Shukhevych befehligte später die brutale Ukrainische Aufständische Armee (UPA), die für das Abschlachten von Tausenden von Juden und 70.000 bis 100.000 Polen verantwortlich war.

Nach Roman Shukhevych wurden mehrere Dutzend Straßen in der Ukraine benannt so viele, dass nur wenige hier aufgeführt sind.

Die meisten Statuen von Bandera und Shukhevych befinden sich in der Westukraine, in Städten, in denen die jüdische Bevölkerung von Paramilitärs ausgerottet wurde, die diesen Männern treu ergeben waren. Auch in Kiew wurde ein großer Boulevard nach dem Nazi-Kollaborateur Roman Shukhevych benannt.

Eine weitere wichtige Person, die verehrt wird ist Yaroslav Stetsko (1912–1986), der 1941 die mit den Nazis kollaborierende Regierung der Ukraine leitete, die die Deutsche Wehrmacht willkommen hieß und Hitler die Treue erklärte. Stetsko , ein fanatischer Antisemit, hatte geschrieben: „Ich bestehe auf der Vernichtung der Juden und der Notwendigkeit, die deutschen Methoden zur Vernichtung der Juden in der Ukraine anzupassen.“ Fünf Tage vor der Nazi-Invasion versicherte Stetsko dem OUN-B-Führer Stepan Bandera: „Wir werden eine ukrainische Miliz organisieren, die uns helfen wird, die Juden zu entfernen.“

Er hielt sein Wort – der deutsche Einmarsch in die Ukraine wurde von schrecklichen Pogromen begleitet, an denen OUN-Nationalisten beteiligt waren. Allein das anfängliche Lemberg-Pogrom hatte 4.000 Opfer zur Folge. Am Ende des Krieges massakrierten ukrainische nationalistische Gruppen Zehntausende Juden, sowohl in Zusammenarbeit mit Nazi-Todesschwadronen als auch auf eigenen Wunsch.

Nach dem Krieg zog Stetsko – der Mann, der Hitler formell die Loyalität seiner Regierung versprach – in die USA, wo er schnell in die höchsten Kreise Washingtons aufstieg. Er wurde von Ronald Reagan und George HW Bush als Anführer der Freiheitskämpfer gepriesen.

Im Jahr 2007 wurde ein Denkmal für Dmytro Paliiv (1896–1944) eingeweiht, Mitbegründer und SS-Hauptsturmführer der 14. Waffengrenadier-Division der SS (1. Galizisch) alias SS Galichina, Die SS Galichina wurde 1943 als Division in der Waffen-SS gebildet. Zu den Kriegsverbrechen der Formation gehört das Massaker von Huta Pieniacka, als eine Untereinheit der SS Galichina 500–1.200 polnische Dorfbewohner abschlachtete, Außerdem verbrannten sie Menschen bei lebendigem Leib.

Es gibt auch eine Gedenktafel für den Nazi-Kollaborateur Taras Bulba-Borovets (1908–1973), den von den Nazis zum Anführer der ukrainischen Miliz im Bezirk Sarny ernannt wurde. Die Männer von Bulba-Borovets organisierten und führten zahlreiche Pogrome durch und ermordeten viele Juden. Neben der Gedenktafel in seinem Heimatdorf gibt es eine Reihe weiterer Denkmäler für diesen Mörder.

Nach dem Krieg ließ sich Bulba-Borovets, wie viele Nazi-Kollaborateure, in Kanada nieder, wo er eine ukrainischsprachige Zeitung leitete.

Denkwürdig ist auch ein Gedenkkomplex und ein separates Museum für Andryi Melnyk (1890–1964). Im Jahr 1940 spaltete sich die Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN) in zwei Fraktionen auf: Die OUN-M, angeführt von Melnyk, und die OUN-B, angeführt von Stepan Bandera. Melnyks Fraktion war genauso völkermörderisch wie die von Bandera – eine OUN-M-Zeitung feierte schadenfroh die Liquidierung von Kiews Juden in Babi Jar.

Die OUN-M blieb mit den Nazis verbündet, ebenso wie die OUN-B. Der deutsche Einmarsch in die Ukraine 1941 wurde mit Spruchbändern und Proklamationen wie „Ehre Hitler! Ehre sei Melnyk!“ zelebriert. Nach dem Krieg siedelte Melnyk nach Luxemburg um und war eine feste Größe in ukrainischen Diaspora-Organisationen.

Als Vorsitzender der OUN beschwerte Andryi Melnyk sich im Januar 1942 in einem Brief an Reichskanzler Adolf Hitler über die mangelnde Unterstützung aus Deutschland.

Jetzt im Jahr 2022 fordert sein Namensvetter Andryi Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland mehr schwere Waffen. Er ist ebenfalls als glühender Bewunderer Banderas bekannt und er hat Blumen am Grab Banderas niedergelegt.

All dies sind nur einige wenige Beispiele aus der Realität einer Ukraine, die hunderte Denkmäler und Statuen und Straßen nach Nazis benennt – Und dies in einer Konzentration wie in keinem andern Land Europas. Selbst Israel erkennt diese Realität und viele der Fakten werden auch auf der jüdischen Webseite FORWARD aus den USA aufgeführt. Und die Liste der Denkmäler ist dort ist länger, länger und länger.

Selinsky und sein Botschafter Melnyk werden in Deutschland hofiert und sogar im Bundestag parteiübergreifend willkommen geheißen.

Alle anständigen Deutschen müssen all dies vor dem Hintergrund ihrer Geschichte, der Geschichte von Millionen ermordeter Juden und Abermillionen ermordeter Bürger der Sowjetunion während des 2. Weltkriegs vehement zurückweisen. Wir müssen diese Kriegsrhetorik vehement zurückweisen. Nie wieder darf es Krieg gegen Russland geben. Nie wieder darf es öffentliche Forderungen nach einer Niederlage Russlands in diesem Krieg geben.

Aber wieder unterstützt Deutschland dieselben rechtsradikalen, antisemitischen und russophoben Gruppen, mit denen man bereits 1941 kooperierte und gemeinsam mordete.

Unterstützt von einem Präsidenten Selinsky, der selbst Jude ist und von einem jüdischen Oligarchen gesponsert wird. Selbst Israel wendet sich gegen diese Politik, indem man sich den massiven Sanktionen gegen Russland nicht anschließt.

Sicherlich unterstützen nicht alle Ukrainer diese menschenverachtenden faschistischen Vorbilder, aber ihre Anhänger, sind in großer Anzahl in der ukrainischen Armee, in den Polizeibehörden, im Geheimdienst und in der Politik. Weit über 10.000 Menschen russischer Abstammung haben wegen diesem von der Regierung angestacheltem Hass gegen alles russische seit 2014 ihr Leben verloren.

Wir müssen uns zusammenschließen und uns diesem Irrsinn gemeinsam entgegenstellen.

Wir müssen offen und ehrlich versuchen die Menschen zu bewegen die russischen Gründe für diese militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen. Russland zu verstehen. Ja und auch Putin zu verstehen. Vielen Dank.

