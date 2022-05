Sehr interessant den verschiedenen Positionen zuzuhören. Vielen Dank an den Filmrisz und Joppel und Harrie für diese Veranstaltung!

Nur mir fehlte tatsächlich mehr Verständnis für die Position der russischen Kommunisten und mehr Verständnis für Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin.

Als Vertreter von #Aufstehen Berlin-Mitte im Coop Antikriegscafe empfehle ich:

https://twitter.com/berlinSTOPwar/status/1530160769475694593/photo/1

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related