Am 15. Februar verzeichnete die OSZE, (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)

41 Waffenstillstandsverletzungen,

als Kiews Streitkräfte begannen, Donbass zu beschießen.



Feb.: 76 Verstöße Feb.: 316 Feb.: 654 Feb.: 1.413

20.-21. Feb.: 2.026 Feb.: 1.484



praktisch alle von Seiten Kiews.

24. Februar: Russische Streitkräfte greifen ein

