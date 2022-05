Der Leiter der Donezker Volksrepublik, Denis Puschilin: Charta für Neonazi-Tribunal in Vorbereitung

Es ist wichtig, dass das internationale Tribunal für die Kämpfer aus dem Asow-Stahlwerk so transparent und öffentlich wie möglich sein sollte. Dies hat der Leiter der Donezker Volksrepublik, Denis Puschilin, am Dienstag erklärt. Er sagte: „Unsere Hauptaufgabe ist es, dass das Tribunal mit größtmöglicher Öffentlichkeit abgehalten wird und so transparent wie möglich ist. Es ist sehr wichtig, dass möglichst viele Menschen von den Verbrechen der Neonazis wissen, die nicht hinnehmbar sind.“

Puschilin erklärte ferner, dass das Statut des Tribunals derzeit in enger Abstimmung mit den russischen Dienststellen ausgearbeitet werde. Er sagte: „Die Charta des Tribunals wird derzeit von den Profilbehörden, einschließlich der Generalstaatsanwaltschaft der DVR, mit Unterstützung der entsprechenden Profilbehörden der Russischen Föderation ausgearbeitet.“

