„Nur die vollständige militärische Niederlage der Ukraine ist eine Lösung“: Fragen und Antworten mit dem russischen kommunistischen Führer über die Ukraine, Russland, China und mehr

TF-Mitarbeiterin Fergie Chambers hatte am 15. April die Gelegenheit, in Sankt Petersburg, Russland, ein persönliches Interview mit Roman Kononenko , einem Mitglied des Präsidiums des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) und Erster Sekretär der Russischen Föderation, zu führen das Sankt Petersburger Stadtkomitee der KPRF. Das Interview umfasste Themen wie die russische „Militär-Sonderoperation“, die Natur des ukrainischen Staates, die Stellung der KPRF in Russland, die Popularität des russischen Präsidenten Wladimir Putin und China. Dieses Interview wurde hauptsächlich auf Englisch und ein wenig auf Russisch geführt.

Fergie Chambers: Können Sie mir zunächst etwas über die Position der KPRF zum Konflikt in der Ukraine sagen?

Roman Kononenko: Wir haben vom ersten Tag an eine Erklärung zur Unterstützung der Sonderoperation abgegeben, und wir verwenden auch dieses Wort „Sonderoperation“.

FC: Im Gegensatz zu Krieg, Invasion oder Einfall …

Roman Kononenko: Ja, wir verwenden weder Krieg noch Invasion noch Einmischung. Wir nannten es „Sonderoperation“, sobald es in die offiziellen Dokumente Russlands aufgenommen wurde. Wir glauben also zutiefst, dass der derzeitige ukrainische Staat nicht selbstverwaltet ist, nicht unabhängig. Es wird vollständig vom sogenannten „kollektiven Westen“ kontrolliert. Ich meine, die Europäische Union, die USA und die NATO. Wir glauben also, dass die ukrainische Regierung eine Marionettenregierung und Marionette ist, dass sie in dem, was sie tut, nicht wirklich ihre nationalen Interessen verfolgt. Und natürlich ist ein weiterer Grund dieses unglaubliche Wachstum des Nazismus, des Faschismus. Wir können darüber diskutieren, ob wir es Faschismus oder Nazismus nennen sollen, aber es gibt definitiv ukrainische Nazis. Und der Westen hat in den letzten acht Jahren viele Anstrengungen unternommen, um sie zu unterstützen. Sie investierten über die westlichen NGOs Geld dafür, offiziell unter dem Vorwand der nationalen Identitätsbildung. Aber eigentlich war das Nazismus. Und selbst jetzt hat das russische Militär zum Beispiel in der Stadt Melitopol oder in Berdjansk Bücher, Flugblätter gefunden, die von EU-Behörden und auch von anderen NGOs aus den europäischen Ländern herausgegeben und bezahlt wurden. Wenn wir alles sorgfältig studieren, ist es offensichtlich, dass sie versuchten, ein Bild zu schaffen, dass Russland ein Feind ist.

FC: Wenn Sie also speziell von Russland sprechen, sprechen wir tatsächlich von russischen Menschen und nicht nur von der russischen Regierung?

Roman Kononenko: Ja, die Russen. Jeder, der Russisch spricht, der aus Russland kommt, ist ein Feind. Er kann eine Staatsangehörigkeit haben oder beispielsweise aus der Republik Burjatien oder Dagestan oder Tschetschenien stammen, aber er spricht Russisch. Und für sie ist er ein Feind.

FC: Mm-hm.

Roman Kononenko: Was natürlich eine gefährliche Situation ist. Früher oder später wäre die Situation also offensichtlich explodiert.

FC: Es war interessant, weil ich einen Mann in Kischinjow [Moldawien] interviewt habe, der Leiter der dortigen NGO Ukrainischer Verband Moldawiens war. Und ich fragte ihn nach dem Nazismus, und er sagte: „Wir sind keine Nazis“, wie Sie sagten. Er sagte: „Wir sind an der Schaffung einer nationalen Identität interessiert.“ Und der nächste Satz war: „Wussten Sie, dass es 2016 Bluttests gab, die zeigten, dass Russen mongolisches Blut und Ukrainer europäisches Blut haben?“ Zu sagen: „Wir sind keine Nazis“, und dann gleich eine Bemerkung über Blut und Eugenik zu machen, ist verrückt. Und das sind die „Gemäßigten“.

Roman Kononenko: Und sie haben auch sichtbare Attribute, Bilder der Zugehörigkeit zur Nazi-Bewegung. Wissen Sie, das ist der offizielle Slogan, den sie verwenden, „Slava Ukraini“ [Ehre der Ukraine]. Slava kopiert eigentlich das deutsche „Heil Hitler“. Das ist eigentlich dasselbe oder was man in der Ukraine sagt. Das ist „Ukraine über alles“.

FC: Wie bei „Deutschland über alles“.

Roman Kononenko: Ja. Das ist Kopieren. Sie kopieren, was die Nazis taten, was sie sagten. Sie verwenden sogar die gleichen Erklärungen, um zu erklären, warum die Russen nicht die Menschen des gleichen europäischen Blutes sind, wissen Sie, Hakenkreuze, Symbole von Asow und Bilder von Hitler. Wir haben viele Fotos. Wir hatten sie, bevor die Spezialoperation begann, und einige von ihnen schafften es sogar, auf die Seiten westlicher Medien zu gelangen, aber überhaupt keine Reaktion. Und was wir in der Ukraine haben, ist, dass diese Ultra-Nazis nicht nur existieren, sondern auch der ukrainischen Regierung dienen. Sie sind Teil der ukrainischen Spezialeinheiten. Sie sind Teil der ukrainischen Armee. Alle von ihnen haben militärische Ränge. So wurden ehemalige paramilitärische Gruppen der Nazis entweder Teil der Nationalgarde oder der Streitkräfte der Ukraine. Und dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der ukrainische Staat offene Nazis einsetzt: Benutzt sie entweder oder dient ihnen. Auch darüber kann man diskutieren.

