https://thecradle.co/Article/columns/10803

Drei Monate nach Beginn der russischen Operation in der Ukraine entwickelt sich der Kampf des Westens (12 Prozent) gegen den Rest (88 Prozent) weiter. Doch die Erzählung bleibt – seltsamerweise – die gleiche.

Am Montag stellte der geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, von Davos aus den ukrainischen Komiker und Präsidenten Volodymyr Zelensky auf der letzten Etappe seiner Waffenwerbungstour mit einer glühenden Hommage vor. Herr Schwab betonte, dass ein Schauspieler, der sich als Präsident ausgibt, der Neonazis verteidigt, von „ganz Europa und der internationalen Ordnung“ unterstützt werde.

Er meint natürlich alle außer den 88 Prozent des Planeten, die sich der Rechtsstaatlichkeit verschrieben haben – statt des künstlichen Konstrukts, das der Westen von einer „regelbasierten internationalen Ordnung“ spricht.

Zurück in der realen Welt hat Russland die Art of Hybrid War langsam aber sicher umgeschrieben . Doch im Karneval der NATO-PsyOps, der aggressiven kognitiven Infiltration und der atemberaubenden Speichelleckerei der Medien wird viel aus dem neuen 40-Milliarden-US-Dollar-Hilfspaket für die Ukraine gemacht, das als fähig erachtet wird, den Krieg zu verändern.

Diese „bahnbrechende“ Erzählung stammt von denselben Leuten, die Billionen von Dollar verbrannt haben, um Afghanistan und den Irak zu sichern. Und wir haben gesehen, wie das gelaufen ist.

Die Ukraine ist der Heilige Gral der internationalen Korruption. Diese 40 Milliarden Dollar können nur für zwei Klassen von Menschen von entscheidender Bedeutung sein: Erstens für den militärisch-industriellen Komplex der USA und zweitens für einen Haufen ukrainischer Oligarchen und neokonservativer NGOs, die den Schwarzmarkt für Waffen und humanitäre Hilfe in die Enge treiben werden , und dann die Gewinne auf den Cayman Island waschen.

Eine schnelle Aufschlüsselung der 40 Milliarden US-Dollar zeigt, dass 8,7 Milliarden US-Dollar für die Auffüllung der US-Waffenbestände verwendet werden (und somit überhaupt nicht in die Ukraine fließen); 3,9 Milliarden Dollar für USEUCOM (das „Büro“, das Kiew militärische Taktiken diktiert); 5 Milliarden US-Dollar für eine unscharfe, nicht näher bezeichnete „globale Lebensmittelversorgungskette“; 6 Milliarden Dollar für tatsächliche Waffen und „Training“ für die Ukraine; 9 Milliarden Dollar an „Wirtschaftshilfe“ (die in ausgewählten Taschen verschwinden wird); und 0,9 Milliarden Dollar für Flüchtlinge.

US-Risikobehörden haben Kiew zum Müllcontainer nicht rückzahlender Kreditinstitute herabgestuft, sodass große US-amerikanische Investmentfonds die Ukraine im Stich lassen und die Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedsstaaten als einzige Option des Landes lassen.

Nur wenige dieser Länder, abgesehen von russophoben Einheiten wie Polen, können es gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung rechtfertigen, riesige Summen direkter Hilfe an einen gescheiterten Staat zu schicken. Es wird also der in Brüssel ansässigen EU-Maschinerie zufallen, gerade genug zu tun, um die Ukraine in einem wirtschaftlichen Koma zu halten – unabhängig von jeglichem Input von Mitgliedstaaten und Institutionen.

Diese „Darlehen“ der EU – meist in Form von Waffenlieferungen – können jederzeit durch Kiews Weizenexporte zurückgezahlt werden. Dies geschieht bereits im kleinen Rahmen über den Hafen von Constanta in Rumänien, wo ukrainischer Weizen in Lastkähnen über die Donau ankommt und täglich auf Dutzende von Frachtschiffen verladen wird. Oder über Konvois von Lastwagen, die mit dem Waffen-für-Weizen-Schläger rollen. Der ukrainische Weizen wird jedoch weiterhin den wohlhabenden Westen ernähren, nicht die verarmten Ukrainer.

