Lee Siu Hin Reise nach China 2022: Aktivismus, Fakten und Solidarität

Seit Anfang des Jahres war China mit mehreren COVID-Ausbrüchen im ganzen Land konfrontiert, zuerst die Delta-Variante, dann Omicron, die sich aus westlichen Ländern über Passagierflüge oder importierte Tiefkühlkost nach China ausbreitete. Die westlichen Länder haben es bei der Bekämpfung des Virus völlig versäumt, stattdessen haben sie es aufgegeben, Leben zu retten. Die Entwicklungsländer waren aufgrund des Mangels an Impfstoffen/medizinischer Versorgung, der durch den westlichen Impfstoffimperialismus verursacht wurde, nicht in der Lage, das Virus wirksam zu bekämpfen.

Shanghai war seit Januar von mehreren kleinen, aus dem Ausland importierten Pop-up-Ausbrüchen heimgesucht worden, die jeweils innerhalb einer Woche effektiv eingedämmt wurden; Der letzte Omicron-Ausbruch, der Ende Februar begann, breitete sich jedoch wie ein Lauffeuer über die Stadt aus und war innerhalb weniger Wochen außer Kontrolle geraten. Alle Bemühungen waren gescheitert und Hunderttausende Menschen hatten sich angesteckt. Bis heute (26. Mai 2022) waren in den letzten zwei Monaten 62000 Menschen infiziert worden, mit zusätzlichen 590.000 asymptomatischen Fällen und 594 Todesfällen.

Im Gegensatz zu Joe Biden oder Boris Johnson, die sich entschieden haben, das Virus zu ignorieren und zum „Tag der Freiheit“ aufgerufen haben, um alle Gesundheitsbeschränkungen auf dem Höhepunkt des COVID-Ausbruchs im letzten Winter aufzuheben, bei dem Hunderttausende Menschen ums Leben kamen. China hingegen setzt weiterhin eine sogenannte strikte „Null-COVID“-Politik durch, um Menschenleben zu retten, und fordert eine stadtweite „Stay-at-home“-Sperre von 24,8 Millionen Menschen ab dem 28. März 2022 bis in den Juni hinein. Dies ist der längste Lockdown seit dem Ausbruch von Wuhan vor zwei Jahren.

Shanghai ist mit 24,9 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt der Welt (dreimal so groß wie New York City). Der plötzliche Ausbruch und die Abriegelung verursachten Massenverwirrung und eine logistische Krise, weil die meisten Menschen sich nicht auf eine lange Abriegelung vorbereitet und sich nicht mit Vorräten eingedeckt hatten, bevor alle Geschäftsaktivitäten eingestellt wurden. Die Gesundheitsdienste waren plötzlich überfordert, weil die meisten Krankenhäuser geschlossen waren, um eine Ausbreitung der Gemeinschaft zu vermeiden, und sie mussten innerhalb weniger Tage schnell Dutzende provisorischer Krankenhäuser in der ganzen Stadt bauen, um Hunderttausende von Patienten und ihre engen Kontakte aufzunehmen.

Genau wie die heldenhaften Bemühungen während des Wuhan-Ausbruchs mobilisierte die chinesische Regierung schnell Hunderttausende medizinisches Personal, Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Freiwillige, um den Kampf in Shanghai gegen den Ausbruch zu unterstützen und die Lebensmittelversorgung für jede Familie in China zu organisieren. Aufgrund ihres unermüdlichen Einsatzes überlebte die Stadt, wobei weniger als 600 Menschen starben (Stand: 26. Mai 2022). Sie schafften es, alle Menschen mit Grundnahrungsmitteln und kostenlosen PCR- und Antigentests zu versorgen, die den Menschen dutzendfach verabreicht wurden. Multiplizieren Sie das mit jedem Einwohner Shanghais – in den letzten zwei Monaten wurden vermutlich über eine Milliarde Tests durchgeführt, die größte Testoperation in der Geschichte.