FC: Und was ist mit der Position der internationalen „Linken“ oder anderer „linker“ Parteien in Russland?

Roman Kononenko: Zur Position der Linken. In Bezug auf diese Militäroperation haben wir natürlich unterschiedliche Standpunkte. Ich habe nicht analysiert, was die sozialistischen Parteien sagen. Ich habe nicht analysiert, was einige kleine linke Gruppen sagen.

FC: Du meinst in Russland oder anderswo?

Roman Kononenko: Ich meine den Westen. Wir lesen gerade, was die europäischen kommunistischen Parteien über diese, diese Operation und die ganze Situation sagen. Sie alle haben die „russische Invasion“ angeprangert, und alle sagen, dass es sich um einen imperialistischen Krieg handelt. [Im Kontext des Kapitalismus beinhaltet Imperialismus den Einsatz militärischer Gewalt, um das durch die Ausbeutung von Land, Arbeit und Ressourcen produzierte Kapital zu schützen, nachdem dieses Kapital außerhalb der Länder zirkuliert, in denen sich das Kapital angesammelt hat.] Ich kann Ihnen nur eine Partei nennen, die veröffentlichte eine Erklärung zur Unterstützung dessen, was Russland tut. Es ist eine serbische Partei, die neue Kommunistische Partei Jugoslawiens. Ich denke, sie verwenden nur die älteren marxistisch-leninistischen Instrumente, um die Situation zu analysieren.

FC: Mehr erklären?

Roman Kononenko: Wenn Sie [den bolschewistischen Führer Wladimir] Lenins „ Imperialismus: Die höchste Stufe des Kapitalismus “ lesen, und wenn Sie alles wörtlich lesen und verstehen, dann könnten Sie argumentieren, dass dies ein imperialistischer Krieg ist. Aber Lenin hat uns immer gelehrt, jede Situation zu analysieren und dabei die aktuelle Situation, die aktuelle historische Situation und so weiter zu berücksichtigen. Wenn wir also alle anderen Aspekte betrachten: Natürlich hat Russland vielleicht einige seiner eigenen imperialistischen Interessen. Wir können zum Beispiel Syrien als Beispiel nehmen. Ich glaube nicht, dass Russland das syrische Volk vor der Besetzung durch Daesh schützen wollte. Russland folgte seinem Interesse an Syrien. Aber ohne die russische Einmischung in Syrien hätten wir heute meines Erachtens keinen unabhängigen, souveränen syrischen Staat. Wir können also sagen, dass diese Art von Einmischung, der wir in Syrien ausgesetzt waren, progressiven Charakter hatte.

FC: Ich habe gehört, dass Leute sogar im Sinne von Lenins Definition argumentieren, dass Russland aufgrund des Mangels an Finanzkapital und Exportkapital in Russland nicht als „imperialistischer Staat“ in derselben Eigenschaft wie der Westen qualifiziert ist. Ich frage mich, was Sie darüber denken?

Roman Kononenko: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Russland exportierte nicht viel Kapital, und ich denke, fast der Großteil des russischen Kapitals, das exportiert wurde, ging in die Ukraine, und ein Großteil davon ging 2014 verloren.

FC: Was denken Sie über diese Anschuldigungen, die über Mariupol, Bucha auftauchen. Weißt du, jeden Tag gibt es etwas Neues: Asow gibt eine Erklärung ab, dass chemische Waffen eingesetzt wurden …

Roman Kononenko:Wir können sehen, dass dieser Bucha-Fall eine Provokation ist. Es ist nie passiert, was wir im westlichen Fernsehen und im ukrainischen Fernsehen gesehen haben. Dies wurde vollständig von den ukrainischen Streitkräften und politischen Technologen inszeniert, da wir wissen, dass die russischen Streitkräfte Bucha am 30. März verlassen haben. Wir sahen öffentliche Feierlichkeiten in ukrainischen Medien, die sagten: „Okay, jetzt sind wir hier in ‚Liberated Bucha’“, und es gab keine Erwähnung irgendeiner Art von Massaker. Dann gab es Veröffentlichungen in ukrainischen sozialen Medien, dass sie mit einer „Säuberung“ des Territoriums beginnen würden. Und erst nach der ukrainischen „Aufräumaktion“ sahen wir, was wir jetzt auf den Bildern sehen. Ich denke also, dass sie nur friedliche Menschen waren, die von ukrainischen Streitkräften oder anderen nationalistischen paramilitärischen Gruppen getötet wurden. Denn wenn wir uns die Bilder oder die Fotos und Videos aufmerksam anschauen, können wir weiße Armbinden erkennen. Wie es im von Russland kontrollierten Territorium der Ukraine geschieht, fordern die russischen Streitkräfte friedliche Menschen auf, einfach diesen weißen Riemen um den Ellbogen zu legen. Es ist also offensichtlich, dass die Ukrainer diese Leute wegen der Zusammenarbeit mit den Russen und was auch immer getötet haben. Was Mariupol und andere Fälle betrifft, können wir jetzt sehen, dass die ukrainischen Streitkräfte tatsächlich terroristische Taktiken anwenden. Wie es zum Beispiel in Syrien geschah, benutzen sie die friedliche Bevölkerung als lebenden Schutzschild. Das macht keinen Sinn, denn wenn wir zum Beispiel den Krieg gegen Nazi-Deutschland nehmen, wie hat die Armee reagiert? Sie bauten Schutzlinien vor der Stadt und versuchten, die feindliche Armee nicht in die Stadt eindringen zu lassen. Jetzt kommen sie in die Stadt, zwischen die Gebäude, auf die Dächer, in die Wohnungen. Und sie lassen die friedliche Bevölkerung die Stadt nicht verlassen. Sie wollen sich ein Bild von Zerstörung, Verwüstung machen, und sie wollen sagen, dass viele friedliche Menschen getötet wurden. Das sind terroristische Taktiken. Das ist keine klassische Kriegsführung.

FC: Mm-hm.

