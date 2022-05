Pekings Kampf gegen Omicron in Pattsituation, da die Stadt eine Rekordzahl neuer Fälle verzeichnet (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266386.shtml

Mehr Hoffnung als Herausforderungen mit potenziellen Medikamenten, steigende Impfrate.

Einen Monat nach Beginn des jüngsten Wiederauflebens von COVID-19 am 22. April befindet sich Pekings Kampf gegen Omicron immer noch in einer Pattsituation, wobei die täglichen Fälle am Sonntag trotz strenger Maßnahmen, darunter mindestens ein Dutzend Runden von Massen-Nukleinsäuretests in drei großen Fällen, einen neuen Höhepunkt erreichen.

Der chinesische Vizepremier Sun Chunlan inspizierte am Montag einige Orte, die eine Clusterinfektion in Peking gemeldet hatten. Er fordert eine schnellere Reaktion, um Infektionen außerhalb kontrollierter Gebiete so schnell wie möglich zu beseitigen, um die Gesundheit der Menschen zu sichern und sicherzustellen, dass ihre Lebens- und Arbeitsqualität in Ordnung ist, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Sun stellte fest, dass die allgemeine Epidemie in Peking unter Kontrolle ist, aber immer noch sporadische Infektionen auftreten. Aus diesem Grund sollte die Anti-Epidemie-Arbeit nicht nachgelassen werden.

Die Hauptstadt erlebte von Sonntag, 15.00 Uhr bis Montag, 15.00 Uhr 63 Infektionen, wobei die Wohngemeinschaften das Einreise-/Ausreisemanagement weiter verbesserten. Während die allgemeine Epidemie im Land in der vergangenen Woche zurückgegangen ist, sagten Gesundheitsexperten, es sei immer noch schwierig, einen Wendepunkt für Peking vorherzusagen, und glaubten, dass der Ausbruch bis Juni andauern könnte.

Aber es gibt mehr Hoffnung als Herausforderungen, sagte der renommierte chinesische Epidemiologe Zhang Wenhong und stellte fest, dass mehr Medikamente erforscht und entwickelt werden und die Impfrate steigt. „Wir brauchen mehr Zeit und Geduld“, sagte er.

Ein chinesischer Gesundheitsbeamter sagte auf einer Pressekonferenz am Montag, die vom gemeinsamen Präventions- und Kontrollmechanismus des Staatsrates, Chinas Kabinett, abgehalten wurde, dass die Gesamtzahl der täglichen Neuinfektionen im Land in der vergangenen Woche auf weniger als 1.200 gesunken sei, was eine rückläufige Tendenz zeigt.

Aber das Land sei immer noch mit einer schweren und komplexen epidemischen Situation konfrontiert, sagte der Beamte und versprach, lokale Ausbrüche in kürzester Zeit und zu den niedrigsten Kosten unter Kontrolle zu bringen.

Im vergangenen Monat schwankte die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Peking um 50. Aber in einem 24-Stunden-Zeitraum am Sonntag erreichte die Zahl während dieser Welle der Omicron-Epidemie mit 83 bestätigten Fällen und einem Tagesrekord von 99 16 stille Träger, vor denen Virologen warnten, könnten ein Signal dafür sein, dass die täglichen Neuinfektionen in Peking früher oder später wahrscheinlich die Marke von 100 überschreiten werden.

Es ist viel schwieriger, neue COVID-19-Patienten zu erkennen, da sich die Omicron-Variante schnell und auf versteckte Weise verbreitet und die Symptome der Patienten mild sind, was auch zu Schwierigkeiten bei der epidemiologischen Untersuchung führt, sagte ein Atemwegsexperte aus Beijing am Montag der Global Times unter der Bedingung der Anonymität.

Die Zahl der neuen positiven COVID-19-Fälle sei jedoch nicht wesentlich gestiegen, was das Ergebnis aktiver Präventions- und Kontrollmaßnahmen in Peking sei, was darauf hindeute, dass die Strategie der Stadt zur Prävention von Epidemien wirksam sei, sagte der Experte.