Es gibt viel öffentliche Wut über Themen wie: Probleme mit der Lebensmittelversorgung, Angst wegen der langen Sperrung, Patienten, die nicht ins Krankenhaus gehen oder Medikamente kaufen können, ältere Menschen, die ohne Hilfe bleiben, und kleine Unternehmen, die vor dem Bankrott stehen, weil sie kein Einkommen haben und ihnen geht das Geld ausgeht, Wanderarbeiter haben ihre Jobs verloren und dringend die Stadt verlassen müssen. Die meisten dieser Probleme wurden jedoch letztendlich gelöst und ausgearbeitet. Tatsächlich unterstützt die Mehrheit der Menschen die Bemühungen der Regierung und befolgt die Anweisungen, zu Hause zu bleiben. Es gab viele herzerwärmende Geschichten von Nachbarn, die sich in diesen schwierigen Zeiten gegenseitig unterstützten und halfen. Während chinesische Rechte und Anti-Lockdown-Unruhestifter im Internet die öffentliche Wut gegen die Regierung schüren wollten, scheiterten ihre Bemühungen und existieren nur in Randpostings und per Gerüchten im Internet.

Ich kehrte in diesem historischen Moment nach Shanghai zurück und wurde Zeuge, wie sowohl China gegen das Virus kämpfte als auch die voreingenommenen Berichte der westlichen Medien darüber. Ich habe auch aus erster Hand erfahren, wie China den Russland-Ukraine-Konflikt sieht und wie die chinesische öffentliche Meinung sieht, dass die USA versuchen, in Ostasien Spannungen gegen China zu schüren.

Derzeit befinde ich mich im Stadtzentrum von Shanghai, im Bezirk Huangpu (entspricht dem Bezirk Village in New York), dem Epizentrum des Ausbruchs, und habe den totalen Lockdown-Lebensstil fast von Anfang an miterlebt. Ich bin am 4. April nach Shanghai zurückgekehrt, nur wenige Tage nach Beginn der Sperrung in Shanghai (Was haben also die US-Sanktionen mit den Transpazifikflügen zwischen China und den USA zu tun? Vieles https://immigrantsolidarity.org/ China2022/PartOne.html ).

Zuerst gab es die obligatorischen 14 Tage, die ich in einem Lockdown-Hotel für internationale Reisende verbrachte. Dann wurde ich aus dem Hotel entlassen und kehrte in meine Wohnung zurück, wo ich seitdem das stadtweite Lockdown-Leben erlebe. Wir können die Wohnung nicht verlassen, also habe ich meine Nachbarschaft nicht gesehen, seit ich hier bin.

In den letzten zwei Monaten wurde uns gesagt, dass wir drinnen bleiben sollen und wir dürfen nicht einmal nach unten gehen, um das Gebäude für einen Spaziergang zu verlassen, außer für tägliche PCR-Tests. Vergessen Sie, den Apartmentkomplex zu verlassen, um sich irgendwohin zu wagen, um tatsächlich etwas zu tun; Da das Eingangstor verschlossen ist, kann niemand den Komplex verlassen oder betreten, und keiner der Geschäfte hat sowieso geöffnet. Alle externen Anlieferungen werden am Regal vor dem Tor abgestellt; Das Apartmentpersonal wird zuerst Alkohol auf das Paket sprühen, bevor wir zur Abholung gehen können.

Auf meiner letzten Reise plante ich, die Dreharbeiten zu meiner VoiceXJ-Dokumentation Voice of Xinjiang ( www.VoiceXJ.org ) im Mai abzuschließen. Jetzt muss ich es auf unbestimmte Zeit verschieben, bis alles wieder normal läuft – hoffentlich bis zum Sommer.

Da alle Geschäfte geschlossen sind, gibt es fast keinen privaten Lieferservice für Online-Bestellungen – die privaten Zusteller waren einer der Verbreitungswege des Virus. Wir sind von der Regierung verpflichtet, jeden Tag um 8 Uhr morgens einen obligatorischen kostenlosen PCR-Test durchzuführen, der von der Regierung in der Gemeinde organisiert wird. oder um einen Antigentest zu Hause selbst durchzuführen.

Der jüngste COVID-19-Omicron-Ausbruch in Shanghai ist der schlimmste seit Anfang 2020 in Wuhan, wo es etwa achtzigtausend Infektionen mit 4000 Todesfällen gab. Es wurde angenommen, dass es Ende Februar 2022 durch Tiefkühlkost und asymptomatische internationale Reisende aus dem Ausland importiert wurde. Innerhalb weniger Wochen breitete es sich schnell aus, infizierte 62.000 Menschen in Shanghai und verursachte 600 Todesfälle. Zum Vergleich: In den gleichen letzten drei Monaten (26. Februar bis 25. Mai 2022 ) hatte New York City unter der endemischen „neuen Normalität“ mit nur einem Drittel der Bevölkerungsgröße im Vergleich zu Shanghai 197.000 Fälle, bei denen 602 Menschen starben , bieten aber keine asymptomatischen und geschlossenen Kontaktfälle an; Im Durchschnitt sind in NYC 9-mal mehr Menschen infiziert und 3-mal mehr Menschen gestorben als in Shanghai.

