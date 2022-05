Chinas Außenminister unterstützt „grünen Korridor“ zum Getreideexport aus Russland und der Ukraine

Der Außenminister Chinas Wang Yi hat während einer Videokonferenz mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock die Einrichtung eines „grünen Korridors“ zum Getreideexport aus Russland und der Ukraine befürwortet. Die Nachrichtenagentur TASS zitierte das Außenministerium der Volksrepublik wie folgt: „Unter den gegebenen Bedingungen muss die internationale Gemeinschaft einen baldmöglichsten Waffenstillstand unterstützen und zur Einrichtung eines ‚grünen Korridors‘ zum Getreideexport aus Russland und der Ukraine beitragen.“

Wang Yi erklärte weiterhin, dass sein Land zu Verhandlungen mit allen interessierten Parteien bereit sei. China könne angesichts internationaler Probleme nicht unbeteiligt bleiben und werde dabei eine verantwortliche Position einnehmen. „Wir werden Länder, die das am dringendsten benötigen, mit Lebensmittellieferungen unterstützen“, versicherte der Minister.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related