Roman Kononenko: Die Armee benutzt ihre eigenen Leute, um sich ein Bild von den Verbrechen zu machen, die sie begehen.

FC: Also, eine andere Sache, die jeden Tag in den westlichen Medien wirklich zu schwanken scheint, ist, wie der eigentliche Kampf verläuft. Eines Tages sehen wir, dass die Ukrainer „Putin demütigen“. Das nächste, dass die „brutale russische Armee“ die Ukraine verwüstet. Wie siehst du es?

Roman Kononenko: Wir haben ein Sprichwort, dass ein fast zerstörter Feind seinen feigen Angriff beginnt. Natürlich sind wir hier. Wir wissen nicht alles. Sicher, wie die Entscheidungen getroffen wurden und warum, wir stellen viele Fragen. Aber ich habe keine vollständige militärische Ausbildung. Ich habe an der Universität an der Militärfakultät studiert. Das ist so, als würde man einen Tag in der Woche studieren und dann Leutnant werden. Aber ich bin kein Militärexperte. Was geschah, als sie beschlossen, die Region Kiew und Tschernihiw zu verlassen? Ich verstehe immer noch nicht. Wir haben das Leben unserer Soldaten verloren. Es gab Leute, die die russische Armee begrüßten, und plötzlich gingen wir, und wir überließen diese Leute den Ukrainern, die kamen, und dann passierte die Bucha-Affäre.

FC: Von Ihrer Position aus verstehen Sie also die Entscheidung, den Norden zu verlassen, nicht?

Roman Kononenko:Ich kann das nicht verstehen.

FC: Die einzigen Theorien, die ich darüber gehört habe, sind, wissen Sie, die Idee war, die ukrainischen Streitkräfte zu dezentralisieren, die möglicherweise im Donbass konzentriert waren.

Roman Kononenko: Ja. Aber um sie für einige Zeit in Kiew oder Tschernihiw zu fesseln, aber jetzt können sie frei nach Donbass zurückkehren. Es ist komisch.

FC: Ja, seltsam. Sagen Sie mir also, vielleicht allgemeiner, was waren Ihrer Meinung nach die Hauptfaktoren, die dazu beigetragen haben, dass dies auf militärische Weise gelöst werden musste, im Gegensatz zu einer diplomatischen Lösung? Warum zum Beispiel haben die Vereinbarungen von Minsk nicht funktioniert? Oder welche Kräfte waren Ihrer Meinung nach am stärksten bei ihrem Scheitern im Spiel?

Roman Kononenko: Ich denke, die Vereinbarungen haben nicht funktioniert, weil die ukrainische Regierung sie nie umsetzen würde. In sieben Jahren hatten sie nicht einmal einen einzigen Schritt in Richtung Umsetzung gemacht. Und von Zeit zu Zeit hörte man hochrangige ukrainische Beamte damit prahlen, dass sie offiziell nichts erfüllen würden, offen im Fernsehen und in den Medien.

FC: Richtig.

Roman Kononenko: Und nach den Ergebnissen dessen, was unsere Streitkräfte dort nach Beginn der Operation gefunden haben, konnten wir auch sehen, dass sie Pläne gefunden haben: Militärkarten und Invasionspläne im Donbass und auf der Krim. Diese Dokumente wurden in allen unseren Medien und sozialen Medien gezeigt. Natürlich denke ich, dass unsere Regierung vorher einige Geheimdienstinformationen hatte, denn wissen Sie, der militärische Weg zur Lösung von Problemen ist der letzte Weg, den Sie anwenden sollten. Ich glaube, sie hatten irgendeine Art von Informationen, die sie zum Nachdenken und Glauben brachten, dass der einzige Weg, dies zu lösen, eine militärische Lösung sei.

FC: Und dass eine größere Invasion des Ostens im Donbass bevorstehen könnte. Und was sehen Sie derzeit als die bestmögliche Lösung des Konflikts?

Roman Kononenko: Ich denke, in der gegenwärtigen Phase des Konflikts kann nur eine vollständige militärische Niederlage der Ukraine eine Lösung dieses Konflikts sein, denn selbst wenn sie irgendeinen Waffenstillstand oder ein friedliches Abkommen unterzeichnen, würde nichts enden. Sieht so aus, als hätten wir eine ganze russische Grenze mit einer antirussischen Bevölkerung. Ich denke, selbst wenn wir ein friedliches Abkommen unterzeichnen und alles so lassen würden, wie es ist, würde nichts enden. Die Beschießung russischer Gebiete würde fortgesetzt, wie sie es schon seit Jahren tut, und ja, gestern haben sie die Region Belgorod, die Region Kursk und die Region Brjansk angegriffen. Dem müssen wir ein Ende setzen. Leider ist dies zum jetzigen Zeitpunkt die einzige Lösung.

FC: Wenn Sie von einer vollständigen militärischen Niederlage sprechen, impliziert das auch eine Teilung des Donbass? Und bedeutet es auch das Ende des Euromaidan [rechte Protestbewegung]? Bedeutet dies einen vollständigen Wechsel der Kiewer Regierung?

Roman Kononenko: Vollständige Kapitulation der Kiewer Regierung, und eine neue Regierung sollte kommen. Ich denke, es muss eine provisorische Regierung geben. Natürlich sollte die neue Regierung demokratisch gewählt werden, aber unter neuen Bedingungen, nicht unter der Kontrolle faschistischer Kräfte.

FC: Wie kam es Ihrer Meinung nach zu solchen nationalistischen Konflikten nach dem Fall der UdSSR?

Roman Kononenko: Ich weiß es wirklich nicht, weil ich dort nicht lebe. Aber ich denke, dass sie natürlich viele Jahre gebraucht haben, um diese sogenannte nationale Identität aufzubauen. Ich dehne „sogenannte“. In diesem Stück Kultur in der Ukraine wurde viel gemacht, im Bereich „Geschichte studieren“. Wissen Sie, sie schufen eine komplette gefälschte Geschichte eines alten ukrainischen Staates, der nie existierte.

