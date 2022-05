Nuland-Pyatt Video nach 8 Jahren von YouTube entfernt. Beweis für die US-Beteiligung am Putsch in Kiew 2014 (Consortium News)

https://consortiumnews.com/2022/05/25/nuland-pyatt-tape-removed-from-youtube-after-8-years/



Von Joe Lauria



Eine beliebte Version mit Untertiteln wurde am Mittwoch plötzlich nicht mehr verfügbar gemacht. Das Band liefert den Beweis für die US-Beteiligung am Putsch in Kiew 2014.

Der schlagende Beweis, für die US-Beteiligung am Putsch in Kiew 2014 wurde nach acht Jahren von YouTube entfernt.

Es war eine der meistgesehenen Versionen des abgefangenen und durchgesickerten Gesprächs zwischen der damaligen stellvertretenden Außenministerin Victoria Nuland und Geoffrey Pyatt, dem damaligen US-Botschafter in der Ukraine, in dem die beiden Wochen vor der demokratischen Wahl darüber diskutieren, wer die neue Regierung bilden wird Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch wurde am 21. Februar 2014 durch einen gewaltsamen Putsch gestürzt.

Die beiden sprechen darüber, den verfassungswidrigen Regierungswechsel zu „begleiten“ und „zusammenzukleben“, welche Rolle der damalige Vizepräsident Joe Biden spielen soll und welche Treffen mit ukrainischen Politikern anberaumt werden sollen.

Das US-Außenministerium hat die Echtheit des Videos nie geleugnet und sich sogar bei der Europäischen Union entschuldigt, nachdem Nuland auf dem Band zu hören war: „Fuck the EU“. die größere Bedeutung der US-Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine ignorieren.

Consortium News hat das YouTube-Video mehrfach in Artikel über den Sturz von JanCHEukowitsch eingebettet. CN hat es Anfang dieser Woche erfolgreich in einen Artikel eingebettet, der gerade geschrieben wird, aber am Mittwoch war das Video plötzlich so im Artikelentwurf: gelöscht.

Das Video wurde am 29. April 2014 gepostet und hatte 181.533 Aufrufe, bevor es entfernt wurde . Es gehörte zu den meistgesehenen Versionen des Gesprächs auf YouTube. Kommentare zu dem Video im Wert von acht Jahren wurden ebenfalls entfernt.

Zeitpunkt der Entfernung

Die Entfernung eines Videos, das acht Jahre lang online existierte, wirft große Fragen auf, da es während des Krieges in der Ukraine kommt. Die Unternehmensmedien haben es sorgfältig vermieden, die Ursachen des aktuellen Konflikts zu erwähnen, darunter die NATO-Osterweiterung, die abgelehnten Vertragsvorschläge von Moskau im Dezember, der Bürgerkrieg im Donbass und der Staatsstreich 2014 in Kiew, der zum Donbass-Aufstand und der gewaltsamen Unterdrückung durch die Putschregierung führte .

Der Putsch im Jahr 2014 ist der Ausgangspunkt, der dazu führte, dass all diese Ereignisse im Februar in Russlands Invasion gipfelten. Das Entfernen des Videos würde mit der Unterdrückung aller Informationen übereinstimmen, die außerhalb der erzwungenen Erzählung der Ereignisse in der Ukraine liegen, einschließlich der Schönfärberei jeglicher Erwähnung des von den USA unterstützten Staatsstreichs.

Transkript noch online

Die BBC veröffentlichte am 7. Februar 2014 – 14 Tage bevor Janukowitsch gestürzt wurde – eine Abschrift des Nuland-Pyatt-Gesprächs. Consortium News veröffentlicht das Transkript hier erneut, damit es nicht auch aus dem Internet entfernt wird:

Warnung: Dieses Transkript enthält Fluchen.

Stimme, die für Nuland gehalten wurde: Was denkst du?

Stimme vermutlich von Pyatt: Ich glaube, wir sind im Spiel. Das Stück von Klitschko [Vitaly Klitschko, einer der drei wichtigsten Oppositionsführer] ist hier offensichtlich das komplizierte Elektron. Besonders die Ankündigung von ihm als stellvertretender Premierminister, und Sie haben gerade einige meiner Notizen über die Probleme in der Ehe gesehen, also versuchen wir, wirklich schnell zu verstehen, wo er in diesen Dingen steht. Aber ich denke, Ihr Argument, das Sie ihm gegenüber vorbringen müssen, ich denke, das ist der nächste Anruf, den Sie aufbauen wollen, ist genau das, was Sie mit Yats [Arseniy Yatseniuk, einem anderen Oppositionsführer] gemacht haben. Und ich bin froh, dass Sie ihn irgendwie auf den Punkt gebracht haben, wo er in dieses Szenario passt. Und ich bin sehr froh, dass er gesagt hat, was er als Antwort gesagt hat.

Nuland: Gut. Ich glaube nicht, dass Klitsch in die Regierung gehen sollte. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist.

