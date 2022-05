US-Truppen schmuggeln 70 LKW-Ladungen Öl aus Syrien

US-Besatzungstruppen plündern weiterhin syrisches Öl aus der nördlichen Al-Jazeera-Region des syrischen Gouvernements Hasakah, wie beispielsweise ein US-Militärkonvoi von rund 70 Öltankern Berichten zufolge am 14. Mai über den illegalen Grenzübergang Al-Waleed in Richtung Irak unterwegs war.

Laut lokalen Quellen in der Gegend von Al-Yarubiyah wurde der Konvoi von weiteren 15 Lastwagen mit militärischer Ausrüstung sowie sechs gepanzerten Fahrzeugen begleitet.

Einen Tag zuvor waren Berichten zufolge 46 US-Fahrzeuge über denselben Grenzübergang aus Syrien gebracht worden.

US-Truppen und ihre Stellvertreter in Nordsyrien – die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) – kontrollieren die meisten Ölfelder in Hasaka und Deir Ezzor und schmuggeln regelmäßig syrisches Öl aus dem Land, um es im Ausland zu verkaufen.

Dutzende ähnlicher US-Konvois wurden in den letzten anderthalb Jahren gemeldet. Am 18. Dezember 2021 wurden fast einhundert Öltanker über dieselbe illegale Überfahrt in den Nordirak geschmuggelt .

Im August 2020 unterzeichnete ein US-Unternehmen, Delta Crescent Energy, einen Vertrag mit bewaffneten Gruppen zur Erschließung von Ölquellen und einer Raffinerie in Gebieten unter US-Besatzung.

Damaskus reagierte verärgert auf diesen Schritt und beschuldigte die USA, sich an „staatlicher Piraterie“ zu beteiligen.

Am 10. Januar berichteten syrische Medien, dass die US-Besatzung und eine ihrer verschiedenen bewaffneten Gruppen in der Stadt Rmelan im Gouvernement Hasaka eine Raffinerie errichtet haben, um gestohlenes Öl zu verarbeiten.

Dem Bericht zufolge hat diese installierte Ölanlage eine Kapazität zur Raffination von 3.000 Barrel Öl pro Tag. Die Raffinerie wurde eingerichtet, um die US-Plünderung des syrischen Öls zu verstärken.

Die USA haben Zehntausende Barrel syrisches Öl in den Irak geschmuggelt.