FC: Fälschung, im Unterschied zu Kiew/Rus?

Roman Kononenko: Ja. Da gibt es viele verrückte Theorien. Einige sagten sogar, dass die Ukrainer das Schwarze Meer gegraben haben. Diese Art von Zeug wurde viele, viele Jahre lang überall verbreitet. Um zu zeigen, dass die ukrainische Nation etwas Exquisites ist.

FC: Wie war Ihr Verhältnis als Partei zu ukrainischen sozialistischen oder kommunistischen Parteien?

Roman Kononenko: Oh, wir hatten und haben immer noch sehr gute Beziehungen zur Kommunistischen Partei der Ukraine.

FC: Und wie ist ihre Situation? Ich meine, sie sind illegal, oder?

Roman Kononenko: Sie sind illegal. Viele Kameraden wurden in den letzten Jahren verhaftet. Sie wurden immer wieder von den faschistischen Schlägern angegriffen, regelmäßig auf der Straße geschlagen. Derzeit wissen wir nicht, wo sich der Vorsitzende der Kommunistischen Partei der Ukraine befindet.

FC: Weil er festgehalten wurde oder weil er sich versteckt hat? Was ist sein Name?

Roman Kononenko: [Petro] Symonenko. Wir wissen nicht, welche [inhaftiert oder versteckt]. Seit dem 24. Februar haben wir keine Neuigkeiten darüber, wo er sich aufhält. Aber auch der Vorsitzende der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei der Ukraine wurde beispielsweise festgenommen.

FC: Und was war die politische Position [der Kommunistischen Partei der Ukraine] vor dem Maidan? Wie parteistark waren sie?

Roman Kononenko: Die Partei war ziemlich stark, die zweite oder dritte Fraktion im ukrainischen Parlament, mit vielen Mitgliedern. Aber nach dem Putsch wurden sie illegal. Es ist irgendwie lächerlich, weil es eine Entscheidung des Justizministeriums gab, die Partei zu verbieten. Sie gingen vor Gericht, und der Prozess dauert noch an. Tatsächlich wurde die Entscheidung, die Kommunistische Partei der Ukraine zu verbieten, nie offiziell getroffen. Aber tatsächlich betrachten es alle ukrainischen Behörden und Regierungsorgane als eine Entscheidung, die bereits in Kraft ist.

FC: Sie setzen es also durch?

Roman Kononenko: Ja.

FC: Wie ist die Beziehung zwischen KPRF und kleineren sozialistischen Parteien in Russland? Besteht eine gute Zusammenarbeit mit anderen Parteien? Gibt es eine Art Linksblock oder ist er zerstreuter?

Roman Kononenko: Es gibt keinen Block. Können Sie mir kleinere sozialistische Parteien nennen?

FC: Nein.

Roman Kononenko: Ich auch nicht. Wir haben diese Partei, die Fair Liberals heißt. Sie sagen, sie seien Sozialdemokraten, aber sie sind es nicht, weder in der Ideologie noch in ihren praktischen Schritten. Wir haben sie nie bemerkt, also identifizieren wir sie nicht einmal als dem Sozialismus zugehörig. Aber sie waren Mitglieder der Sozialistischen Internationale.

FC: Einige westliche Linke und russische Radikale würden der KPRF vorwerfen, eine revisionistische Partei zu sein, oder sie als Relikt der Vergangenheit abtun, eine Partei nur der Älteren. Was würden Sie heute zur Position der Partei sagen? [Revisionismus bezieht sich auf eine Politik, Änderungen vorzunehmen, ohne sich an revolutionäre Prinzipien zu halten.]

Roman Kononenko: Wir sind die zweitgrößte Partei im Parlament. Wir sind die größte Oppositionspartei. Was die Revisionistenvorwürfe betrifft, so nehmen wir in unser Programm auf, dass wir die „schöpferische Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus“ verwenden, weil der Marxismus-Leninismus kein Dogma ist. Aber denke natürlich, ich bin kein Revisionist. Ich kann nicht zugeben, dass ich revisionistisch bin. Ich werde niemals revisionistisch sein. (lacht) Ich bin schon seit 21 Jahren Parteimitglied und relativ jung.

FC: Wie alt bist du?

Roman Kononenko: Ich bin 40. Es ist keine Party der alten Leute. Natürlich haben wir viele alte Parteimitglieder, die Mitglieder der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) waren. Aber die Leute, die unsere Partei wählen, sind nicht die Leute dieses Alters. Wir werden hauptsächlich von Leuten zwischen 30 und 50 unterstützt. Und die Älteren wählen Putins Partei.

FC: Wie hat die Partei versucht, eine postsowjetische Generation zu erreichen?

Roman Kononenko: Wir sprechen nur die gemeinsamen Probleme an, weil die Probleme sowohl der jüngeren Generationen als auch anderer Generationen in Russland sehr häufig sind. Wir sprechen über soziale Probleme und schlagen unsere Methoden zur Lösung der Situation vor. Unsere Maßnahmen.

FC: Was sind zum Beispiel aus Sicht der KPRF die primären sozialen Widersprüche in Russland?

Roman Kononenko: Russland ist ein kapitalistisches Land, ja, mit einem Großteil seines Reichtums, der von den Oligarchen kontrolliert wird. Wir glauben, dass unsere natürlichen Ressourcen verstaatlicht werden sollten, nicht auf dem Papier, wie es jetzt der Fall ist. Aber eigentlich sollte es verstaatlicht werden und der Entwicklung unserer Industrie, der Entwicklung unserer Wirtschaft, der Entwicklung unseres, und das ist ein Modebegriff, „Humankapital“ dienen.

FC: Im Westen haben wir von einer kürzlich erfolgten Verstaatlichung der russischen Wirtschaft gehört. Wenn Sie sagen, es ist „auf dem Papier“, was meinen Sie damit?