Erwarten Sie außerdem, dass die NATO diesen Sommer mit einem weiteren Monster-PsyOp aufwartet, um ihr göttliches (nicht legales) Recht zu verteidigen, das Schwarze Meer mit Kriegsschiffen zu betreten, um ukrainische Schiffe zu eskortieren, die Weizen transportieren. Pro-NATO-Medien werden es als den Westen darstellen, der vor der globalen Nahrungsmittelkrise „gerettet“ wird – die zufällig direkt durch serielle, hysterische Pakete westlicher Sanktionen verursacht wird.

Polen strebt eine sanfte Annexion an

Tatsächlich baut die NATO ihre „Unterstützung“ für die Ukraine über die Westgrenze zu Polen massiv aus. Das steht im Einklang mit den beiden übergeordneten Zielen Washingtons: Erstens ein „langer Krieg“ im Stil der Aufständischen, genau wie in Afghanistan in den 1980er Jahren, wobei Dschihadisten durch Söldner und Neonazis ersetzt werden. Zweitens dienten die Sanktionen dazu, Russland militärisch und wirtschaftlich zu „schwächen“.

Andere Ziele bleiben unverändert, sind aber den beiden obersten untergeordnet: sicherzustellen, dass die Demokraten in der Halbzeit wiedergewählt werden (das wird nicht passieren); den industriell-militärischen Komplex mit Geldern bewässern, die als Kickbacks wiederverwendet werden (was bereits passiert); und die Hegemonie des US-Dollars mit allen Mitteln behalten (tricky: Die multipolare Welt reißt sich zusammen).

Ein zentrales Ziel, das mit erstaunlicher Leichtigkeit erreicht wird, ist die Zerstörung der deutschen – und folglich der EU–Wirtschaft, wobei ein großer Teil der überlebenden Unternehmen schließlich an US-amerikanische Interessen verkauft werden soll.

Nehmen Sie zum Beispiel BMW-Vorstandsmitglied Milan Nedeljkovic, der Reuters gegenüber sagte, dass „unsere Industrie etwa 37 Prozent des Erdgasverbrauchs in Deutschland ausmacht“, der ohne russische Gaslieferungen sinken werde.

Washingtons Plan ist es, den neuen „langen Krieg“ auf einem nicht allzu glühenden Niveau am Laufen zu halten – denken Sie an Syrien in den 2010er Jahren – angeheizt durch Reihen von Söldnern und mit periodischen NATO-Eskalationen von irgendjemandem aus Polen und den baltischen Zwergen nach Deutschland.

Letzte Woche hat dieser erbärmliche Eurokrat, der sich als Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik ausgibt, Josep Borrell, das Spiel verraten, als er eine Vorschau auf das bevorstehende Treffen des EU-Rates für Außenangelegenheiten gab.

Borrell räumte ein, dass „der Konflikt lang sein wird“ und „die Priorität der EU-Mitgliedstaaten“ in der Ukraine „in der Lieferung schwerer Waffen besteht“.

Dann traf sich der polnische Präsident Andrzej Duda mit Selenskyj in Kiew. Die zahlreichen Vereinbarungen, die die beiden unterzeichneten, deuten darauf hin, dass Warschau von dem Krieg reichlich profitieren will, um seinen politisch-militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss in der Westukraine zu stärken. Polnische Staatsangehörige dürfen in ukrainische Regierungsgremien gewählt werden und streben sogar an, Verfassungsrichter zu werden .

In der Praxis bedeutet das, dass Kiew die Führung des ukrainischen gescheiterten Staates praktisch nach Polen überträgt. Warschau muss nicht einmal Truppen schicken. Nennen Sie es eine sanfte Annexion.

Die Dampfwalze in Bewegung

Die aktuelle Situation auf dem Schlachtfeld kann dieser Karte entnommen werden. Abgefangene Mitteilungen des ukrainischen Kommandos zeigen ihr Ziel, eine mehrschichtige Verteidigung von Poltawa über Dnepropetrovsk, Zaporozhia, Krivoy Rog und Nikolaev aufzubauen – was zufällig ein Schild für das bereits befestigte Odessa ist. Nichts davon garantiert einen Erfolg gegen den ankommenden russischen Angriff.

Es ist immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Operation am 24. Februar mit etwa 150.000 Kämpfern gestartet ist – und definitiv nicht mit Russlands Elitetruppen. Und doch befreiten sie Mariupol und zerstörten das neonazistische Elite-Azov-Bataillon in nur fünfzig Tagen und säuberten eine Stadt mit 400.000 Einwohnern mit minimalen Verlusten.

