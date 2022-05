Klaus von Dohnanyi (SPD): Die USA hätten den Krieg in der Ukraine verhindern können, aber sie wollten es nicht! (VIDEO)

LINK VIDEO HIER

Moderatorin (NDR ‘Das!’, 22.04.2022): “Sie meinen, kurzfristig hätte man es [den russischen Angriff; Anm.] auch noch verhindern können? Als die Truppen schon alle da standen?”

Klaus von Dohnanyi: “Aber natürlich. Der amerikanische Präsident hätte nur sagen müssen: Präsident Putin, wir werden jetzt – nachdem wir sehen, dass Sie es offenbar ernst meinen – werden wir über die Zukunft der Ukraine mit Ihnen reden. Das hatte er ja ausdrücklich verweigert. Putin hatte ja im Dezember 2021 an die Amerikaner geschrieben: Ich brauche es diesmal schriftlich, ich möchte schriftlich von Ihnen wissen, wie wir mit der Ukraine in Zukunft umgehen wollen. Und darauf hat Präsident Biden gesagt: Über diese Frage werden wir mit Ihnen gar nicht verhandeln.”

Klaus von Dohnanyi, geb. 1928 in Hamburg, ist ein deutscher Jurist und Politiker (SPD). Er war von 1972 bis 1974 Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, von 1969 bis 1981 Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1981 bis 1988 Bürgermeister Hamburgs.

Und auch hier eine ganz ähnliche Aussage:

Können nur die USA diesen Krieg beenden? Klaus von Dohnanyi im Gespräch | maischberger

https://www.youtube.com/watch?v=5N6dNhPLP_M