Roman Kononenko: Zum Beispiel Öl und Gas, in der Verfassung steht, dass sie dem Volk gehören. Aber in Wirklichkeit sind diejenigen, die es ausbeuten, private Unternehmen; Sie zahlen einfach zusätzliche Steuern, aber sie nehmen die Gewinne. Beispielsweise ist Gazprom, der größte Gasproduzent, ein Privatunternehmen. Wissen Sie, vor einigen Jahren haben sie eine große Kampagne im russischen Fernsehen gestartet, in der sie sagten: „Gazprom ist ein nationales Erbe.“ Aber dieses nationale Erbe ist ein privates Unternehmen. Natürlich gibt es eine gewisse staatliche Beteiligung an seinem Eigentum, aber es hat nicht einmal einen kontrollierenden Anteil.

FC: Aber [der Staat] hat ein gewisses Interesse. Also anders als im rein kapitalistischen Westen?

Roman Kononenko: Ja, bis zu einem gewissen Grad.

FC: Und wenn Sie von sozialen Problemen sprechen, meinen Sie das?

Roman Kononenko: Nein. Okay. Wir hatten immer viele Probleme, und diese Probleme sind seit Beginn der Militäroperation nicht verschwunden. Zwischen den Einkommen der Ärmsten und der Reichsten klafft eine große Lücke, die manchmal 30 Mal unterschiedlich ist. Das ist eine riesige Lücke. Und eine andere Sache war die sogenannte „Rentenreform“, die 2018 stattfand, als das Rentenalter erhöht wurde. Die Regierung hat dies getan.

FC: Haben Sie in Bezug auf dieses Thema einen Anstieg der Popularität festgestellt?

Roman Kononenko: An Popularität, an Unterstützung? Ja natürlich. Wir hatten in diesem Jahr keine Bundestagswahlen, aber wir hatten Regionalwahlen, und wir haben unsere Ergebnisse erheblich verbessert; Wir haben zwei neue Gouverneure der Oblaste [Regionen] bekommen.

FC: Wie viele Gouverneure der Oblaste haben Sie derzeit?

Roman Kononenko: Derzeit drei.

FC: Und Sitze im Parlament?

Roman Kononenko: Ich erinnere mich nicht genau. Neunzig plus.

FC: Wie hoch ist der ungefähre Prozentsatz?

Roman Kononenko: Ich denke 19 Prozent. Aber dies ist nach Einheitliches Russland an zweiter Stelle, weil Einheitliches Russland den Staat kontrolliert.

FC: Und wenn wir über „Einheitliches Russland“ sprechen, bin ich aus meiner Perspektive wahrscheinlich sympathischer für Einheitliches Russland, aus der dialektischen Linse eines Amerikaners, als ich es vielleicht wäre, wenn ich hier in Russland wäre. Sie sprechen über Einkommen, das Einkommensgefälle, Sie sprechen über die Verstaatlichung von Ressourcen, Sie sprechen über Oligarchie. Es scheint nur, wenn man aus dem Westen hereinschaut, dass dies Probleme sind, die der Westen gerne Putin in die Schuhe schieben möchte. Aber es sieht so aus, als hätten sich all diese Dinge in den letzten 20 Jahren im Vergleich zu den 90er Jahren erheblich verbessert. Würden Sie dem zustimmen? Nicht, dass sie sich selbst gelöst hätten, aber dass sich die materiellen Bedingungen für die Massen in Russland unter Putin verbessert haben, verglichen mit [in] den 90er Jahren?

Roman Kononenko: Natürlich, aber sie haben sich hauptsächlich zwischen den Jahren 2000 und 2011 verbessert, wegen der hohen Öl- und Gaspreise in diesen Jahren. Und wir nennen sie „fett“.

FC: Wie eine Blase?

Roman Kononenko: Ja, und wir haben immer noch viele Probleme, die ungelöst sind, und all diese wurden von United Russia gemacht. Wir haben viele Probleme im Gesundheitssystem, weil sie in all den Jahren einer allgemeinen Linie der sogenannten „Optimierung“ gefolgt sind. Sie schlossen Krankenhäuser und Kliniken, um eins statt zwei zu schaffen, gerne zu optimieren, um nicht viel Geld auszugeben. Und die Schließung einiger kleiner Gruppenkrankenhäuser.

FC: Im Namen der Effizienz?

Roman Kononenko: Effizienz, ja. Und natürlich explodierte alles, als COVID-19 auftauchte, weil sich plötzlich herausstellte, dass in vielen Krankenhäusern oder regionalen Zentren die Infektionsabteilungen geschlossen oder „optimiert“ waren. Sie hatten also nicht einmal medizinische Einrichtungen, um Menschen zu isolieren, und mussten sie in benachbarte Regionen bringen. Natürlich mussten sie sehr schnell etwas tun und einige neue Einrichtungen schaffen. Aber was Anfang 2020 – im März und April – passierte, war, dass wir in den Krankenhäusern nicht genug [Betten] für diejenigen hatten, die mit COVID infiziert waren.

FC: Das wusste ich nicht. Sagen Sie mir, ich glaube, dass die Frage der „Menschenrechte“ oft ein Instrument imperialistischer Propaganda ist, aber ist die Partei besorgt über Menschenrechtsfragen in Russland – oder Bürgerrechte – in Bezug auf Einiges Russland? Halten Sie staatliche Repression für ein Problem?

Roman Kononenko: Ja, wir machen uns Sorgen. Ich denke, Bürgerrechte sind etwas Wichtiges. Aber sie sind nicht weniger wichtig als soziale Rechte, oder? Als Rechte für sozialen Schutz. Aber wenn „Einheitliches Russland“ zum Beispiel ein bürgerliches demokratisches Recht angreift, auf die Straße zu gehen, um zu protestieren, dann sind wir gegen diesen Angriff. Das wollen wir schützen.

FC: Sie sind also gegen die Inhaftierung von Demonstranten?

Roman Kononenko: Ja. Wir gehören zu denen, die auf die Straße gehen, um gegen sie [und] andere volksfeindliche Maßnahmen des Vereinigten Russlands zu protestieren.

