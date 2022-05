Fahrraddemo Montag 30.5. – Gegen den „Verteidigungshaushalt“ und dessen Erhöhung und gegen 100 Milliarden „Sondervermögen.

Fahrraddemo am MONTAG, den 30.5. um 16.00 Uhr erinnern.

Am Ende der Woche soll sowohl über den „Verteidigungshaushalt“ und dessen Erhöhung als auch über das 100 Milliarden „Sondervermögen“ abgestimmt werden. Überall finden in diesen Tagen dezentrale Protestaktionen statt und es wäre schön, wenn wir den Beginn der Haushaltsdebatte hier in Berlin mit einer eindrucksvollen Aktion beginnen könnten.

Solltet ihr nicht in der Lage sein, uns mit dem Fahrrad zu begleiten, aber dennoch an der Aktion teilnehmen wollt, dann kommt zum Potsdamer Platz (15.45) um uns zu unterstützen, dort Passanten mit Infomaterial zu versorgen und Transparente zu halten.

Bitte werbt für diese Demo und kommt zahlreich!

Wir freuen uns auf eine mutmachende und lebendige Demo!



Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related