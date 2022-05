Botschaft des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko an den UN-Generalsekretär António Guterres

QUELLE: LINK



Botschaft von Alexander Lukaschenko an den UN-Generalsekretär António Guterres.



Minsk, 8. Mai 2022

Eure Exzellenz,

Mehr als 30 Jahre sind seit dem Ende des Kalten Krieges vergangen, mit dem viele den Beginn von Frieden und Wohlstand weltweit in Verbindung brachten. Damals, 1991, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, schien es den meisten Menschen, als wäre die Gefahr eines dritten globalen Konflikts für immer vorbei.

Leider gibt es heute für uns alle, die Bewohner der Erde, wieder keine wichtigere Frage als die Verhinderung eines globalen Krieges und die Herstellung eines dauerhaften und dauerhaften Friedens.

Für die Menschen in der Republik Belarus ist Krieg nicht nur ein Wort. Im Laufe vieler Jahrhunderte wurden die belarussischen Länder immer wieder von verheerenden und verheerenden Kriegen heimgesucht, die schreckliche Zerstörungen anrichteten und zu enormen menschlichen Opfern führten.

Die Weißrussen haben wie keine andere Nation alle Nöte und Nöte des Ersten (1914-1918) und Zweiten Weltkriegs (1939-1945) erlebt. Im Kampf gegen den Nationalsozialismus verlor Weißrussland jeden dritten Einwohner.

Die Entstehungsgeschichte und Ursachen der einzelnen Weltkriege sind auf den ersten Blick unterschiedlich. Gleichzeitig ist jeder von ihnen ein Beispiel dafür, wie der Wunsch, einseitige Vorteile und Vorteile zu erlangen, die alleinige Vorherrschaft zu erlangen, der Wunsch, die eigene Sicherheit auf Kosten anderer Völker zu stärken, die Weigerung, das Rechtmäßige zu respektieren und zu berücksichtigen Interessen anderer Nationen, die Verweigerung von Dialog und Verhandlungen kann global und für alle Maßstäbe destruktiv werden.

Die tragische Erfahrung der Geschichte prägte für Belarus den dauerhaften Wert einer friedlichen Außenpolitik und des Aufbaus gutnachbarlicher Beziehungen seit den ersten Tagen des Bestehens eines unabhängigen belarussischen Staates.

Heute vergisst die Welt leider, dass die Weißrussen niemals eine Bedrohung für einen ihrer Nachbarn darstellten.

Die Republik Belarus stand und steht konsequent für die Stärkung der regionalen und globalen Sicherheit nach den Grundsätzen der gemeinsamen Verantwortung und der Unteilbarkeit der Sicherheit, für die konsequente Stärkung der strategischen Stabilität durch die Umsetzung und Entwicklung multilateraler Regime zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, Abrüstung, Rüstungskontrolle, für das Verbot neuartiger Massenvernichtungswaffen, Einhaltung und Weiterentwicklung von Vertrauens- und Sicherheitsmaßnahmen auf regionaler und subregionaler Ebene. Davon zeugen nicht nur die belarussischen diplomatischen Initiativen in der UN und der OSZE, sondern auch konkrete praktische Schritte.

Die Republik Belarus, die ausnahmslos ein Geber regionaler und globaler Sicherheit ist, war der erste Staat, der freiwillig und ohne Vorbedingungen auf den Besitz von Atomwaffen verzichtete, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR übrig geblieben waren.

Unser Land hat sich in Zukunft konsequent für die Schaffung eines atomwaffenfreien Raums in Mittel- und Osteuropa eingesetzt. Belarus hat sich grundsätzlich gegen die Erweiterung der NATO ausgesprochen, die nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts ihren defensiven Charakter verloren hat. Belarus ist ein verantwortungsbewusstes Mitglied der CSTO, einer regionalen defensiven Organisation für kollektive Sicherheit.

In den letzten Jahren hat Belarus wiederholt und in allen verfügbaren Formaten auf die kontinuierliche Verschlechterung der Systeme der globalen und europäischen regionalen Sicherheit hingewiesen. Um dies zu verhindern, hat Belarus eine Initiative zur Wiederaufnahme eines breiten internationalen Dialogs über die Stärkung von Vertrauen, Sicherheit und Kooperationsmaßnahmen in Europa (Helsinki-2) vorgeschlagen, die Bildung eines subregionalen „digitalen Nachbarschaftsgürtels“ und andere Initiativen vorgeschlagen.