FC: Nicht um in diesem Moment gegen den Sondereinsatz zu protestieren, sondern andere Themen?

Roman Kononenko: Ja. Aber wir kennen viele Fälle von Verfolgung, und Verfolgung ist nicht legal, nicht einmal nach ihren Gesetzen.

FC: Also sieht diese Art der Verfolgung entweder wegen Protesten oder wegen Journalismus, wegen der Sonderoperation oder wegen anderer Probleme normalerweise wie eine echte harte Gefängniszeit aus, oder sieht es normalerweise wie eine Geldstrafe aus?

Roman Kononenko: Fast ausschließlich Bußgelder. Keines unserer Mitglieder wurde jemals wegen politischer Aktivitäten ins Gefängnis geschickt. Ich glaube wirklich nicht.

FC: Weil im Westen die Vorstellung herrscht, dass Putin Sie einsperren wird, wenn Sie in Russland aus der Reihe tanzen.

Roman Kononenko: Grundsätzlich nein. Höchstwahrscheinlich werden Sie festgenommen, Sie werden die Nacht auf einer Polizeiwache verbringen. Vielleicht werden sie dich am nächsten Tag vor Gericht bringen und dir eine Geldstrafe auferlegen. Das ist das häufigste Ergebnis.

FC: Die andere Sache ist, dass wir im Westen nie davon hören, dass die Kommunistische Partei die größte Opposition ist. Wir hören von [Russland der Zukunft Parteivorsitzender Alexej] Nawalny.

Roman Kononenko: Nawalny und seine Unterstützer, sie existieren in kleiner Zahl, in Sankt Petersburg, in Moskau, den beiden reichsten und europäischsten Städten. Und dann stellen sie auch anderswo in Russland keinerlei Macht dar.

FC: Mir ist aufgefallen, dass es einen großen Unterschied zwischen den russischen Stimmen gibt, den der Westen hervorheben möchte. Die Leute, von denen Sie im Westen hören, repräsentieren einen kleinen Teil der Bourgeoisie von Sankt Petersburg und Moskau, die wahrscheinlich im Westen gebildet sind, die wahrscheinlich in Geschäftsbeziehungen mit dem Westen investiert haben, wissen Sie, und sie können dort leben oder Expatriates sein. Ist das richtig?

Roman Kononenko: Sie haben vollkommen recht.

FC: Und das und diese Kontingenz ist auch irgendwie repräsentativ für diese Nawalny-Tendenz?

Roman Kononenko: Sie sind die einzigen Unterstützer von Nawalny, und es sind meistens junge Leute, die zwischen 16 und vielleicht 20 sind. Warum? In erster Linie weiß ich nicht warum, aber sie wollen sagen, dass sie zu irgendetwas gehören, was sie eine „kreative Klasse“ nennen. Ich weiß wirklich nicht, was es ist, aber sie sagen, dass es existiert.

FC: Wir sehen das also in den USA, wirklich zurückgehend in die 1960er und 1970er, wie die Jugendgegenkultur zu einer wirklich großen Bühne für CIA-Aktivitäten wurde, sogar für die Verbreitung des Anarchismus. Und dann fingen [die Medien] Vice an, hereinzukommen und viel über Russland zu berichten, und [die russische feministische Band] Pussy Riot tauchte überall auf, wie ein Symbol des russischen Widerstands. Passt das?

Roman Kononenko: Absolut.

FC: Wie ist die Beziehung der Partei zur Kommunistischen Partei Chinas (KPCh)?

Roman Kononenko: Wir haben recht enge Kontakte. Wir haben [einen] Kooperationsvertrag. Wir unterzeichnen ihn alle fünf Jahre, um ihn um fünf Jahre zu verlängern. Wir tauschen regelmäßig Delegationen aus und arbeiten auch bei den wissenschaftlichen Aspekten des Studiums des Marxismus-Leninismus zusammen. Wir sind also ziemlich eng miteinander verbunden.

FC: Also vielleicht enger mit der KPCh verbunden als die KPdSU nach der [ideologischen] Spaltung von 1960 war?

Roman Kononenko: Ja, wir sind enger miteinander verbunden. Natürlich.

FC: Und sehen Sie generell eine russisch-chinesische Partnerschaft als wichtigen Teil einer Art historischen Fortschritts?

Roman Kononenko: Natürlich. Es ist ein Teil des historischen Prozesses. Sie kann der Welt die Möglichkeit geben, die Wirtschaft zu diversifizieren.

FC: Ist das Ziel der KPRF, die Macht in Russland zurückzuerobern und eine Diktatur des Proletariats wiederherzustellen?

Roman Kononenko: Wieder an die Macht kommen? Ja. Aber wir schreiben in unserem offiziellen Programm nicht über die Diktatur des Proletariats. Wir haben es offiziell als „Aufbau eines erneuerten Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. So nennen wir es, versuchen, das Beste aus der Sowjetzeit zu nehmen, und versuchen, das zu nehmen, was jetzt gut ist.

FC: Was ist also der Unterschied zwischen der Sowjetzeit und diesem Konzept des „erneuerten Sozialismus im 21. Jahrhundert“?

Roman Kononenko: Nun, ich kann Ihnen sagen, wirtschaftlich sind wir im Allgemeinen nicht vollständig gegen Privateigentum. Wir sagen, dass kleine private Unternehmen existieren können, wie zum Beispiel eine kleine Bäckerei, ein Friseurladen oder eine Drogerie. Das ist der Hauptunterschied, denn während der Sowjetzeit war alles in Staatsbesitz. Wir glauben also, dass dies, dass diese Dinge zunächst dazu beitragen könnten, die Wirtschaft anzukurbeln, wie Lenin es bereits in den 20er Jahren tat, die sogenannte NEP [Neue Wirtschaftspolitik, die auf einen Übergang zwischen der postzaristischen Armutszeit und dem Kommunismus abzielte eine „gemischte“ Wirtschaft, die kleinen bis mittleren Privatunternehmen erlaubte, während der Staat große Unternehmen wie Banken kontrollierte, um bei der Bereitstellung des für die Entwicklung der Produktivkräfte erforderlichen Kapitals zu helfen]. Ich denke also, wir verfolgen das gleiche Ziel.