Pjatt: Ja. Ich schätze … in Bezug darauf, dass er nicht in die Regierung geht, lass ihn einfach draußen bleiben und seine politischen Hausaufgaben machen und so. Ich denke nur an eine Art Prozess, in dem wir die gemäßigten Demokraten zusammenhalten wollen. Das Problem werden Tyahnybok [Oleh Tyahnybok, der andere Oppositionsführer] und seine Leute sein, und ich bin sicher, das ist ein Teil dessen, was [Präsident Viktor] Janukowitsch zu all dem rechnet.

Nuland: [unterbricht] Ich denke, Yats ist der Typ, der die Wirtschaftserfahrung hat, die Regierungserfahrung. Er ist der… was er braucht, sind Klitsch und Tyahnybok auf der Außenseite. Er muss viermal die Woche mit ihnen sprechen, wissen Sie. Ich denke nur, wenn Klitsch reingeht … er wird auf diesem Niveau für Yatseniuk arbeiten, es wird einfach nicht funktionieren.

Pyatt: Ja, nein, ich denke, das ist richtig. OK. Gut. Sollen wir im nächsten Schritt ein Gespräch mit ihm vereinbaren?

Nuland: Mein Verständnis aus diesem Anruf – aber Sie sagen es mir – war, dass die großen Drei zu ihrem eigenen Treffen gingen und dass Yats in diesem Zusammenhang ein … Drei-plus-Eins-Gespräch oder Drei-plus-Zwei mit Ihnen anbieten würde . Haben Sie das nicht so verstanden?

Pyatt: Nein. Ich denke … ich meine, das hat er vorgeschlagen, aber ich denke, da er nur die Dynamik kennt, die bei ihnen herrscht, wo Klitschko der Platzhirsch war, wird er eine Weile brauchen, um zu jedem Treffen zu erscheinen, das sie haben, und Wahrscheinlich spricht er zu diesem Zeitpunkt mit seinen Jungs, also denke ich, dass es beim Persönlichkeitsmanagement der drei hilft, sich direkt an ihn zu wenden, und es gibt Ihnen auch die Möglichkeit, all diese Dinge schnell voranzutreiben und uns hinter sich zu bringen, bevor sie alle sitzen unten und er erklärt, warum er es nicht mag.

Nuland: Okay, gut. Ich bin glücklich. Warum gehst du nicht zu ihm und fragst, ob er vorher oder nachher reden will.

Pyatt: Okay, geht. Vielen Dank.

Nuland: OK… noch eine Falte für dich, Geoff. [Ein Klicken ist zu hören] Ich kann mich nicht erinnern, ob ich Ihnen das gesagt habe, oder ob ich das nur Washington gesagt habe, als ich heute Morgen mit Jeff Feltman [Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für politische Angelegenheiten] gesprochen habe, hat er es getan ein neuer Name für den UN-Mann Robert Serry, habe ich Ihnen das heute Morgen geschrieben?

Pyatt: Ja, das habe ich gesehen.

Nuland: Okay. Er hat jetzt sowohl Serry als auch [UN-Generalsekretär] Ban Ki-moon dazu gebracht, zuzustimmen, dass Serry am Montag oder Dienstag kommen könnte. Das wäre großartig, denke ich, wenn ich dabei helfen könnte, dieses Ding zusammenzukleben, und wenn die UN dabei helfen würde, es zusammenzukleben, und, wissen Sie, Scheiß auf die EU.

Pyatt: Nicht exakt. Und ich denke, wir müssen etwas tun, damit es zusammenhält, weil Sie ziemlich sicher sein können, dass die Russen hinter den Kulissen versuchen werden, es zu torpedieren, wenn es an Höhe gewinnt. Und noch einmal die Tatsache, dass dies gerade jetzt da draußen ist, ich versuche immer noch in meinem Kopf herauszufinden, warum Janukowitsch (nicht zu verstehen) das. In der Zwischenzeit findet gerade ein Fraktionstreffen der Partei der Regionen statt, und ich bin sicher, dass in dieser Gruppe zu diesem Zeitpunkt eine lebhafte Diskussion im Gange ist. Aber wie auch immer, wir könnten hier mit der Wackelpuddingseite nach oben landen, wenn wir uns schnell bewegen. Also lassen Sie mich an Klitschko arbeiten und wenn Sie einfach weitermachen können … wir wollen versuchen, jemanden mit einer internationalen Persönlichkeit dazu zu bringen, hierher zu kommen und zu helfen, diese Sache zu hebammen.

Nuland: Also zu diesem Artikel, Geoff, als ich die Notiz [Jake, nationaler Sicherheitsberater des US-Vizepräsidenten] schrieb, kam Sullivan zu mir zurück VFR [direkt zu mir] und sagte, Sie brauchen [US-Vizepräsident Joe] Biden, und ich sagte wahrscheinlich morgen für einen atta-boy und um die deets [details] zum kleben zu bekommen. Biden ist also bereit.

Pjatt: Okay. Toll. Vielen Dank.

KORREKTUR: In diesem Artikel hieß es zuvor, das entfernte Video sei die meistgesehene Version des durchgesickerten Anrufs. Eine noch verfügbare Version eines russischen YouTube-Kanals mit russischen Untertiteln hat 1,4 Millionen Aufrufe erzielt.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Journalist für die New York Times.