Während sie einen echten Bodenkrieg führten – nicht diese willkürlichen US-Bombenangriffe aus der Luft – in einem riesigen Land gegen eine große Armee, die mit zahlreichen technischen, finanziellen und logistischen Herausforderungen konfrontiert waren, gelang es den Russen auch, Cherson, Saporischschja und praktisch das gesamte Gebiet der „Babyzwillinge“, der Volksrepubliken Donezk und Luhansk zu befreien.

Der Kommandeur der russischen Bodentruppen, General Aleksandr Dvornikov, hat turbogeladene Raketen, Artillerie und Luftangriffe fünfmal schneller als in der ersten Phase der Operation, während die Ukrainer insgesamt wenig oder sehr wenig Treibstoff und Munition haben Artillerie, ausgebildete Spezialisten, Drohnen und Radar.

Was US-amerikanische Sessel- und Fernsehgeneräle einfach nicht begreifen können, ist, dass aus russischer Sicht dieses Krieges – den Militärexperten Andrei Martyanov als „kombinierte Waffen- und Polizeioperation“ definiert – die beiden Hauptziele die Zerstörung aller militärischen Vermögenswerte des Feindes bei gleichzeitiger Erhaltung sind das Leben der eigenen Soldaten.

Während der Verlust von Panzern für Moskau keine große Sache ist, ist der Verlust von Menschenleben eine große Sache. Und das erklärt diese massiven russischen Bombenanschläge; Jedes militärische Ziel muss endgültig zerstört werden. Präzise Schläge sind entscheidend.

Unter russischen Militärexperten wird heftig darüber debattiert, warum das Verteidigungsministerium nicht auf einen schnellen strategischen Sieg setzt. Sie hätten die Ukraine im Handumdrehen in Schutt und Asche legen können – im Stil der USA. Das wird nicht passieren. Die Russen rücken lieber langsam und sicher vor, in einer Art Dampfwalzenmuster. Sie rücken erst vor, nachdem die Pioniere das Gelände vollständig überwacht haben. schließlich gibt es überall Minen.

Das Gesamtmuster ist unverkennbar, ungeachtet des Drehbeschusses der NATO. Die ukrainischen Verluste werden exponentiell – bis zu 1.500 Tote oder Verwundete jeden Tag, jeden Tag. Wenn 50.000 Ukrainer in den mehreren Donbass-Kesseln sind, werden sie bis Ende Juni verschwunden sein.

Allein in und um Mariupol muss die Ukraine bis zu 20.000 Soldaten verloren haben. Das ist eine massive militärische Niederlage, die Debaltsevo im Jahr 2015 und zuvor Ilovaisk im Jahr 2014 weit übertroffen hat. Die Verluste in der Nähe von Isjum könnten sogar noch höher sein als in Mariupol. Und jetzt kommen die Verluste in der Severodonetsk-Ecke.

Wir sprechen hier über die besten ukrainischen Streitkräfte. Es spielt keine Rolle, dass nur 70 Prozent der westlichen Waffen, die von der NATO geschickt werden, es jemals auf das Schlachtfeld schaffen: Das Hauptproblem ist, dass die besten Soldaten gehen … gehen … weg und nicht ersetzt werden. Asowsche Neonazis, die 24. Brigade, die 36. Brigade, verschiedene Luftangriffsbrigaden – sie alle erlitten Verluste von über 60 Prozent oder wurden vollständig zerstört.

Die Schlüsselfrage ist also, wie mehrere russische Militärexperten betont haben, nicht, wann Kiew als Punkt ohne Wiederkehr „verlieren“ wird; So viele Soldaten ist Moskau bereit zu verlieren, um an diesen Punkt zu gelangen.

Die gesamte ukrainische Verteidigung basiert auf Artillerie. Die wichtigsten bevorstehenden Schlachten beinhalten also Artillerie mit großer Reichweite. Es wird Probleme geben, weil die USA M270 MLRS-Systeme mit präzisionsgelenkter Munition liefern werden, die Ziele in einer Entfernung von bis zu 70 Kilometern oder mehr treffen können.