FC: Als Mittel zum späteren Vollkommunismus oder nur als Anpassung an die aktuelle Zeit?

Roman Kononenko: Natürlich. Schließlich muss es der volle Kommunismus sein. Aber zuerst müssen Sie einen sozialistischen Staat aufbauen.

FC: Ähnlich wie [chinesischer Führer von 1978 bis 1989] Deng Xiaoping?

Roman Kononenko: Ähnlich. Wir werden das chinesische Modell nicht kopieren, aber…

FC: Ich gehe also davon aus, dass Sie in diesem Moment auch nicht für eine gewaltsame Staatsübernahme plädieren?

Roman Kononenko: Ja, wir setzen uns nicht offen dafür ein. In unseren Dokumenten steht, dass wir durch Wahlen an die Macht kommen sollen.

FC: Und halten Sie das für realistisch? Denken Sie, dass die Wahlen hier offen sind?

Roman Kononenko: Nein, tun wir nicht. Sie sind nicht ehrlich. Ja, aber wir kämpfen dafür, sie transparenter, offener, ehrlicher und fairer zu machen.

FC: Und wie passiert das? Denn wenn die Leute, die die Wahlen kontrollieren, diejenigen sind, die unehrlich sind, wie können Sie sich dagegen wehren?

Roman Kononenko:: Wir arbeiten härter. Das ist der einzige Weg. Um die verantwortungsvollsten Leute in den Kongress zu stellen, um die Wahllokale zu kontrollieren. Was natürlich schwierig ist, wenn der ganze Staatsapparat gegen dich ist. Aber wir schließen niemals den revolutionären Weg des Machtwechsels aus. Aber natürlich braucht man zuerst revolutionäre Bedingungen.

FC: Würden Sie also sagen, dass Ihr Fokus vielleicht auf der Stärkung des revolutionären Bewusstseins in Russland oder der Wiederherstellung der politischen Bildung liegt?

Roman Kononenko:Wachsendes Klassenbewusstsein. Politische Bildung natürlich. Sogar der sogenannte „zivile Aktivismus“. Dafür gibt es sowjetische Wörter. Sie haben ihre Budgets geschrieben. Diese klassenbewusste Haltung wollen wir bei möglichst vielen Menschen ausbilden.

FC: Und gibt es irgendwelche breit angelegten politischen Bildungsprogramme, an denen sich die Partei im Land beteiligt?

Roman Kononenko: Natürlich haben wir in jeder Region eigene Zentren der Schule, der politischen Bildung. Und natürlich bieten wir hier unsere eigenen Programme an. Aber politische Bildung besteht nicht nur darin, Menschen irgendwo einzusammeln und sie zu unterrichten. Politische Bildung ist Aufklärung. Erklären: „Warum passiert das und was ist der Grund dafür?“ so kann Aufklärung mittels elementarer Flugblätter oder Zeitungen erreicht werden. Oder soziale Medien.

FC: Und Sie haben immer noch die Prawda ?

Roman Kononenko: Ja, wir haben Prawda . Dies ist eine landesweite Zeitung, und wir geben auch zwei Zeitungen hier in Sankt Petersburg heraus.

FC: Wo sind einige der geografischen Hochburgen der Partei?

Roman Kononenko: Das kann ich dir nicht genau sagen, weil es von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist. Aber ich denke, die zentralen Teile Russlands und der Ferne Osten Russlands, Wladiwostok oder Chabarowsk Altai.

FC: Stellt Sankt Petersburg wegen dieser Art von Eurozentrismus, der hier existiert, eine größere Herausforderung dar?

Roman Kononenko: Wir haben viele Liberale, sogenannte Liberale, in unserem russischen Verständnis. Liberale, nicht so, wie die USA es verstehen. Viele Liberale hier, wissen Sie, es gibt eine liberale politische Partei, Jabloko, die eine gewisse Unterstützung in Moskau und Sankt Petersburg hat. Oh, und zum Beispiel, wenn Sie in die drittgrößte Stadt Russlands, Nowosibirsk, in Sibirien kommen, haben wir einen kommunistischen Bürgermeister.

FC: Sehen Sie sich immer noch als demokratisch zentralistische Partei?

Roman Kononenko: Ja, natürlich. Denn ohne den demokratischen Zentralismus gibt es unseres Erachtens keine Parteidisziplin.

FC: Würden Sie Sankt Petersburg wieder in Leningrad umbenennen, wenn Sie die Möglichkeit hätten?

Roman Kononenko: (lächelt) Ich glaube nicht, dass das das Erste ist, was wir tun müssen. Ich meine, eine Art Witz. Vielleicht Nummer 33. Ja.

FC: Mich interessiert die Beziehung zur Kirche, und ich sage das als jemand, der sowohl Kommunist als auch Orthodox ist. Ich habe vergessen, welches Jahr es war, aber ich habe gelesen, dass [KPRF-Führer Gennady] Syagunov und [der russisch-orthodoxe Bischof] Kirill eine Annäherung oder eine gegenseitige Anerkennung hatten. Wie steht die Partei zur Kirche?

Roman Kononenko: Parteichef Gennady Sjuganov ist religiös. Das ist seine persönliche Überzeugung. Aber unsere Partei ist eine atheistische Partei. Wir sind als Partei immer noch Atheisten. Aber wir erkennen das Recht jedes Parteimitglieds an, an Gott zu glauben; Die einzige Forderung ist, dass Sie keine religiöse Propaganda innerhalb der Partei betreiben sollten. Als Person haben Sie das Recht, alles zu tun. Und in unseren offiziellen Dokumenten steht geschrieben, dass wir eine Partei des wissenschaftlichen Atheismus sind. Nicht vom vulgären Atheismus.