Die Stadt wurde unvorbereitet erwischt und konnte das Virus nicht eindämmen. Es blieb nichts anderes übrig, als schnell die stadtweite „Stay at home“-Sperre von Ende März bis jetzt anzuordnen.

Im Allgemeinen sind jüngere Menschen besser in der Lage, ihre Lebensmittel und logistischen Vorräte selbst zu organisieren als ältere Menschen, die nicht technisch versiert sind und nicht wissen, wie man Gruppeneinkäufe online bestellt; Da Bestellungen und Regierungskommunikation alle über das Internet auf Mobiltelefonen mit der WeChat-Messaging-App erfolgen, hat eine kleine Gemeinde möglicherweise nicht genug Leute, um eine Einkaufsgruppe zu bilden, sie müssen besonders hart arbeiten, um ihre täglichen Vorräte zu beschaffen.

Ein Patient hat möglicherweise keine Medikamente mehr, kann aber aufgrund der Sperrung keine Sondergenehmigung beantragen, um das Haus zu verlassen, um ins Krankenhaus zu gehen, Ärzte zu besuchen und eine Nachfüllung zu erhalten. Die Genehmigung ist sehr schwierig zu beantragen, aber verständlich, da niemand das Risiko einer Verbreitung des Virus ausnutzt, wenn er sich in der Stadt herumtreibt.

Die Erfahrung jeder Person ist sehr unterschiedlich, abhängig davon, wie gut ihr Wohnhaus und ihr Gruppeneinkaufsleiter die Dinge verwalten; wie viele tatkräftige junge und weit ältere Einwohner sich melden werden, um Freiwilligenarbeit zu organisieren, um ihre Selbsthilfeoperationen zu leiten; wie gut der Verwalter des Apartmentkomplexes mit Freiwilligen seine täglichen pandemischen Lebensmittelvorräte und Operationen zur Infektionskontrolle durchführt; und wie gut die örtlichen Gemeindebeamten die Lebensmittellieferungen an jeden Bewohner verwalten, jeden Tag jeden testen und schnell die Einweisung infizierter Patienten in die Krankenhäuser oder provisorischen medizinischen Einrichtungen arrangieren.

Meine Wohnung befindet sich im Herzen der Altstadt von Shanghai, dem Zentrum der historischen französischen Konzession (französische Kolonialzeit zwischen 1849 bis 1943), an der Nanchang Lu (Straße), einer der kulturell romantischsten Straßen der Stadt ( https: //www.shine.cn/news/metro/2008295108/ ).

Die in den 1930er Jahren erbauten Xiangshan Apartments hießen während der französischen Konzession St. Paul Apartments. Es war vor der kommunistischen Revolution im Besitz der westlichen Kirche und war ein luxuriöses Apartmentgebäude für wohlhabende weiße Expats aus Shanghai oder chinesische Bourgeois der Oberschicht. Es wurde mit zwei Bereichen und Treppen nebeneinander gestaltet – die Kolonialherren lebten in den Wohngebieten „nur für Reiche“, die chinesischen Diener im anderen Bereich; Bedienstete konnten die Wohnbereiche und Treppen der bürgerlichen Bewohner nicht benutzen, genau wie im alten amerikanischen Süden, der in „nur weiße, nur farbige“ Bereiche unterteilt war.

Nach der kommunistischen Revolution von 1949 mit der Gründung der Volksrepublik China beschlagnahmte die Regierung die Wohnungen (obwohl die Kirche das Eigentum immer noch rechtmäßig besitzt) und vergab sie an arbeitende Menschen. Jede Luxusapartmenteinheit (normalerweise 1000-1500 Quadratfuß mit zwei Schlafzimmern) wurde in 2 oder 3 Untereinheiten mit gemeinsamer Küche und Bad für jede Familie unterteilt. Nun sind diese Bewohnergruppen in den 80er und 90er Jahren oder bereits verstorben. Viele der nächsten Generationen sind ausgezogen und die leeren Wohnungen werden jetzt von Privatpersonen vermietet; Glücklicherweise habe ich eine dieser Einheiten zu einem tollen Preis gemietet, mit eigenem Bad und Küche und einem spektakulären Blick auf Shanghai.