Russland hat jedoch einen Gegenschlag: den Hermes Small Operational-Tactical Complex, der hochpräzise Munition, die Möglichkeit der Laserführung und eine Reichweite von mehr als 100 Kilometern verwendet. Und sie können mit den bereits in Serie hergestellten Luftverteidigungssystemen von Pantsir zusammenarbeiten.

Das sinkende Schiff

Die Ukraine gehört innerhalb ihrer derzeitigen Grenzen bereits der Vergangenheit an. Georgy Muradov, Ständiger Vertreter der Krim beim russischen Präsidenten und stellvertretender Ministerpräsident der Regierung der Krim, ist unnachgiebig: „Die Ukraine in der Form, in der sie war, wird meiner Meinung nach nicht länger bestehen bleiben. Das ist bereits die ehemalige Ukraine.“

Das Asowsche Meer ist inzwischen zu einem „Meer der gemeinsamen Nutzung“ Russlands und der Volksrepublik Donezk (DVR) geworden, wie Muradov bestätigte.

Mariupol wird wiederhergestellt. Russland hat in diesem Geschäft sowohl in Grosny als auch auf der Krim reichlich Erfahrung gesammelt. Der Landkorridor Russland-Krim ist eingeschaltet. Vier von fünf Krankenhäusern in Mariupol haben bereits wieder geöffnet und die öffentlichen Verkehrsmittel sowie drei Tankstellen sind wieder da.

Der bevorstehende Verlust von Sewerodonezk und Lysichansk wird in Washington und Brüssel ernsthafte Alarmglocken läuten, denn das wird der Anfang vom Ende des gegenwärtigen Regimes in Kiew sein. Und das bedeutet für alle praktischen Zwecke – und über all die erhabene Rhetorik von „der Westen steht mit dir“ hinaus –, dass starke Spieler nicht gerade dazu ermutigt werden, auf ein sinkendes Schiff zu wetten.

An der Sanktionsfront weiß Moskau genau, was zu erwarten ist, wie Wirtschaftsentwicklungsminister Maxim Reshetnikov ausführte: „Russland geht davon aus, dass Sanktionen gegen es ein eher langfristiger Trend sind, und davon, dass der Schwenk nach Asien, die beschleunigte Neuausrichtung auf die östlichen Märkte, auf die asiatischen Märkte ist eine strategische Richtung für Russland. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um uns genau zusammen mit asiatischen Ländern, zusammen mit arabischen Ländern, zusammen mit Südamerika in Wertschöpfungsketten zu integrieren.“

Bei den Bemühungen, „Russland einzuschüchtern“, sollten die Spieler dem Hyperschallgeräusch von 50 hochmodernen Sarmat-Raketen lauschen, die diesen Herbst kampfbereit sind, wie Roscosmos-Chef Dmitry Rogosin erklärt.

Die Treffen dieser Woche in Davos bringen eine weitere Ausrichtung ans Licht, die sich im allumfassenden unipolaren vs. multipolaren Kampf der Welt herausbildet. Russland, die Babyzwillinge, Tschetschenien und Verbündete wie Weißrussland stehen nun den „Führern von Davos“ gegenüber – mit anderen Worten, der vereinigten westlichen Elite, mit wenigen Ausnahmen wie dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban.

Zelensky wird es gut gehen. Er wird von britischen und amerikanischen Spezialeinheiten beschützt . Berichten zufolge lebt die Familie in einem 8-Millionen-Dollar-Herrenhaus in Israel. Er besitzt eine 34-Millionen-Dollar-Villa in Miami Beach und eine weitere in der Toskana. Der durchschnittliche Ukrainer wurde von der Kiewer Bande, der er vorsteht – Oligarchen, Fanatiker des Sicherheitsdienstes (SBU), Neonazis – belogen, ausgeraubt und in vielen Fällen ermordet. Und die verbleibenden Ukrainer (10 Millionen sind bereits geflüchtet) werden weiterhin als entbehrlich behandelt.

Unterdessen hat der russische Präsident Wladimir „der neue Hitler“ Putin absolut keine Eile, dieses überlebensgroße Drama zu beenden, das den bereits verfallenden Westen bis ins Mark ruiniert und verrottet. Warum sollte er? Seit 2007 hat er an der „Warum können wir nicht miteinander auskommen“-Front alles versucht. Putin wurde total abgelehnt. Jetzt ist es an der Zeit, sich zurückzulehnen, zu entspannen und den Niedergang des Westens zu beobachten.