FC: Wie unterscheiden Sie zwischen vulgärem Atheismus und wissenschaftlichem Atheismus?

Roman Kononenko: Ich denke, dass es keine strenge Definition geben kann, ob es wissenschaftlich oder nicht wissenschaftlich ist, aber man muss es füllen. Es wäre dumm für einen Kommunisten, auf die Straße zu gehen und zu schreien: „Es gibt keinen Gott!“ Recht. Das ist vulgär, finde ich. Aber um das zu erklären, gab es bisher keinen Beweis für eine solche Existenz. Das könnte also wissenschaftlicher sein. Aber ich persönlich bin Atheist. Meine Frau? Sie ist auch Parteimitglied, aber sie glaubt an Gott. Für uns ist es in Ordnung.

FC: Glauben Sie, dass die Kirche jetzt eine zu große Rolle im russischen Staat spielt?

Roman Kononenko:: Es wird immer mehr in die Gesellschaft eingebunden. Und seine Rolle wächst. Aber bisher denke ich, dass es im Staat nicht so allmächtig ist, wie manche Leute es darstellen wollen.

FC: Gibt es weltweit andere sozialistische oder kommunistische Parteien, zu denen Sie besonders wichtige Beziehungen pflegen?

Roman Kononenko: Wir hatten immer gute Beziehungen zur Kommunistischen Partei Vietnams, zur Kommunistischen Partei Kubas. Kommunistische Partei Indiens (CPI).

FC: Die marxistische Partei in Indien?

Roman Kononenko: Beide [CPI-Marxist und CPI (Maoist)], weil sie verschiedene Parteien sind, aber während der Wahlen sind sie Teil eines Kampfes. Wirklich, wir haben internationale Beziehungen zu allen kommunistischen Parteien.

FC: Stimmen Sie im Allgemeinen zu, dass die Position eines westlichen Kommunisten darin bestehen sollte, sich in erster Linie dem Imperialismus des Westens zu widersetzen?

Roman Kononenko: Ich denke, ja. Die meisten von ihnen sind gegen den Imperialismus, den westlichen Imperialismus.

FC: Nun, vielleicht nicht in den USA

Roman Kononenko: Ich meine, ich spreche von der Kommunistischen Partei. Ich spreche nicht von den anderen, weil ich nichts über sie weiß. Eigentlich war ich nie interessiert.

FC: Was ist mit Venezuela, der Beziehung zur venezolanischen Regierung, zu Maduro?

Roman Kononenko: Ich glaube, wir haben keine offiziellen Beziehungen, weder zu Maduro noch zur Regierungspartei. Wir haben einige Kontakte, aber wir können es nicht irgendeine Art von Beziehungen nennen. Natürlich sagen wir, dass Venezuela unter dem Imperialismus der Vereinigten Staaten leidet, aber wir verstehen auch, dass mit der Regierung Maduro nicht alles in Ordnung ist.

FC: Ich wollte Sie fragen, wie sich KPRF nach dem Fall der UdSSR neu organisiert hat? Machte es einfach weiter oder musste es sich reformieren?

Roman Kononenko: Wir, die KPdSU, konnten nicht weitermachen, weil [der russische Präsident Boris] Jelzin 1991 die Kommunistische Partei verbot. Es gab also spezielle Gruppen ehemaliger Parteimitglieder, die als kleine Gruppen arbeiteten, wie „Kommunisten für die Sowjetunion“. Also ging unsere Partei vor das Verfassungsgericht. Es gab einen langen Prozess, der fast das ganze Jahr 1992 dauerte. Wir versuchten zu beweisen, dass Jelzins Verbot rechtswidrig war, und die Gerichte trafen eine Art getrennte Entscheidung.

FC: Eine getrennte Entscheidung?

Roman Kononenko: Es hieß also nicht, dass Jelzins Verbot illegal war; Sie sagten, es sei legal, die Kommunistische Partei der Sowjetunion zu verbieten, die zentralen Organe der Kommunistischen Partei der Russischen Sozialistischen Föderativen Republik zu verbieten. Aber sie sagten, es sei illegal, die primären Organisationen, die Basisorganisationen, zu verbieten. Also wurden die Basisorganisationen legalisiert. Ich glaube, diese Entscheidung wurde Ende 1992 getroffen. Und in drei Monaten organisierten wir diese kleinen Basisorganisationen, und dann organisierten wir im Februar 1993 einen Kongress. Er wurde als „Außerordentlicher Kongress der Kommunistischen Partei der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik“ bezeichnet. Und auf diesem Kongress haben wir KPRF gegründet.

FC: Wie ist die offizielle Parteiposition zu Stalin?

Roman Kononenko:: Wir haben nie eine konkrete Entscheidung getroffen oder es gibt keine schriftliche Entscheidung. Wir sagen natürlich, Stalin hat viel für das Land, für die Menschen getan. Aber natürlich waren sie in dieser Zeit Verstöße gegen das sozialistische Gesetz. So bewerten wir es offiziell. Und dann gibt es intern natürlich noch andere Positionen. Es gibt viele, die sagen würden, Stalin sei besser als Lenin, aber dann gibt es einige, die Anti-Stalin sind.

FC: Aber keine Trotzkisten?

Roman Kononenko: (lacht) Natürlich nicht.

FC: Wer war Ihrer Meinung nach der destruktivste der sowjetischen Führer, der am meisten für den Niedergang der UdSSR verantwortlich war?

Roman Kononenko: Chruschtschow.

FC: Nun, das sagt viel aus. Genosse, das war äußerst interessant. Vielen Dank für Ihre Zeit heute.

Roman Kononenko: Und danke, dass Sie gekommen sind. Es ist mir eine Freude und Sie sind jederzeit wieder willkommen.

Fergie Chambers ist eine freiberufliche Autorin und sozialistische Organisatorin aus New York, die für Toward Freedom aus Osteuropa berichtet . Er ist auf Twitter , Instagram und Substack zu finden .