Es ist ein fotogenes, historisches altes Shanghai-Gebäude, aber da die meisten der 80-100 derzeitigen Bewohner entweder ältere ursprüngliche Bewohner oder Wanderarbeiterfamilien sind, die kürzlich hier eingezogen sind, wurde das Gebäude aufgrund fehlender Finanzierung schlecht verwaltet. Die Situation hat sich während der plötzlichen COVID-Krise in den letzten Monaten verschlechtert. Sieben Menschen wurden durch die Gemeinschaftsküchen infiziert. Mit zwei oder drei Familien, die eine Küche benutzen (typisch für alte Innenstadtgebäude in Shanghai), erfolgt die Verbreitung von COVID in der Gemeinschaft sehr schnell; Einige der infizierten Bewohner sind zu alt, um in das provisorische Krankenhaus zu ziehen.

Wir haben nicht genug Leute, um effektive Lebensmitteleinkaufsaktionen für große Gruppen zu organisieren; manchmal stehen wir vor einer Nahrungsmittelknappheit. Wir haben kein gutes Gebäudemanagement; Obwohl wir als Gebäude mit hohem Risiko gekennzeichnet sind, haben wir keine wirksamen Desinfektionsmaßnahmen.

Das Problem ist ganz typisch für unser Altstadtviertel mit seinen alten und schlecht geführten Gebäuden, beengten Wohnverhältnissen und vielen älteren Bewohnern. Dies ist einer der Hauptgründe, warum sich das Virus sehr schnell verbreitet hat, und diese Gemeinde ist das Epizentrum des jüngsten Ausbruchs in Shanghai.

Da keiner von uns zuvor persönliche Erfahrungen mit solch enormen Aufgaben wie der plötzlichen Notstandskrise im Bereich der öffentlichen Gesundheit hatte, funktionieren Verzögerungen bei der Reaktion und das bürokratische KISS-Managementprinzip (Keep It Simple and Straight) derzeit nicht. Ein Großteil des Chaos, der Verwirrung, des Missmanagements und der Frustration ist unvermeidlich, aber jeder tut sein Bestes, um das Problem zu lösen, und sicherlich ist es viel besser als die USA in den letzten zwei Jahren.

Wir diskutieren die US-COVID-Management-Katastrophen ausführlich in unserem Buch „Capitalism on a Ventilator“ aus dem Jahr 2020. Und Shanghai hat während der Hurrikan-Katrina-Katastrophe im August 2005 in New Orleans, Louisiana, deutlich besser abgeschnitten als die Notfallmaßnahmen der US-Regierung – und Vertuschungen; oder das kalifornische Lagerfeuer im November 2018, das die Gemeinde Paradise zerstörte ( https://socialistchina.org/2021/08/15/capitalism-on-a-ventilator-the-impact-of-covid-19-in-china- und-die-uns/ ).

Alle, von den Nachbarn bis zu den Gemeindearbeitern, arbeiten hart daran, das Problem zu lösen.

In den letzten zwei Monaten haben wir von der Regierung unsere wöchentlichen Lebensmittelvorräte für jede Familie erhalten. Hier ist die Ankündigung der Lieferungen unseres Nachbarschaftskomitees für jede Familie am 22. Mai 2022. Die Lebensmittel umfassen Gemüse, Eier und Fleisch:

Die Regierungslieferungen erfolgen in der Regel halbwöchentlich; am 18. Mai ist es eine Kiste mit frischem Gemüse und eine weitere Kiste mit Gegenständen; Dank an die Gemeindearbeiter, die die Verpackung und Lieferung organisieren.

Andere Artikel, die wir von „Gruppenkauf“ (团购 ), eine von der Gemeinschaft selbst organisierte Gruppe, die direkt im Geschäft, Supermarkt, Großhändler oder auf der örtlichen Farm Großeinkäufe tätigt, die normalerweise vom Gruppeneinkaufsleiter (团长) organisiert wird, der gemeinsam ernannt wird, oder der sich freiwillig für das Gebäude oder den Apartmentkomplex gemeldet hat. Die Sammelbestellung wird nur an eine Adresse zur Weiterverteilung an Wohnungsbewohner verschickt.

Es gibt eine Mindestbestellmenge (normalerweise 30 Bestellungen oder mehr) und der Verkäufer liefert an die eine Adresse; Der Gruppeneinkaufsleiter ist für das Auspacken der Artikel und das Organisieren von Freiwilligen für die Lieferung an jede Familie verantwortlich.