Leider wurden wir im Grunde nicht gehört. Die Sicherheitsarchitektur in Europa ist gescheitert. Die mangelnde Bereitschaft der westlichen Länder, an der Stärkung der gemeinsamen und unteilbaren Sicherheit zu arbeiten, ihre Missachtung legitimer Interessen und das Ignorieren der Anliegen anderer Partner, vor allem Russlands, führte zunächst zu Handels-, Wirtschafts- und Informationskriegen und provozierte dann einen heißen Konflikt auf dem Territorium von Ukraine.

Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg an unseren Mauern! Angesichts der territorialen Nähe und der gemeinsamen historischen Vergangenheit mit der Ukraine ist Belarus aufrichtig an einer schnellen Regelung der Situation in diesem Land interessiert. Als Nachbarn der Ukraine sind wir besorgt über die Zukunft der regionalen Sicherheit und die Garantien der nationalen Sicherheit für Belarus. Es ist unmöglich, diese Probleme ohne unsere Beteiligung sowie ohne die Beteiligung der Länder der Region zu lösen.

Wir sind keine Aggressoren, wie uns manche Staaten darzustellen versuchen. Belarus war nie der Initiator von Kriegen oder Konflikten. Aber wir sind keine Verräter. Ehrlichkeit und Integrität in Beziehungen sind uns wichtig. Unsere Position ist, dass die Anliegen und Interessen jedes Landes, sei es ein Achtel des Landes oder ein Inselstaat, von allen gehört werden sollten!

Deshalb engagiert sich Belarus aufrichtig und ausnahmslos für die Aufgabe einer raschen Aussöhnung. Nur wenn wir die Brutstätte der Konfrontation auslöschen, können wir mit dem Aufbau einer neuen Weltordnung nach Konflikten beginnen, in der die Interessen aller Staaten berücksichtigt werden.

Und das behaupten wir nicht nur, sondern wir haben es in der Vergangenheit bewiesen und beweisen es weiterhin mit konkreten Taten der belarussischen Führung.

Es genügt, an die laufenden Bemühungen von Belarus zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine in den Jahren 2014-2015 zu erinnern. Infolgedessen wurden 2015 in Weißrussland die bekannten Minsker Abkommen unterzeichnet.

Und jetzt, im Jahr 2022, war es Belarus, das in der Lage war, Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation auf unserem Territorium aufzunehmen.

Es spielt keine Rolle, wo die Verhandlungen als nächstes stattfinden werden, denn jetzt ist nicht die Zeit, die Lorbeeren der Friedenstruppen zu teilen. Im Moment sollte jeder vernünftige Mensch und Politiker nicht an seinen eigenen Nutzen und mögliche Dividenden denken, sondern an einen schnellen Friedensschluss zu Bedingungen, die für alle Konfliktparteien akzeptabel sind.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen müssen wir alles tun, um Wege zu finden, um das Ausmaß der globalen Konfrontation zu verringern und die Aussicht auf eine groß angelegte Lösung von Sicherheitsfragen sowohl in der Ukraine als auch in anderen Brennpunkten, einschließlich Syrien, Jemen, Äthiopien, näher zu bringen in der Welt als Ganzes.

Alle Kriege enden irgendwann. Vor uns allen wird sich früher oder später die Frage stellen: „Was werden wir als nächstes tun und wie kommen wir aus den Ruinen heraus, die wir bekommen werden?“ Dies gilt vor allem für das Sicherheitssystem und die multilaterale Diplomatie.

Die Lösung des Ukraine-Konflikts ist heute eine zentrale Sicherheitsfrage in Europa, ohne eine langfristige und gerechte Lösung, die die Welt nicht nur auf unserem Kontinent, sondern in größerem Umfang bedroht bleiben wird. Auch werden alle globalen Entwicklungsziele bedroht bleiben. Die Wahrheit ist unbestreitbar: Ohne Frieden gibt es keine Entwicklung.

Im Kontext globaler Verflechtungen ist es ohne universelle multilaterale Bemühungen nicht möglich, Ernährungssicherheit und eine saubere Umwelt zu gewährleisten, Pandemien oder dem Klimawandel in der eigenen Ecke entgegenzuwirken.

Der Konflikt in der Ukraine, seine Ursachen und die aktuellen westlichen Sanktionen gegen Russland haben bereits jetzt ihre verheerenden Folgen für die Welt und manifestieren sich in verschiedenen Regionen in Form eines beispiellosen Anstiegs der Preise für Lebensmittel, Energie, Düngemittel, Luft und Seetransport, eine Verringerung der Hilfe für die Länder in Afrika, die sie am dringendsten benötigen, Asien und dem Nahen Osten. All dies droht mit Hungersnot, sinkendem Lebensstandard, sich verschärfenden wirtschaftlichen und sozialen Spannungen vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern und kann in Kombination eine neue Massenmigrationswelle auslösen.