Auf der Pressekonferenz am Montag stellten Pekinger Beamte die Anforderungen für diejenigen klar, die von zu Hause aus arbeiten, und stellten fest, dass diese Menschen es vermeiden sollten, sich zu bewegen, zu reisen oder sich zu versammeln.

Seit Ende April wurden strenge Maßnahmen wie die Arbeit von zu Hause aus, das Verbot von Essensdiensten, die Einstellung des Betriebs einiger stark frequentierter U-Bahn-Stationen und intensive Massen-Nukleinsäuretests umgesetzt, aber Peking kämpft immer noch darum, Omicron-Infektionen zu beseitigen, während die Stadt versucht, dies zu erforschen eine Methode, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, ohne die Stadt zu sperren.

Im vergangenen Monat führte der Bezirk Haidian mindestens 16 Runden von Nukleinsäure-Massentests durch, der Bezirk Chaoyang 15 Runden und der Bezirk Fengtai 13 Runden.

Die Global Times erfuhr, dass viele Wohngemeinschaften in den Distrikten Chaoyang und Fengtai am Montag über verbesserte Managementmaßnahmen verfügten, zum Beispiel Lieferverbote für den Zutritt und von den Bewohnern verlangten, Einreise- und Ausreisezertifikate, grüne Codes auf ihren Pekinger Gesundheitscodes und negative Nukleinsäuretests vorzuzeigen Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden nach Betreten der Community.

Über 1.800 Einwohner einer Gemeinde in Haidian wurden nach Zhangjiakou in der nordchinesischen Provinz Hebei, einer der Austragungsstädte der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, zur zentralen Quarantäne verlegt, da die Gemeinde in den letzten Tagen mehrere positive COVID-19-Fälle gemeldet hat.

Bisher wurden in Peking in dieser Welle keine Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 gemeldet, was bedeutet, dass die entdeckten positiven Patienten im Grunde frühe Fälle waren und es keine anhaltende Übertragung durch die Gemeinschaft gab, sagte der in Peking ansässige Experte und wies darauf hin, dass diese Gruppen sind relativ jung und haben weniger Grunderkrankungen.

Obwohl zugestimmt wird, dass es möglich ist, dass die täglichen Neuinfektionen in Peking zunehmen, ist es unwahrscheinlich, dass es zu einer Übertragung in großem Umfang kommt, es sei denn, es gibt Clusterausbrüche, da die Stadt wirksame und rechtzeitige Präventivmaßnahmen durchgeführt hat und das Wetter heiß wird, was der Ausbreitung des Virus nicht förderlich ist, so ein in Peking ansässiger Immunologe, der auch Anonymität forderte.

Aber es gibt auf technischer Ebene Platz, um die Omicron-Variante zu bekämpfen. Beispielsweise können weitere Untersuchungen durchgeführt werden, z. B. die Verwendung von Antikörpertests, um den Umfang der anfälligen Bevölkerung zu verstehen.

Neuinfektionen inmitten strenger Managementmaßnahmen decken auch einige potenzielle Probleme im Antiepidemieprozess auf, wiesen Experten darauf hin.

Beispielsweise besteht das Übertragungsrisiko von Omicron unter Personen, die online auf Tests warten. Das Testpersonal entnahm möglicherweise keine Proben gemäß den Standards, und einige Bewohner kooperierten nicht mit der Testanforderung.

Inmitten der Unsicherheit während der letzten Schlacht sagte Zhang Wenhong am Sonntag auf einem Forum: „Wir sehen Herausforderungen in der jüngsten Omicron-Epidemie, aber wir sollten mehr Hoffnung sehen.“

Der Anteil stiller Virusträger nimmt weltweit zu, während der Anteil schwerer Fälle abnimmt. Dies bedeutet, dass die Variante nicht so anspruchsvoll ist, wie wir dachten, und dass dem Schutz anfälliger Personen Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, erklärte er.

Die Pandemie würde in der kurzen Zeit nicht enden. Wir brauchen mehr Zeit, mehr Geduld, mehr Mut und mehr Weisheit und Technologien, um es zu überwinden, sagte Zhang.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related