In unserer Wohnung hatten wir in der Gruppe folgende Artikel gekauft: Gemüse, Fleisch, Backwaren, Reis, Gewürze, Obst, Kuchen, Eis, Limonaden, Cappuccinos, McDonalds und KFC usw.

Hier ist das letzte private Gemüsegruppen-Einkaufsmenü meines Nachbarn vom 9. Mai 2022:

Dieser Gruppenkauf umfasst mindestens 50 Paketbestellungen, um eine Gruppe zu bilden; Nach der Bestellung trifft die Gruppenbestellung am nächsten Tag ein und wird an die Adresse des Gruppenleiters in der Fuxing Middle Road geliefert. Jede Person muss dann ihren eigenen Abholservice für die Lieferung zu sich nach Hause arrangieren, z. B. den Paotui-Service ( https://www.chinese-forums.com/forums/topic/55973-pao-tui-%E8%B7%91% E8%85%BF-in-china/ ).

Am 22. Mai 2022 hatte unser Nachbarschaftskomitee 8 Jin (8,82 Pfund) Fleisch pro Familie verteilt. Das Komitee besteht aus selbstorganisierten Bauhelfern, die die Verteilung der Gegenstände an unsere Bewohner verwalten; Die Person mit blauem Hemd ganz rechts ist unser ehrenamtlicher Bauleiter. Er hat die Liste der Bewohner unseres Gebäudes und gibt den Bewohnern die Gegenstände aus der Liste.

Basierend auf meinen Beobachtungen aus meiner Wohnung habe ich einige kleine Geschichten über die Kampagne gegen COVID in Shanghai aufgeschrieben, um die Komplexität der Situation zu verstehen und wie alle hart daran arbeiten, die Situation zu verbessern:

Jeden Tag bietet der Shanghai TV News Channel mehrere Stunden Live-Programme über die Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie in der Stadt und im Land. Diese unterscheiden sich stark von den USA, wo die meisten lokalen Fernsehberichte sensationelle Geschichten im Zusammenhang mit Pandemien sind, Interviews mit Polizisten darüber, wie die öffentliche Ordnung aufrechterhalten werden kann, oder Politiker, die sich gegenseitig beschuldigen und auf sie zeigen, ohne etwas zu lösen. Chinesische Fernsehprogramme bestehen hauptsächlich aus Interviews mit Medizinern und Gemeindearbeitern darüber, wie sie der Gemeinde helfen. Die Leute können sich für ihre Bedürfnisse an die Helpline der Show wenden, und Fernsehreporter werden ihren Anfragen im Live-Fernsehen folgen. Während der Interviews vor Ort tragen Reporter die meiste Zeit vollständige PSA und zeigen, wie die stadtweiten Bemühungen zur Organisation medizinischer Operationen, der Lebensmittelversorgung und der Deckung grundlegender menschlicher Bedürfnisse vorankommen. So wie diese am 26. MaiShanghai TV-Nachrichtensender Live-Antipandemie-Sondernachrichtensendungen, Titel „Vereinen Sie sich, um die (Anti-Omicron-)Schlacht im Großraum Shanghai entschlossen zu gewinnen“ : https://www.youtube.com/watch?v=uh5HiLMPNu0 https://www.youtube.com/watch?v=uh5HiLMPNu0 /www.youtube.com/watch?v=3LSZ2fuUA5I

Interessanterweise nutzt die Live-Interview-Technologie den 5G-Dienst von China Unicom (siehe Logo oben rechts), ein Unternehmen, das die US-Regierung kürzlich verboten hat und das chinesische staatliche High-Tech-Unternehmen beschuldigt, „auszuspionieren“, um die USA zu stehlen Technologie.

Hier sind einige der Geschichten, die ich während meines Lockdown-Lebens in Shanghai erlebt oder online gelesen habe:

– Unten in meiner Wohnung gibt es einen Lebensmittelladen. Von ihrem Geschäft bis zu unserem verschlossenen Tor sind es ungefähr 10 Fuß. Wegen des Lockdowns ist unser Wohnungstor verschlossen und wir können nicht raus; Aufgrund der aktuellen stadtweiten Gesundheitsanforderungen erlaubt das Geschäft keinen regulären Kunden, dort einzukaufen. Wir können dort aus der Ferne einkaufen und müssen nur den Paotui-Lieferservice arrangieren, um die Lieferung für die 10-Fuß-Distanz zu unserem Tor durchzuführen.