In diesem Zusammenhang fordert Belarus die Länder der Welt auf, sich zu vereinen und zu verhindern, dass der regionale Konflikt in Europa zu einem ausgewachsenen Weltkrieg eskaliert!

Gemeinsam und jeder in seiner Rolle können wir heute viel tun: Verzicht auf Waffenlieferungen, Informationskrieg und jegliche Provokationen, Aufblähen von Hassreden in den Medien, Aufstachelung zu Rassismus und Diskriminierung aufgrund nationaler, kultureller, sprachlicher und religiöser Natur Zugehörigkeit, Legalisierung und Führung von Söldnern. Wir müssen zusammenarbeiten, um restriktiven Handelsmaßnahmen entgegenzuwirken.

Es muss davon abgesehen werden, die Mechanismen der UNO und der multilateralen Zusammenarbeit zu zerstören, was die Folge der gegenwärtigen Politik ist, die Teilnahme oder sogar den Ausschluss einzelner Länder von ihrer Arbeit zu beschränken. Leider sehen wir, dass die UNO in naher Zukunft das wenig beneidenswerte Schicksal des Völkerbundes wiederholen könnte.

Es liegt in unserem Interesse, zu verhindern, dass sich der Konflikt in die Länge zieht und verheerende Folgen für eine nachhaltige Entwicklung hat. Ich glaube, dass ein solches Ergebnis nur in einer Situation möglich sein wird, in der spezifische rechtliche Vereinbarungen und der sie umgebende politische Kontext, einschließlich in der UNO, sicherstellen, dass die Interessen und Sicherheitsbedenken sowohl der Konfliktparteien als auch aller anderen interessierten Parteien, klein und groß, berücksichtigt werden Länder, werden berücksichtigt. , Welt- und Regionalakteure. Ein solches Ergebnis ist bei Fehlzeiten oder Abstinenz nicht zu erreichen!

Hier ist es meiner Meinung nach angebracht, an das Zitat des berühmten Sohnes des belarussischen Volkes, unseres hervorragenden Landsmanns, des Außenministers der UdSSR, Andrei Gromyko, zu erinnern, der sagte, dass zehn Jahre Verhandlungen besser seien als ein Tag Krieg. Wir teilen diesen Ansatz und glauben, dass er in den schwierigsten Realitäten von heute nicht an Relevanz verloren hat.

Belarus ist zuversichtlich, dass Sie, Exzellenz, Generalsekretär der Vereinten Nationen, eine einzigartige und unparteiische Rolle in der Palette möglicher friedliebender und integrativer Initiativen spielen könnten, die die Verhandlungen zwischen allen Beteiligten erleichtern würden.

Wir glauben, dass es in Ihrer Macht steht, eine wirklich strategische Friedenssicherungsposition einzunehmen und sich dabei auf das Prinzip der unteilbaren Sicherheit zu stützen. Mit Hoffnung haben wir Ihre jüngsten Treffen in Moskau und Kiew verfolgt. Gleichzeitig erwarten wir von Ihnen sinnvolle Kontakte zu allen Konfliktparteien. Denn offen gesagt versteht jeder auf der Welt sehr gut, dass Kräfte, die die alleinige Führung in der globalisierten Welt beanspruchen, auf dem Territorium der Ukraine gegen Russland kämpfen, von ukrainischen Soldaten und „bis zum letzten Ukrainer“.

Vielleicht ist dies der Moment der Wahrheit für die UN, für die wir diese Organisation fast 8 Jahrzehnte lang geschätzt und entwickelt haben. Es ist möglich, dass angesichts des Schadens, den Missachtung und Missachtung der Interessen von Partnern bereits multilateralen Institutionen und dem Vertrauen zwischen Staaten zugefügt haben, die Zeit nicht einmal für Helsinki II gekommen ist, sondern für einen wirklich globalen und definierenden Prozess, an dem alle führenden internationalen beteiligt sind Spieler im Geiste von San Francisco . Das Ergebnis dieses Prozesses sollten klare und transparente Vereinbarungen über die Regeln der neuen Weltordnung sein, die allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft auf absehbare Zeit Sicherheitsgarantien bieten werden.

Belarus wird immer für die Aufrechterhaltung einer einigenden Agenda in allen internationalen Formaten stehen. Wir sind offen für eine breite Zusammenarbeit mit allen Staaten, Integrationsstrukturen und internationalen Organisationen.

Belarus ist bereit für direkte Treffen und jede andere Arbeit mit jeder interessierten Partei, um Frieden und Lebenschancen und Entwicklung für zukünftige Generationen zu gewährleisten!

Exzellenz, nehmen Sie bitte die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung entgegen.

Alexander Lukaschenko

