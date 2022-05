WHO und Rotes Kreuz stellen Lieferungen lebenswichtiger Medikamente an die Volksrepubliken Donezk und Lugansk ein

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sollen die Lieferung lebenswichtiger Medikamente für Diabetiker, HIV-, AIDS- sowie Tuberkulosepatienten an die DVR und LVR eingestellt haben. Dies berichtet RIA Nowosti mit Verweis auf Dokumente.

Die Chefärzte der spezialisierten Einrichtungen in der DVR und der LVR informierten die Gesundheitsminister der Republiken über die Einstellung der humanitären Lieferungen. Dies erfolgt, obwohl die entsprechenden Anfragen vorgelegen wurden. Nach Angaben der Mediziner bestehe die Gefahr, dass die Patienten bald ohne Medikamente, einschließlich Insulin, bleiben werden, die sie zum Leben benötigen.