– Shanghai und benachbarte Städte erzwangen eine strikte Abriegelung und jeder Bezirk in der Stadt ist auch für die anderen gesperrt. Einige Menschen saßen in den letzten Wochen in einem Bezirk fest, weil sie die Bezirksgrenze nicht überqueren können, um in ihre nur wenige Kilometer entfernte Heimat zurückzukehren. Viele alte Menschen müssen von zu Hause aus in andere Stadtteile, um einen Arzt aufzusuchen oder lebensrettende Medikamente zu besorgen. In ihrer Verzweiflung rufen sie die Polizei, die Gemeindearbeiter oder die Hotline des Fernsehsenders um Hilfe. Ein Polizeiauto fährt die Patienten ins Krankenhaus oder der Gemeindearbeiter arrangiert eine spezielle Medikamentenlieferung über verschiedene Distrikte hinweg für die Patienten.

– 23. Mai 2022 Shanghais Xinmin Evening News online „My Anti-pandemic Diary | Die Wärme von „Tuan“, die Kraft von „Tuan“ Ich las eine herzerwärmende Geschichte von Menschen, die sich gegenseitig helfen, von einer jungen Frau, Liu Lingyuan.

„Vor ein paar Jahren wurde im Internet viel darüber berichtet, dass drei oder fünf Freunde zusammenkamen, um ihren Lebensabend gemeinsam zu verbringen. Sie waren oft von ihrer Kreativität bewegt und sehnten sich danach. Ja, unsere Generation hat die Ein-Kind-Ära eingeholt, und Kinder, die am Arbeitsplatz hart arbeiten, müssen die Last der Alten und der Jungen tragen. Es wäre eine gute Wahl, sich mit alten Schwestern zurückziehen zu können und zusammenzuarbeiten, um das Alter gemeinsam zu verbringen. Ich hätte nie gedacht, dass ein plötzlicher Ausbruch mich jetzt eine andere Art von Gruppe erleben lassen würde – Gruppenmaterialien, Gruppennachbarn, Gruppenfamilienzuneigung, Gruppenstärke.

Es ist mehrere Jahre her, seit ich in ein neues Haus gezogen bin, und ich bin nur hierher gekommen, um Sie in dem Gebäude zu begrüßen. Es gibt nur zwei Haushalte auf der gleichen Etage. Das heutige Shanghai hat die Intimität und das intime Wissen der Nachbarn aus der Kindheit verloren.

Aber jetzt wurde eine bauende WeChat-Gruppe gegründet, die die Bindung zwischen Nachbarn wieder aufgebaut und 58 Familien- und Einzelhandelshaushalte zu einer Gemeinschaft des Anti-COVID-Schicksals verbunden hat, einer großen Familie, die ein neues Modell der gegenseitigen Hilfe durch Instant Messaging startet .

Die Menschen im Gebäude begannen, „eine Gruppe zu halten“, um sich warm zu halten, von der Gruppe, die Gemüsetüten, Schweinefleisch, Obst, frische Milch kaufte, bis hin zur großen Geschenktüte des Unternehmens (Lockdown-Versorgungsartikel aus ihrer Arbeit), um sie zu teilen. Mit der kontinuierlichen Lieferung von Regierungsgarantien und Gruppeneinkaufsmaterialien begannen Freiwillige, sie nach der Desinfektion in den Aufzug zu legen, damit sie Etage für Etage kontaktlos abgeholt werden konnten. Tausende Pakete wurden zugestellt, ohne dass ein einziges verloren ging oder falsch zugestellt wurde, und dies erstreckt sich auf den Austausch von Reis, Nudeln, Öl, Gemüse und Obst, unabhängig vom Preis; jeder nimmt, was er braucht und spendet sogar ein Hähnchen und eine beschichtete Bratpfanne oder Kleinigkeiten, die man braucht: ein paar Körner Wolfsbeereneintopf und ein paar Körner Hirsepfeffer zum Würzen.

