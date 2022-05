Colonel (ret) Douglas Macgregor über die Konflikt in der Ukraine

Hier ist ein Artikel, den Macgregor diese Woche geschrieben hat

https://libertarianinstitute. org/articles/30-years-with-no- strategie-brachte-uns-den- krieg- in-der-ukraine/

Washington DC hat sich nicht in der großen Strategie hervorgetan; die Kunst und Wissenschaft, die diplomatischen, wirtschaftlichen und informationellen Befugnisse der Vereinigten Staaten in Kombination mit ihren Streitkräften kostengünstig einzusetzen, um ihre nationalen Ziele und Interessen zu sichern.

Die meisten strategischen Entscheidungen, die in den letzten 30 Jahren getroffen wurden, um die amerikanische Militärmacht einzusetzen, führten zu einem von zwei strategischen Ergebnissen: erbärmliches Scheitern (Somalia, Haiti, Afghanistan und Irak) oder ein neuer regionaler Status quo, der ohne Dauerhaftigkeit unhaltbar ist US-Militärpräsenz weit entfernt von Amerikas Grenzen (Balkan).Die Gründe für die entmutigenden Ergebnisse der letzten 30 Jahre lassen sich auf das Versäumnis Washingtons zurückführen, realistische, erreichbare Ziele für die US-Militärmacht klar zu definieren.

Das erfordert die Anerkennung, dass die Ressourcen der USA und die Geduld der Wähler nicht grenzenlos sind, und ein gründliches Verständnis der Interessen und Fähigkeiten des Gegners. Es scheint, dass Washington unabhängig von der Parteizugehörigkeit an die nationale Strategie herangeht, wie die Briten an Sex herangehen, „romantisch weit entfernt von den beunruhigenden biologischen Rohheiten“.

Diese Unfähigkeit zu erkennen, dass die Bedingungen, die einst Washingtons Kontrolle über das Weltgeschehen begünstigten, schwächer werden, ist der Grund, warum der Krieg in der Ukraine nach Russlands Belieben enden wird, nicht nach unserem.Washington verlängerte den Krieg in der Ukraine weit über den Punkt hinaus, an dem er hätte aufhören können und sollen. Anstatt die lebenswichtigen strategischen Interessen Russlands im nahen Ausland anzuerkennen und die Minsker Vereinbarungen umzusetzen, machte die Biden-Regierung Konflikte unvermeidlich und mauerte dann alle ernsthaften Verhandlungen mit Moskau entweder als Kapitulation oder als Verrat ab.

Das Weiße Haus findet es jetzt unmöglich, sich von einer politischen Position unerbittlicher Feindseligkeit gegenüber Moskau zurückzuziehen, die von Anfang an keinen strategischen Sinn gemacht hat.Als Verteidigungsminister Lloyd Austin Moskau aufforderte, einen sofortigen Waffenstillstand zu vereinbaren, war die interne Krise der Ukraine – der Einsatz von ungeschulten und dienstunfähigen Arbeitskräften, um die vielen Tausend getöteten und verwundeten patriotischen Ukrainer zu ersetzen – bereits gefährlich.



Nach den Worten eines informierten Beobachters mit starken Verbindungen zur Region sind die Bedingungen in der Ukraine ernst: Die durchschnittliche ukrainische Brigade, die den Krieg Ende Februar mit mindestens 100 % ihrer Stärke begonnen hat, ist jetzt um 60 % oder 70 % zurückgegangen. Einige Brigaden wie die 81. und 36. Marinebrigade existieren nicht mehr. Es gibt bereits Berichte über kürzlich mobilisierte Zivilisten, die Kontakt zu russischen Kommandanten aufgenommen und sich in Zugstärke zur Desertion bereit erklärt haben. An welchem ​​Punkt wird [das] zu Kompanien und Bataillonen übergehen; Zumal die engagierten Profis und Patrioten, die sich zu Beginn des Krieges freiwillig gemeldet haben, bereits tot sind?



Washingtons Bereitstellung von neunzig M777-Haubitzen für die Ukraine wird die ukrainische Entschlossenheit sicherlich stärken, aber die Russen haben so viele Artilleriesysteme zerstört, dass diese neuen Geschütze wahrscheinlich in wenigen Wochen abgerissen werden. Darüber hinaus ist Russland der weltweit größte Exporteur von Titan, einer kritischen Komponente des Waffensystems M777. Etwa ein Drittel bis die Hälfte des Vorrats an Javelin- und Stinger-Raketen des US-Militärs wurde bereits in die Ukraine verschifft. Ist die US-Industriebasis wirklich bereit, diese Bemühungen aufrechtzuerhalten?