Mehrere Veranstaltungen im Gebäude heizten die Nachbarschaft weiter auf. Jemand im 17. Stock wurde infiziert und in das provisorische Hotel verlegt, was die Quarantäne daran erinnerte, daran zu denken, Ohrstöpsel, Augenmasken und Handy-Ladekabel mitzunehmen, und ihnen eine schnelle Genesung und eine sichere Rückkehr wünschte. Die Worte sind voll von familiären Anweisungen. Eine schwangere Frau im 5. Stock erhielt vor der Geburt Nahrungsergänzungsmittel von ihren Nachbarn, eine junge Mutter begleitet sie zum privaten Gespräch. Nachdem sie eine Tochter zur Welt gebracht hatte, flog der Segen wie Schneeflocken und einige Leute backten Hochzeitstorten. Dem Mieter im 16. Stock wurde der Fuß mit kochendem Wasser verbrüht. Es gab Anweisungen zum Spülen mit Wasser, es wurde „Brand- und Verbrühungscreme“ gegeben und jemand half, das Krankenhaus zu kontaktieren. Mit der Eröffnung des Personenzugs gingen einige Leute im zweiten Stock zurück in ihre Heimatstadt, um ihre Eltern zu besuchen. Sie halfen denen, die sich Schutzkleidung ausliehen, und denen, die Schutzbrillen herausholten. Sie achteten während der Fahrt auf Schutz, und die Sorge um die reibungslose Fahrt war überwältigend.

Diese warmherzigen Dinge haben die spirituelle Barriere hinweggefegt, die die Nachbarn durch Tausende von Bergen und Flüssen trennte, und aus „Nachbarn, die nie miteinander reden“ ist eine Schicksalsgemeinschaft geworden, die im Glanz der Wahrheit und Güte erstrahlt und Schönheit der menschlichen Natur.

Letzte Woche erhielt ich einen Anruf von meiner besten Freundin Peng Peng. Sie hatte eine Meinungsverschiedenheit mit ihrer jüngeren Schwester im Umgang mit dem Erbe ihrer Eltern. Der Ausbruch berührte die sanfteste und tiefste Zuneigung in ihren Herzen.

In den Augen vieler Kinder sind Eltern immer jung und stark und müssen nicht versorgt werden. Die bedrohliche Pandemie war ein Weckruf für die Tochter einer Person, die im Ausland lebt. Sie benutzte die Handynummer ihres Vaters, um Gemüse auf den Online-Lebensmittel-Apps von Dingdong und den Online-Lebensmittelplattformen von Meituan zu kaufen. wies den Betrieb des „Taktikhandbuchs für den Lebensmitteleinkauf“ an; Beim Lesen, Beantworten und Beraten von Tausenden von Chats am Tag fühle ich mich wie ein Elternteil, der sich um ein Kind kümmert :“Wenn Sie die Möglichkeit haben, mehr zu kaufen, bereiten Sie alle Lebensmittel für mindestens zwei Wochen zu!“ „Jemand verwendet Sojabohnen, um Sojasprossen anzubauen, Sie sollten es in Betracht ziehen“, und schickte auch ein Anbauvideo. Nach der „letzten Meile“ lieferte sie Proteinpulver und Gesundheitsprodukte. Diese Epidemie hat die Wertschätzung der Kinder für ihre Eltern geweckt, und wir haben das Glück genossen, sie zu pflegen.

Mit Gruppenvorräten, Gruppennachbarn, Gruppenfamilienzuneigung und Gruppenstärke ist der Sieg im Kampf gegen die Epidemie sicher!“ ( http://news.xinmin.cn/2022/05/23/32171635.html )

Es ist fast die gleiche Erfahrung, die in meinem Wohnhaus passiert ist!

Mit der Verbesserung der Situation normalisieren sich die Lieferdienste langsam wieder; alles wird besser, trotzdem gibt es viele unzufriedene.

Seit dem jüngsten Omicron-Ausbruch in Shanghai habe ich auch festgestellt, dass die Rechten diese Gelegenheit genutzt haben, um das Baukomitee, den Gruppeneinkaufsleiter und die Kommunikationskanäle zwischen dem Gebäude und dem Nachbarschaftskomitee zu übernehmen und die Richtung des Komitees zu ändern Diskussion im Gebäude. Sie sind normalerweise Internet-Blogger oder alte Einwohner von Shanghai, die viele staatliche Vergünstigungen genießen.

Diese Situation tritt im Allgemeinen in Gebäuden und Gemeinden auf, die relativ alt und klein sind, mit chaotischer Verwaltung, wo Nachbarn nicht miteinander sprechen und es keine lokale Gebäude-/Gemeinde-CPC-Parteiorganisation oder verantwortungsvolle Hausverwaltung gibt. Diese Leute nutzen das aus und versuchen, das Gebäude mit ihrem eigenen Stil zu kontrollieren, als Anführer zu agieren und unsere Meinungen zu kapern.

Zwischen ihnen entstand ein loses Bündnis, und sie betrachteten sich als Repräsentanten des Gebäudes. Darüber hinaus hatten sie eine Zeit lang Verbindung zum Nachbarschaftsausschuss / Nachbarschaftsbüro und kontrollierten den Entscheidungsprozess und die öffentliche Meinung im Gebäude. Sie haben in gewöhnlichen Zeiten nichts getan und keine wirklichen Probleme für das Gebäude / die Gemeinde gelöst.

Während der jüngsten Epidemie nutzen sie die Angst aller während des Lockdowns aus. Anstatt die Emotionen der Menschen zu beruhigen und Lösungen zu finden, entscheiden sie sich dafür, alle über Probleme aufzuregen, indem sie viele irreführende Online-Gerüchte in Umlauf bringen, die jeden Tag an unsere WeChat-Gruppe weitergeleitet werden, was zu mehr Angst und Konfrontation mit Nachbarschaftskomitees / Nachbarschaftsbüros führt. Sie verbreiten sogar Anti-Vaxx/Anti-Lockdown-Rhetorik innerhalb des Gebäudes.

Da diese Personen, die den Bauausschuss kontrollieren, in der Regel mit der Entscheidungsgewalt relevanter politischer und wirtschaftlicher Interessen (Immobilien, regierungspolitischer Haushalt) verbunden sind, handelt es sich nicht nur um eine Gruppe von ängstlichen Menschen, die sich täglich beschweren, oder Menschen, die dem Trend folgen. Meistens ist die Gruppe konsistent und ähnliche Aktionen finden fast zur gleichen Zeit in anderen Gemeinschaften statt, was darauf hindeutet, dass dahinter eine größere ad-hoc-Organisationskraft steht.

Aber mit positiver Energie und gegenseitiger Unterstützung füreinander gibt es keine Hürden, die wir nicht überwinden können; obwohl ich nach Shanghai zurückgekehrt bin und rund um die Uhr mit meiner Katze in meiner Wohnung feststeckte und alle meine Projekte verschoben werden mussten; Manchmal konnte meine Wohnung sehr dysfunktional und verrückt sein, als würde ich in Springfield bei den Cartoons von The Simpson leben. Was ich miterlebt und daran teilgenommen habe, meinen Nachbarn zu helfen und mir zu helfen, das sozialistische System, das den COVID bekämpft und besiegt, das Leben rettet, war eine Erfahrung meines Lebens, an die es sich zu erinnern und allen zu erzählen lohnt.

Unsere Geschichte geht weiter…

Lee Siu Hin

Lee Siu Hin, ein chinesisch-amerikanischer Immigrantenaktivist aus Los Angeles, Kalifornien, ist Gründer und nationaler Koordinator des China-US Solidarity Network (CUSN) und des National Immigrant Solidarity Network (NISN). Er ist ein langjähriger Aktivist für Gemeinde-, Arbeits-, Antikriegs- und Immigrantenrechte für den Kampf an der Basis. Er ist auch ein langjähriger unbezahlter Reporter und Produzent und Kriegskorrespondent von Pacifica Radio KPFK Los Angeles, der im Nahen Osten, Europa und Afrika gearbeitet hat.



NISN, ein landesweites nationales Immigranten-Aktivisten-Netzwerk; und CUSN, ein Netzwerk aus akademischen und kommunalen Aktivisten in beiden Ländern, das sich für den Aufbau eines chinesisch-amerikanischen Basisaktivistendialogs einsetzt.



Lee hat einen Master of Public Administration (MPA) und einen Master of Engineering (Luft- und Raumfahrt) von der California State Polytechnic University in Pomona in Pomona, Kalifornien.



Derzeit arbeitet er an gemeinschaftlicher medizinischer Big-Data-Technologie und einer medizinischen Analyseplattform für COVID-19-KI für die innerstädtische Gemeinschaft und den globalen Süden.



Sein neuestes Buch „Capitalism on a Ventilator“, das gemeinsam mit Sara Flounders im September 2020 veröffentlicht wurde; Die chinesische Ausgabe wird später im Jahr 2021 erscheinen.



National Immigrant Solidarity Network http://www.ImmigrantSolidarity.org

ActionLA Network http://www.ActionLA.org

Activist Video Service http://www.ActivistVideo.org

China-US Solidarity Network http://www.ChinaSolidarity.org

China Delegation Project http://www.ChinaDelegation.org





https://www.kobo.com/us /en/ebook/capitalism-on-a-ventilator



https://world-view-forum.myshopify.com/products/capitalism-on-a-ventilator



https://www.amazon.com/Capitalism-Ventilator-Impact -COVID-19-China/dp/0895671964