Die Biden-Administration kann sicherlich argumentieren, dass, wenn es noch kampfbereite ukrainische Soldaten gibt, die US-Militärhilfe den Krieg mit Russland plausibel am Laufen halten kann. Aber zu welchen Kosten? Die Ostukraine ist zerstört. Soll auch die Westukraine zerstört werden?Die Westukraine, einen entscheidenden Teil der Kornkammer der Welt, in „Ukrainistan“ zu verwandeln, nur um Washingtons Entschlossenheit zu befriedigen, Russland auszubluten, muss für die Ukrainer und viele europäische Führer eine unheilvolle Aussicht sein. Wie immer sind es die Tapfersten der Tapferen in Washington DC, die am eifrigsten darauf aus sind, die Menschen in der Ukraine Jahren dieser Hölle zu überlassen. Zu den Befürwortern eines Konflikts mit Russland gehört sicherlich nicht die große Mehrheit der amerikanischen Wähler.Nur Warschau konkurriert mit Washington in seinem Hass auf Russland. In jüngsten Äußerungen bestand Polens Premierminister darauf, dass Russlands monströse Ideologie – seiner Meinung nach das Äquivalent zum Kommunismus und Nazismus des 20. Jahrhunderts – zerstört werden muss.



Wie der polnische Premierminister diese Behauptungen mit der unbestreitbaren Präsenz der Nazis in den ukrainischen Streitkräften in Einklang bringen kann, ist unverständlich, aber das gilt auch für Washingtons unerbittlichen Hass auf Moskau.Die Frage ist nun, ob die europäischen Führer in Berlin, Paris, Rom und den kontinentalen Hauptstädten bereit sind, ihre Regierungen und Gesellschaften dem Risiko eines internen politischen Umbruchs auszusetzen, um Washingtons endlosen Krieg in der Ukraine gegen Russland aufrechtzuerhalten. Nach Angaben der Bundesregierung hindert Russland die Ukraine daran, zwanzig Millionen Tonnen Getreide zu exportieren, vor allem nach Nordafrika und Asien. Unterdessen weigert sich Berlin, Forderungen nach einem deutschen oder europäischen Embargo oder Zöllen auf russisches Öl und Gas zu unterstützen (ihre Gründe sind nicht unbegründet).



US-Amerikaner und Europäer erleben keine Marktkorrektur. Unsere Probleme sind nicht zyklisch. Sie sind strukturell und systemisch. Eine Nahrungs-/Energiekrise ist hier. Lieferkettenprobleme sind ein Symptom – das zugrunde liegende Problem ist die Fehlallokation von Kapital, unzureichende oder schlecht verwaltete Infrastruktur und ein kaputtes politisches System. Wieso den? Die Federal Reserve hat die Kontrolle verloren. Der Bullenmarkt ist beendet.

Von diesem Zeitpunkt an werden die Aktien eine rollende Abwärtskorrektur erfahren. Was auch immer der Vorsitzende Jerome Powell und seine Kollegen jetzt tun, ihre Handlungen werden wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Wenn die Fed die Zinsen erhöht, werden die Märkte zusammenbrechen. Wenn die Fed die Zinssätze wie bisher senkt, wird sich die Inflation verschärfen und zu einer Zerstörung der Nachfrage führen. Die Inflation ist nicht das einzige oder gar das Kernproblem. Das weitaus gefährlichere Ergebnis ist eine Deflation; ein Zusammenbruch von Vermögenspreisen, deren Wert künstlich aufgebläht wird. Heute sind Hypothekenanleihen und Staatsanleihen die beiden wichtigsten Vermögenswerte, die die Weltwirtschaft stützen; beide sind bei steigenden Renditen in Gefahr.



So oder so, das Endergebnis ist das gleiche: schwere Wirtschaftskrise im In- und Ausland in Europa. Die Krise wird alle Vermögenswerte und alle Märkte betreffen. Es wird auch die Kluft zwischen Washingtons Wunschliste für Konflikte in Übersee und den Bedürfnissen der amerikanischen Bürger zu Hause vergrößern.Ob die internen Krisen, mit denen Washington konfrontiert ist, eine nüchterne Neubewertung unserer nationalen Sicherheitsinteressen zusammen mit einem anständigen Respekt vor der Kultur und den Interessen anderer Staaten erzwingen werden, ist unbekannt. Aber mit den Worten des verstorbenen Angelo Codevilla: „Es sollte möglich sein, selbst für Amerikaner, die einander hassen, zuzustimmen, dass die Folgen von Kriegen im Ausland, insbesondere von Kriegen, die von der amerikanischen Öffentlichkeit nicht unterstützt werden, für niemanden gut sind.“

